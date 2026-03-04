Στο Άργος Ορεστικό το φετινό Baja Greece 4-7 Ιουνίου 2026

Ένα ακόμα μεγάλο γεγονός στον μηχανοκίνητο αθλητισμό θα πραγματοποιηθεί στη χώρα μας τον Ιούνιο.

Συγκεκριμένα, 4-7 Ιουνίου 2026, στη Δυτική Μακεδονία και το Άργος Ορεστικό, το Baja Greece θα φιλοξενήσει κατηγορίες αυτοκινήτων και SSV, συγκεντρώνοντας κορυφαία ονόματα του χώρου, ανερχόμενα ταλέντα και έμπειρα πληρώματα που διεκδικούν πολύτιμους βαθμούς για τη διεθνή και εθνική κατάταξη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κι αυτό, καθώς ο διεθνής αγώνας αποτελεί μέρος του Παγκόσμιου και Ευρωπαϊκού Κυπέλλου Baja της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου – FIA.

Επίσης, το Baja Greece προσμετρά και στο πρωτοεμφανιζόμενο εθνικό έπαθλο Cross Country Rally που προκήρυξε για το 2026 η Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδας – ΟΜΑΕ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με επίκεντρο το Άργος Ορεστικό και την ευρύτερη περιοχή της Καστοριάς και Φλώρινας, το Baja Greece 2026 με ειδικές διαδρομές που αγγίζουν τα 600 χλμ. και συνολικά με τις απλές διαδρομές τα 850 χλμ., καθίσταται ως ο πιο μεγάλος σε μήκος μεταξύ των αγώνων του Παγκοσμίου και Ευρωπαϊκού Κυπέλλου.

Στους απαιτητικούς δρόμους, στα βουνά Βίτσι και Γράμμο, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να δοκιμάσουν τις αντοχές και τις ικανότητές τους σε γρήγορα κομμάτια και τεχνικά περάσματα με σημαντικές υψομετρικές διαφορές διασχίζοντας παράλληλα τοπία απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς.

Το Baja Greece εκτός από μια αγωνιστική δραστηριότητα είναι και μια γιορτή για την τοπική κοινωνία και τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού, σε ένα τετραήμερο γεμάτο ένταση και αδρεναλίνη.

Η διοργάνωση συνεχίζει να επενδύει στην εξωστρέφεια και την προβολή της χώρας μας, αναδεικνύοντας τη φυσική ομορφιά και τη φιλοξενία της περιοχής, ενώ παράλληλα ενισχύει την τοπική οικονομία και τον αθλητικό τουρισμό, σεβόμενη παράλληλα το περιβάλλον σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου.