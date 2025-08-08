Πού θα φορτίζεις ηλεκτρικό όχημα στο αεροδρόμιο της Αθήνας

Το αεροδρόμιο της Αθήνας αλλάζει σε κάθε επίπεδο, καθώς η διαρκώς αυξανόμενη κίνηση δημιουργεί νέα δεδομένα, ακόμα και για τους ιδιοκτήτες οχημάτων και ειδικά ηλεκτρικών οχημάτων.

Τα έργα που θα αλλάξουν την όψη του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, ξεκινούν από το πολυόροφο πάρκινγκ και θα συνεχιστούν εντός του Αεροσταθμού, όπου θα γίνουν τεράστιες αλλαγές, μεταμορφώνοντας το αεροδρόμιο έως το 2032, ίσως και νωρίτερα.

Προς το παρόν, το πολυόροφο πάρκινγκ που κατασκευάζεται στη θέση του P1, του χώρου Στάθμευσης Μικρής Διάρκειας 1, επέφερε αλλαγές καθώς ουδείς μπορεί να παρκάρει εκεί.

Ως εκ τούτου και οι φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων μεταφέρθηκαν, εκεί όπου λειτουργεί το P1, στο νέο του χώρο, κοντά στο P3 Μακράς Διάρκειας, όπως φαίνεται και στον χάρτη.

Στο νέο P1 υπάρχουν 14 φορτιστές ΔΕΗ blue που συνδυάζουν ποικιλία φορτιστών AC εναλλασσόμενου ρεύματος και DC συνεχούς ρεύματος, με ισχύ φόρτισης έως 160 kW.

Συγκεκριμένα, υπάρχουν: 5 διπλοί φορτιστές AC 2x22kW, 1 ταχυφορτιστής υψηλής ισχύος (High Power DC) 160kW, 1 ταχυφορτιστής ισχύος 50kW DC και 22kW AC.

Αξίζει να σημειώσω το εξής, ώστε όσοι θέλουν να φορτίσουν να μην χρεωθούν με τεράστια ποσά.

Επειδή το πάρκινγκ P1 είναι μικρής διάρκειας, δηλαδή συμφέρει για όσους πηγαίνουν να παραλάβουν επιβάτες, έχει προβλεφθεί για σύντομη στάθμευση η χρέωση στους φορτιστές να είναι η κανονική. Όμως, αν κάποιος σταθμεύσει παραπάνω ώρα, θα λάβει στην εφαρμογή ενημέρωση ότι έχει κάποια ώρα περιθώριο για να απομακρύνει το όχημα. Διαφορετικά η χρέωση αλλάζει να γίνεται σαν να χρησιμοποιείται ως θέση στάθμευσης. Κι αν κάποιος έχει αφήσει το αυτοκίνητο να φορτίζεται και ταξιδεύει και επιστρέψει μετά από μία ή δύο μέρες, θα δει πολύ μεγάλη χρέωση.