Porsche: Με 666 ηλεκτρικά άλογα έρχεται η Cayenne S

Η Porsche εμπλουτίζει τη γκάμα των πλήρως ηλεκτρικών SUV της με τη νέα Cayenne S, προσφέροντας ένα ισορροπημένο μείγμα υψηλών επιδόσεων, και εκτεταμένου εξοπλισμού.

Η νέα Cayenne S Electric τοποθετείται ανάμεσα στην Cayenne Electric και την κορυφαία Cayenne Electric Turbo, και αποδίδει επιπλέον 224 ίππους (165 kW).

Ουσιαστικά, το σύστημα κίνησης, το οποίο διαθέτει από έναν σύγχρονο κινητήρα μόνιμου μαγνήτη σε κάθε άξονα, προσφέρει ισχύ 544 ίππους (400 kW), ωστόσο με το Launch Control ή τη λειτουργία Push-to-Pass, μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως και 122 ίπποι (90 kW) πρόσθετης ισχύος (συνολικά 666 PS / 490 kW) για 10 δευτερόλεπτα.

Με το Launch Control επιταχύνει στα 0-100 χλμ./ώρα σε 3,8 δευτερόλεπτα και φτάνει σε τελική ταχύτητα έως 250 χλμ./ώρα.

Επίσης, η έκδοση S διαθέτει μπαταρία υψηλής τάσης με μικτή ενεργειακή χωρητικότητα 113 kWh, που χαρίζει αυτονομία έως 653 χιλιόμετρα, και με ισχύ έως 400 kW σε κατάλληλο σταθμό ταχείας φόρτισης, μπορεί να φορτιστεί από 10 έως 80% σε λιγότερο από 16 λεπτά.

Η Cayenne S Electric ξεχωρίζει από τις μπροστινές και πίσω ποδιές σε Volcano Grey Metallic, ενώ τα ένθετα και ο διαχύτης είναι βαμμένα στο χρώμα του αμαξώματος. Το εξωτερικό στυλ ολοκληρώνεται με ζάντες Cayenne S Aero 20 ιντσών. Στον προαιρετικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται το Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) για πιο ακριβή δυναμική οδήγησης, η κορυφαία ανάρτηση Porsche Active Ride για καλύτερα σταθερότητα, το υψηλής απόδοσης σύστημα Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) με κίτρινες δαγκάνες φρένων, και το πακέτο Sport Chrono.

Στη Γερμανία η τιμή του μοντέλου ξεκινά από 126.400 ευρώ.