Porsche: Στο τιμόνι της πανίσχυρης Cayenne Electric που κάνει θαύματα

Όταν η Porsche σκέφτηκε, το 1999, να δημιουργήσει ένα SUV μοντέλο -και το θυμάμαι σαν τώρα, εδώ και 25 χρόνια-, έμοιαζε σαν θαύμα, κάτι που ξεπερνούσε τα όρια της γερμανικής μάρκας.

Μέχρι τότε, αυτά τα όρια ήταν περιορισμένα στενά σε ένα πλαίσιο σπορ οδηγικής απόλαυσης, με τις περίφημες 911 να αποτελούν συνώνυμο μιας προσιτής λύσης για όσους θέλουν ένα καθημερινό αυτοκίνητο επιδόσεων, που να μπαίνει και σε πίστα.

Όμως, τα σχέδια της Porsche ήταν να δημιουργήσει κι ένα SUV -καθώς διαφαινόταν η τάση προς τα εκεί– που να προσφέρει εξίσου σπορ συγκινήσεις, και συνάμα να μπορεί να πάρει τα βουνά, να μπει στο νερό, και να δύναται να ρυμουλκήσει κιόλας.

Κι όταν είδα για πρώτη φορά την Cayenne στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, τον Σεπτέμβριο του 2002, είναι αλήθεια ότι τόσο τα δικά μου μάτια, όσο και πολλών άλλων χιλιάδων, γουρλώθηκαν από θαυμασμό.

Η Cayenne άλλαξε τα πρότυπα της Porsche, ξέφυγε από τα στερεότυπα ότι μια σπορ μάρκα δεν μπορεί να έχει SUV μοντέλο επιδόσεων – σε βαθμό που να τη μιμηθούν κι άλλες μάρκες πολυτελών, σπορ αυτοκινήτων – κι έφτασε να αποτελέσει ακρογωνιαίο λίθο στη μετέπειτα ιστορία της μάρκας.

Στιγμές της ιστορίας

Η πρώτη Cayenne εμφανίστηκε στην αγορά το 2002 και στις 4 γενιές της, μέχρι σήμερα, έχει πουλήσει πάνω από 1,5 εκατ. μονάδες.

Στις κυριότερες στιγμές της είδε το 2006 να αποκτά έκδοση TurboB, την ίδια χρονιά να παίρνει πρωτάθλημα στα ράλι, το 2008 να παρουσιάζεται σε πιο ισχυρή έκδοση GTB, το 2010 να γίνεται και Hybrid, το 2019 να εμφανίζεται και ως επαναφορτιζόμενη E-Hybrid, και το 2021 να παράγεται σε έκδοση Turbo GT, με την εκτινασσόμενη πίσω αεροτομή.

Και φτάσαμε στο σήμερα, με την Cayenne να είναι – αν δεν κάνω λάθος – το μοναδικό SUV την κατηγορία του που διατίθεται με τρία κινητήρια συστήματα: με εξακύλινδρο μοτέρ 3.0lt βενζίνης ισχύος 353 hp, με plug-in hybrid κινητήριο σύστημα (E-Hybrid 470 hp, SE-Hybrid 519 hp και Turbo E-Hybrid 739 hp) και τώρα αμιγώς ηλεκτρική, σε εκδόσεις Electric 442 PS, Electric S 666 PS και Turbo Electric 1.156 PS (οι τιμές ισχύος είναι με Overboost). Να ένα ακόμα θαύμα.

Ηλεκτρική, σαγηνευτική και άκρως αεροδυναμική

Η Porsche τόλμησε και θαρρώ ότι καλά έκανε και δεν θα βγει ζημιωμένη. Έφτιαξε την Cayenne ηλεκτρική και πανίσχυρη, χωρίς να αποποιηθεί τα χαρακτηριστικά που την καθιέρωσαν στη συνείδηση του κόσμου: ως ένα αυτοκίνητο που πηγαίνει παντού.

Κι αυτό είχα την ευκαιρία να το διαπιστώσω ποικιλοτρόπως στην Ισπανία, οδηγώντας σε άσφαλτο και χώμα, σε αυτοκινητόδρομο και δρόμους πόλης, και σε ακραίες συνθήκες εκτός δρόμου.

Με ένα σχέδιο που σε κερδίζει αμέσως, στα 4,985μ. μήκος, 1,80μ. πλάτος και 1,647μ. ύψος, με την καλύτερη αεροδυναμική στην κατηγορία της (συντελεστής οπισθέλκουσας 0,25), φέρει Matrix LED φωτιστικά, πίσω φωτιζόμενη μπάρα με επίσης φωτιζόμενο το όνομα της μάρκας, περίτεχνους αεραγωγούς μπροστά ρυθμιζόμενους, πίσω αεροτομή ψηλά και έξτρα εκτινασσόμενη αεροτομή (Electric Turbo), καθώς και μεγάλες αεροδυναμικές ζάντες.

