MotoGP: Ο Marc Marquez ταχύτερος στα ελεύθερα δοκιμαστικά του Όστιν

Όλοι οι κορυφαίοι αναβάτες του MotoGP κατάφεραν να περάσουν απευθείας στο Q2 που θα διεξαχθεί σήμερα Σάββατο, για τις πρώτες θέσεις στο γκριντ της εκκίνησης του 3ου αγώνα της χρονιάς, τόσο στο σημερινό Sprint όσο και στο αυριανό Grand Prix.

Ο Μαρκ Μάρκεθ με την εργοστασιακή Ducati, παρά την πρώτη του και τον πόνο στο πρώτο σκέλος των ελεύθερων δοκιμών, τελικά έκανε τον καλύτερο χρόνο, ενώ πολύ δυνατός ήταν ο Αϊ Ογκούρα με την Aprilia της Trackhouse.

Πάντως, οι πτώσεις άρχισαν από νωρίς, με πρώτο τον Χόρχε Μαρτίν με την εργοστασιακή Aprilia, ο οποίος στη συνέχεια με την εφεδρική μοτοσυκλέτα έκανε 7ο χρόνο και προκρίθηκε. Ακολούθησε σε πτώση ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο με τη VR46 Ducati, που κι αυτός έπειτα με τη δεύτερη μοτοσυκλέτα έκανε 3ο χρόνο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MotoGP™ (@motogp)

Πτώση και για το Φράνκο Μορμπιντέλι με την άλλη VR46, που με 20ό χρόνο θα είναι στο Q1 και θα δώσει μάχη για να προκριθεί για τις πρώτες θέσεις. Έπεσε και ο Πέδρο Ακόστα με την KTM, που παρόλα αυτά έκανε τον 6ο χρόνο, όπως και ο Αϊ Ογκούρα που είχε τελικά τον 2ο χρόνο.

Μια ακόμα πτώση από τον Αλεξ Μάρκεθ με τη Ducati της Gresini, καταλαμβάνοντας την 5η θέση σε χρόνο, ενώ ο Μάρκο Μπετσέκι με την Aprilia, νικητής στα δύο προηγούμενα Grand Prix, ήταν 4ος.

Ο Φραντσέσκο Μπανιάια μπόρεσε να προκριθεί με την εργοστασιακή Ducati με τον 8ο χρόνο και ακολούθησαν ο Λούκα Μαρίνι της Honda και ο Ενεα Μπαστιανίνι με την Tech3 KTM.

Σήμερα Σάββατο τα σπουδαία με τις κατατακτήριες δοκιμές και τον αγώνα Sprint.