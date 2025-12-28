Πρεμιέρα τον Φεβρουάριο για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Regularity του 2026

Πλούσιο το πρόγραμμα για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Regularity του 2026, καθώς περιλαμβάνει 7 αγώνες, έναν αγώνα παραπάνω σε σχέση με το 2025.

Η πρεμιέρα για το θεσμό με αυτοκίνητα του παρελθόντος, θα γίνει 14 – 15 Φεβρουαρίου με το Αττικό Regularity Rally.

Ακολουθούν: το Ράλι Μόντε Βοστίτσα 28 – 29 Μαρτίου, το Κλασικό Ράλι Πελοποννήσου 18 – 19 Απριλίου, το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις 23 – 24 Μαΐου, το Ιστορικό Ράλι Κρήτης (πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια) 27 – 28 Ιουνίου, το Ράλι Regularity Κορίνθου 3 – 4 Οκτωβρίου, και την αυλαία κλείνει το Νυχτερινό Classic Rally 5 – 6 Δεκεμβρίου.