Διαδραστικό πιλοτήριο χάρμα ιδέσθαι, και χώροι για όλα

Με ένα μεταξόνιο που ξεπερνά ελαφρώς τα 3 μέτρα, λογικό είναι η καμπίνα να προσφέρει γενναιόδωρους χώρους για πέντε ενήλικες επιβάτες, με τον πίσω πάγκο να είναι απόλυτα βολικός.

Τα μπροστινά καθίσματα είναι μπάκετ, με εξαιρετική στήριξη ακόμα και για τους μηρούς (ειδική ηλεκτρική ρύθμιση) και όλη η καμπίνα περιβάλλεται από αυθεντικό δέρμα και όχι συνθετικό, που έχει πιάσει τρέλα τους κατασκευαστές να πηγαίνουν σε αυτή την κατεύθυνση. Εφόσον τα συνθετικά προέρχονται από ανακυκλωμένα υλικά, τότε καλώς. Όμως, το ατόφιο δέρμα είναι το κάτι άλλο, και η Porsche το συνδυάζει και με αλκαντάρα στο τιμόνι και στις κολόνες, στην έκδοση Turbo Electric.

Κι επειδή μίλησα για χώρους, τα ήδη πάρα πολλά 781 λίτρα του πορτ-μπαγκάζ, εκτοξεύονται με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων στα 1.588 λίτρα, ενώ επιπρόσθετα υπάρχουν 90 λίτρα χώρου (frunk), κάτω από το μπροστινό καπό.

Το απόλυτα ευκρινές και με κινούμενες ενδείξεις Head up Dislay, σε κάνει να έχεις καρφωμένα τα μάτια στον δρόμο, με το σύστημα πλοήγησης να είναι απόλυτα κατατοπιστικό. Ο κυρτός, ψηφιακός OLED πίνακας οργάνων 14,25 ιντσών διαθέτει τρία μεγάλα όργανα και παρουσιάζει όλες τις πληροφορίες που θέλεις, από τη αυτονομία της μπαταρίας, έως και τα διαφορετικά προγράμματα οδήγησης και την έξτρα ισχύ των 10 δευτερολέπτων που απογειώνει το αυτοκίνητο.

Εντύπωση προκαλεί η κεκλιμένη OLED, κεντρική ψηφιακή οθόνη αφής, η οποία εμφανίζει την εικόνα μπροστά και πίσω από το αυτοκίνητο με τις κάμερες που υπάρχουν. Επίσης, από την οθόνη μπορείς να ρυθμίσεις κι άλλα πολλά, από το ηχοσύστημα και το σύστημα πλοήγησης, μέχρι τον κλιματισμό και το σετάρισμα των προγραμμάτων οδήγησης. Δηλαδή, ρυθμίζεις τη σκληρότητα των αμορτισέρ, το ύψος της ανάρτησης, αν θέλεις ήχο που να προσομοιάζει σε εκείνον που παράγει ένας πανίσχυρος θερμικός κινητήρας, την ανάκτηση ενέργειας -αν θέλεις ή όχι-, και την εκτίναξη της αεροτομής. Στην πλευρά του συνοδηγού –για να μην είναι αμέτοχος– υπάρχει μια οθόνη 19,9 ιντσών, που εμφανίζει λειτουργίες για το ηχοσύστημα και τις εφαρμογές συνδεσιμότητας.

Στο κέντρο του πάνω μέρους του ταμπλό θα βρούμε ένα ρολόι ή πυξίδα σε ορισμένες εκδόσεις.

Το τριάκτινο τιμόνι έχει ενδιαφέρον, ότι τόσο για τους διακόπτες του cruise control, όσο για τον περιστροφικό διακόπτη Drive Mode που είναι αφιερωμένος στα προγράμματα οδήγησης: normal, comfort, sport, sport plus και off road. Αν πατήσεις το κέντρο του διακόπτη αυτού, τότε έχεις διαθέσιμη μια άλλη απίθανη λειτουργία, το push to pass (έκδοση Turbo Electric, μόνο), που κάνει μπλε τον δεξιό κύκλο στον πίνακα οργάνων και σου εμφανίζει τον αριθμό 10, δηλαδή σου δίνει επιπλέον ισχύ 176 PS (130 kW) για μόλις 10 δευτερόλεπτα, προκειμένου να προσπεράσεις.

Όλη αυτή η τεχνολογία για τη λειτουργία του ηλεκτρικού οικοδομήματος της Porsche Cayenne Electric, προέρχεται αυτούσια από την Formula E, το πρωτάθλημα ηλεκτρικών μονοθεσίων, στο οποίο η γερμανική εταιρεία δίνει μεγάλη έμφαση, τροφοδοτώντας με μονάδες ισχύος και άλλες ομάδες.

