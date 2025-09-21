Porsche: Η νέα Cayenne δοκιμάζεται σε ακραίες συνθήκες

Η νέα αμιγώς ηλεκτρική Porsche Cayenne θα παρουσιαστεί προς το τέλος του 2025 και θα προσφέρεται παράλληλα με τα τρέχοντα μοντέλα με κινητήρα εσωτερικής καύσης και τα υβριδικά.

Το ηλεκτρικό μοντέλο υποβάλλεται από καιρό σε κάθε είδους συνθήκη οδήγησης -διότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι καθοριστικός- αλλά και σε ψηφιακές δοκιμές, καθώς περίπου 120 δοκιμαστικά οχήματα, τα οποία απαιτούν πολύ χρόνο για την κατασκευή τους, αντικαταστάθηκαν σε μεγάλο βαθμό από ψηφιακά ισοδύναμα. Οι μηχανικοί έστειλαν εικονικά πρωτότυπα σε ψηφιακές δοκιμές οδήγησης ήδη από τη φάση σχεδιασμού.

Η προσομοίωση και η τεχνητή νοημοσύνη έχουν αλλάξει ριζικά – και έχουν συντομεύσει – τις δοκιμές οχημάτων. Αυτό επέτρεψε στους μηχανικούς όχι μόνο να οπτικοποιήσουν την Cayenne εικονικά, αλλά και να την δοκιμάσουν απευθείας σε ένα εικονικό περιβάλλον. Σε μια φάση ανάπτυξης κατά την οποία τα εξαρτήματα είναι αρχικά διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή και επομένως μπορούν εύκολα να τροποποιηθούν, οι ειδικοί χρησιμοποίησαν εικονική πραγματικότητα (VR) για να πραγματοποιήσουν αρχικές δοκιμές της μελλοντικής γενιάς SUV. Τα αποτελέσματα των ψηφιακών δοκιμών επαληθεύτηκαν αργότερα με δοκιμές σε πραγματικά εξαρτήματα.

Όσο ακριβής κι αν είναι η προσομοίωση, ο τελικός συντονισμός γίνεται ακόμα από ανθρώπους καθώς μόνο οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν τις τελευταίες πινελιές. Η σημασία της εμπειρίας των οδηγών δοκιμών, είναι ιδιαίτερα εμφανής στις πίστες αγώνων. Είτε στην πόλη, στον αυτοκινητόδρομο είτε εκτός δρόμου, η Cayenne Electric δοκιμάζεται σε όλα τα ρεαλιστικά σενάρια χρήσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαχείριση της φόρτισης. Ακόμα και οι κυκλοφοριακές συμφορήσεις λαμβάνονται υπόψη από το όχημα, προκειμένου να αξιοποιηθεί στο έπακρο η ενέργεια.

Οι δοκιμές υπό ακραίες κλιματικές συνθήκες αποτελούν ιδιαίτερη πρόκληση. Σε θερμές περιοχές όπως οι χώρες του Κόλπου ή η Κοιλάδα του Θανάτου στις ΗΠΑ, ο έλεγχος του κλιματισμού και η θερμική διαχείριση της μπαταρίας και του συστήματος κίνησης, μεταξύ άλλων, έπρεπε να υποβληθούν σε απαιτητικές λειτουργικές δοκιμές σε θερμοκρασίες έως και 50 βαθμούς Κελσίου. Στη Σκανδιναβία, όπου οι θερμοκρασίες φτάνουν τους μείον 35 βαθμούς Κελσίου, οι ψυχρές εκκινήσεις, ο κλιματισμός, η πρόσφυση, η συμπεριφορά χειρισμού και πέδησης, καθώς και η απόδοση των συστημάτων ελέγχου που σχετίζονται με τη δυναμική οδήγησης, ήταν όλα στο πρόγραμμα δοκιμών για τα οχήματα προπαραγωγής. Και στις δύο ακραίες κλιματικές συνθήκες, η Cayenne Electric έπρεπε να μπορεί να φορτίζει γρήγορα χωρίς προβλήματα.

Οι δοκιμές αντοχής προσομοιώνουν τη διάρκεια ζωής ενός οχήματος σε συνθήκες τόσο σκληρές που οι πελάτες θα τις βίωναν μόνο σε ακραίες καταστάσεις. Υπό καθημερινές συνθήκες, τα οχήματα καλύπτουν περισσότερα από 150.000 χιλιόμετρα σε βάρδιες μέσα σε λίγους μήνες, σε δρόμους πόλεων, επαρχιακούς δρόμους και σε αυτοκινητόδρομους.