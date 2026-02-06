Προς 5.082.000 ευρώ πουλήθηκε το πρώτο μονοθέσιο Formula 1 που κέρδισε αγώνα ο Michael Schumacher

Όλα έχουν ένα τίμημα και όλα ή σχεδόν όλα μπορούν να πουληθούν και πόσω μάλλον ένα αυτοκίνητο της Formula 1 που κέρδισε αγώνα, και μάλιστα απέφερε την πρώτη νίκη του Μίκαελ Σουμάχερ στη Formula 1, από τις 91 συνολικά.

Το μονοθέσιο Benetton B192, σε κίτρινο-πράσινο χρωματισμό, βγήκε στη δημοπρασία από τη Broad Arrow Auctions και πουλήθηκε προς 5.082.000 ευρώ, ένα ιδιαίτερα υψηλό νούμερο.

Η νίκη του Μίκαελ Σουμάχερ που βιώνει ένα προσωπικό δράμα από τις 23 Δεκεμβρίου του 2013, όταν κάνοντας σκι χτύπησε σε βράχο, στο κεφάλι, με συνέπειες που μόνο οι δικοί του άνθρωποι γνωρίζουν, καθώς βρίσκεται σε αναπηρία, αποτέλεσε την απαρχή μιας εμβληματικής πορείας στη Formula 1 με 7 παγκόσμιους τίτλους.

Η πρώτη νίκη, λοιπόν, του Μίκαελ Σουμάχερ, με αυτό το αυτοκίνητο, σημειώθηκε στο πολύ δύσκολο Grand Prix του Spa-Francorchamps και όπως είπε τότε: «Πραγματικά δεν μπορώ να το περιγράψω, εννοώ είναι κάτι τρελό».

Το αυτοκίνητο αυτό κατασκευάστηκε για να αντιμετωπίσει τα θηρία της εποχής, Williams και McLaren και ο νεαρός, 23 ετών τότε Σουμάχερ, «τα έβαλε» με τους σπουδαίους Αϊρτον Σένα, Νάιτζελ Μάνσελ και Αλέν Προστ. Μάλιστα, στον ίδιο αγώνα, στο Βέλγιο, ο Σένα έδινε συμβουλές στον Σουμάχερ κατά τη διάρκεια των δοκιμών.

Μέσα στην ανθρακονημάτινη μορφή του, ο V8 3.5lt κινητήρας της Ford, στα χέρια του Μίκαελ Σουμάχερ που χρησιμοποιούσε χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων (η B192 είναι το τελευταίο αυτοκίνητο της Formula 1 με χειροκίνητο κιβώτιο που παρήγαγε η Benetton), έβγαλε όλη τη δύναμη των 680 ίππων κερδίζοντας έναν απίστευτο αγώνα.

Στη δημοπρασία της Broad Arrow, πουλήθηκαν πάνω από 100 αντικείμενα της Formula 1. Ένα αντίγραφο κράνους Bell του Άιρτον Σένα, που φορούσε ο Βραζιλιάνος οδηγός όταν ήταν στην McLaren το 1988, πουλήθηκε προς 55.625 ευρώ, ένας πίσω τροχός από την McLaren που οδήγησε ο Σένα στο Grand Prix του Αγίου Μαρίνου το 1990 πουλήθηκε προς 33.750 ευρώ, ένα πρωτότυπο κράνος Benetton του Μίκαελ Σουμάχερ του 1994 πουλήθηκε για 44.375 ευρώ και ένα σετ πρωτότυπων φορμών Benetton από τη σεζόν της Formula 1 του Σουμάχερ το 1995, πουλήθηκαν για 23.750 ευρώ.