Ισχύς που σε καθηλώνει, κυριολεκτικά

Κρατηθείτε, διότι περί αυτού πρόκειται. Με δύο ηλεκτρομοτέρ εμπρός και πίσω, τετρακίνηση βέβαια και προαιρετική τετραδιεύθυνση (οι πίσω τροχοί στρίβουν σε γωνία 5 μοιρών), ξέρεις τι είναι να έχεις διαθέσιμους 408 PS (308 kW) στην έκδοση Electric και με Overboost 442 PS; Με 835 Nm ροπής επιταχύνεις σε 4,8 δευτ. στα 0-100 χλμ./ώρα, με την τελική ταχύτητα να αγγίζει τα 230 χλμ./ώρα, την οποία μόνο σε περιπτώσεις όπως στις Autobanh στη Γερμανία, μπορείς να πιάσεις, ελεύθερα.

Όμως, δεν μένουμε μόνο εκεί. Έχουμε ακόμα περισσότερη δύναμη, στην Turbo Electric, με 857 PS (630 kW), τα οποία με το push to pass γίνονται +176 PS και με Overboost αγγίζουν τα 1.156 PS! Και με 1.500 Nm ροπής, απλά ο σβέρκος έχει γίνει ένα με το κάθισμα, αφού επιταχύνει σε 2,4 δευτ. στα 0-100 χλμ./ώρα, με την τελική ταχύτητα να περιορίζεται στα…260 χλμ./ώρα.

Εξελιγμένη μπαταρία υψηλής ισχύος

Μια διαφορετική μπαταρία φορά η Cayenne Electric, σύμφωνα με αυτά που γνώριζα από άλλα μοντέλα. Προϊόν συνεργασίας με κορυφαία κορεατική εταιρεία, η οποία προμηθεύει τις κυψέλες, η Porsche στη συνέχεια -στο εργοστάσιο που έχει στη Μπρατισλάβα-, συναρμολογεί όλα τα στοιχεία τα οποία έχει παράξει η ίδια. Η μπαταρία ιόντων λιθίου και με αλουμίνιο NMC-A, είναι χωρητικότητας 113 kWh και βρίσκεται στο πάτωμα του αυτοκινήτου, ως δομικό στοιχείο της πλατφόρμας. Το χαρακτηριστικό της είναι ότι αν κάποιες κυψέλες χάσουν ενέργεια, δεν χρειάζεται να αντικατασταθεί όλη η μπαταρία, αλλά βγαίνουν οι συγκεκριμένες κυψέλες και αντικαθίστανται. Πολύ σημαντικό αυτό, όπως και τα 8 χρόνια εγγύησης για το ελάχιστο 70% της απόδοσής της.

Η μπαταρία στην έκδοση Electric βγάζει έως 642 χλμ. αυτονομίας και στην Turbo Electric έως 623 χλμ., μπορεί να ανακτήσει κατά τη διάρκεια της οδήγησης έως 600 kW ενέργειας (όπως στα μονοθέσια της Formula E), και με τεχνολογία 800 v μπορεί να πάρει ενέργεια από φορτιστή άνω των 400 kW.

Στο δρόμο και εκτός…

Οι ισπανικοί ορεινοί, καλοστρωμένοι και φιδίσιοι δρόμοι, αποτέλεσαν ιδανικό σκηνικό οδηγικής εμπειρίας. Με δυνατό πάτημα και χαμηλό κέντρο βάρους, η Cayenne Electric υπακούει στις εντολές του τιμονιού και δεν εμφανίζει ιδιαίτερη τάση υποστροφής ή υπερστροφής, έχοντας και τα ηλεκτρονικά συστήματα εν λειτουργία. Η τετρακίνηση σε κάνει να νιώθεις περίπου ότι κινείσαι σε ράγες τρένου, και επειδή δεν οδήγησα την έκδοση με την τετραδιεύθυνση, με τους πίσω τροχούς να στρίβουν κι αυτοί κατά 5 μοίρες, φαντάζομαι ότι η αίσθηση θα ήταν απόλυτη στις στροφές.

Φοβερά φρένα, μάγκωναν στην είσοδο της στροφής και η δύναμη του αυτοκινήτου χαρίζει το ξεπέταγμα που θέλεις στην έξοδο της στροφής. Όσο για το push to pass, αισθάνθηκα σαν να βρίσκομαι σε ηλεκτρικό μονοθέσιο και να προσπερνώ προπορευόμενο με ευκολία. Μιλάμε για τέτοια δύναμη, εκπληκτική.

Την Cayenne την ξέραμε στην άσφαλτο, μάθαμε και την Electric, όμως αυτό που δεν γνωρίζαμε καλά και το μάθαμε… για τα καλά, είναι οι δυνατότητες εκτός δρόμου, off road όπως λέμε.

