Formula 1: Οι Ferrari ταχύτερες στο Αζερμπαϊτζάν και οι McLaren στον τοίχο

Στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν, η δράση για τον 17ο αγώνα της χρονιάς της Formula 1, περιελάβανε τα δύο σετ των ελεύθερων δοκιμαστικών.

Κι ενώ στο πρώτο σετ, το πρωινό, οι δύο McLaren με Πιάστρι και Νόρις είχαν τους δύο ταχύτερους γύρους, με τον Λεκλέρ και τη Ferrari 3ο και τον Ράσελ με τη Mercedes 4ο, το απόγευμα, στο δεύτερο σετ όπου παραδοσιακά σημειώνονται καλύτεροι χρόνοι, ήρθε η Ferrari να απαντήσει δυναμικά.

Πρώτος χρόνος για τον Λιούις Χάμιλτον και δεύτερος για τον Σαρλ Λεκλέρ, τη στιγμή που ο Λάντο Νόρις έπεσε με τη McLaren στον τοίχο, στην έξοδο της στροφής 4.

Ο Όσκαρ Πιάστρι χτύπησε επίσης τον εξωτερικό τοίχο στη στροφή 15, όπως και αρκετοί άλλοι οδηγοί, αλλά η πιο μαλακή μπάρα TecPro επέτρεψε στον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος να τη γλιτώσει χωρίς να υποστεί ζημιά.

Η επαφή των Νόρις και Πιάστρι έδειξε ότι οι δύο οδηγοί της McLaren δυσκολεύονταν να βρουν βέλτιστη πρόσφυση στο φρενάρισμα.

Τζορτζ Ράσελ και Κίμι Αντονέλι με τις δυο Mercedes ακολούθησαν τις Ferrari, μολονότι ο πρώτος είχε μια μικρή επαφή με τον τοίχο.

Ο Όλιβερ Μπέρμαν ήταν πέμπτος με την Haas, ακολουθούμενος από τον Μαξ Φερστάπεν με την Red Bull. Ο Λίαμ Λόουσον έκανε τον 7ο χρόνο με τη Racing Bulls, κι ακολούθησαν η δεύτερη Haas του Εστεμπάν Οκόν και η Williams του Αλεξ Αλμπον.

Αύριο θα έχουμε το τρίτο σκέλος των ελεύθερων δοκιμών και το απόγευμα τις κατατακτήριες δοκιμές για τις θέσεις στο γκριντ. Την Κυριακή το απόγευμα θα διεξαχθεί το μεγάλο Grand Prix.