Σε ένα βουνό που ανήκει σε ιδιώτη (αγόρασε οικόπεδα από ιδιώτες), υπάρχει μια μοναδική πίστα με απίστευτες δυσκολίες, ικανή να δοκιμάσεις σε ακραίες καταστάσεις την αντοχή των οχημάτων και τις δυνατότητές τους, και η Porsche χρησιμοποιεί από χρόνια την «πίστα» αυτή για την εξέλιξη των μοντέλων της.

Αφού ρύθμισα την ανάρτηση στο ψηλότερο σημείο της, λογικά αυξήθηκαν και οι γωνίες μπροστά, στη μέση και πίσω. Δηλαδή, ενώ στην άσφαλτο, κι ανάλογα το ύψος της ανάρτησης που έχεις επιλέξει, η γωνία προσέγγισης μεταβάλλεται από 14,9 έως 19,2 μοίρες, με το πακέτο εξοπλισμού Offroad, μεταβάλλεται από 18,6 σε 25 μοίρες. Παράλληλα, η απόσταση από το έδαφος, εκτοξεύεται από τα 19 στα 24,5 εκ., η γωνία ράμπας (στη μέση της πλατφόρμας) γίνεται από 14,6 σε 18,8 μοίρες, και η γωνία διαφυγής από 18,7 σε 22,7 μοίρες.

Με τέτοια χαρακτηριστικά, το ανέβασμα με πολύ μεγάλη κλίση και ελαφρύ γκάζι είναι παιχνίδι, ενώ το κατέβασμα σε σχεδόν κατακόρυφη πορεία, είναι ακόμα πιο παιχνίδι. Απλά, πηγαίνεις με 2 χλμ./ώρα, ενεργοποιείς το Hill Descent Control, αφήνεις εντελώς το γκάζι, κρατάς το τιμόνι στο δρόμο, και βλέποντας από την κάμερα μπροστά που πηγαίνεις ακριβώς -διότι η κάμερα είναι τα μάτια σου σε τέτοιες τυφλές καταστάσεις- η Cayenne Electric κατεβαίνει μόνη της, ήρεμα και ωραία. Κι όταν ισορροπήσεις τότε αναλαμβάνεις και πάλι το γκάζι.

Κι αν θέλεις να πας και λίγο με τις… πόρτες, τότε απενεργοποιείς το σύστημα ευστάθειας και μπαίνεις με το πλάι στις στροφές με εντυπωσιακό τρόπο.

Και με ασύρματη φόρτιση

Η πατέντα που είχε ανακοινώσει η Porsche για επαγωγική φόρτιση γίνεται πραγματικότητα. Η εταιρεία θα προσφέρει έναν ειδικό εξοπλισμό, με δάπεδο, που θα μπορείς να σταθμεύεις την Cayenne από πάνω και έτσι θα φορτίζεται η μπαταρία χωρίς καλώδιο. Το σύστημα επαγωγικής φόρτισης της Porsche αποτελείται από δύο στοιχεία: Μια πλάκα πάχους 6 εκ., πλάτους 78 εκ. και μήκους 117 εκατοστών, και μια μονάδα λήψης ενσωματωμένη στο κάτω μέρος της Cayenne Electric, λίγο μπροστά από τον μπροστινό άξονα. Παρά το κενό μεταξύ της πλάκας και της μονάδας του δέκτη, που είναι από 12 έως 18 εκατοστά, η επαγωγική φόρτιση γίνεται με απόδοση άνω του 90%.

Η διαπίστωση, εν ολίγοις

Λοιπόν, έχουμε και λέμε: Cayenne με επιδόσεις που ούτως ή άλλως περιμέναμε, αλλά και την πιο ισχυρή όλων των εποχών, με ηλεκτρική ισχύ που φτάνει μέχρι 1.156 ίππους με Overboost και το Launch Control, δεν φανταζόμασταν εύκολα ότι θα το τολμούσαν οι Γερμανοί.

Δημιούργησαν ένα αυτοκίνητο όχι του «γλυκού νερού», που λέμε, αλλά πραγματικά του νερού, καθώς μπορεί να περάσει αλώβητα σε βάθος νερού από 50 έως 55,5 εκ. με το πακέτο Offroad.

Έφτιαξαν μια ηλεκτρική Cayenne, που δεν είναι απλά ένα ασφαλές αυτοκίνητο για μόστρα στα επιχειρηματικά και όχι μόνο στέκια, αλλά ένα εργαλείο που δεν το φοβάσαι για να πας παντού, πέρα από την άσφαλτο.

Με κορυφαίο επίπεδο εξοπλισμού, και πληθώρα συστημάτων ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού, η νέα Porsche Cayenne Electric είναι διαθέσιμη για παραγγελία με τιμές από 111.968 ευρώ.