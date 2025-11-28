WRC: Στην κόψη του ξυραφιού ο τίτλος

Με τα αουτσάιντερ να βρίσκονται στις πρώτες θέσεις του τελευταίου ράλι της χρονιάς του WRC στη Σαουδική Αραβία, οι τρεις διεκδικητές του τίτλου βρίσκονται πιο πίσω και όλα δείχνουν ότι το πρωτάθλημα θα κριθεί στον πόντο!

Κατ’ αρχάς, στην 3η μέρα του αγώνα που ολοκληρώνεται αύριο Σάββατο με 3 ειδικές διαδρομές, ο Αντριέν Φορμό με Hyundai i20 προηγείται του Μάρτινς Σεσκς που οδηγεί Ford Puma, κατά 2,4 δευτερόλεπτα, ενώ ο Τιερί Νεβίλ με Hyundai είναι μόνο 3,4 δευτερόλεπτα.

Ακολουθεί ο Τακαμότο Κατσούτα με ένα Toyota Yaris αλλά βρίσκεται 44 δευτ. πίσω από τον πρώτο, ενώ πιο πίσω ο Κάλε Ροβάνπερα επίσης με Toyota. Ο Φινλανδός ήταν διεκδικητής του τίτλου αλλά με τα σημερινά αποτελέσματα δεν έχει ελπίδα.

Διότι, ο Σεμπαστιάν Οζιέ που είναι πίσω του με ίδιο αυτοκίνητο μόλις 2 δέκατα του δευτερολέπτου, θέλει όσο τίποτα άλλο να περάσει τον Ροβάνπερα, ώστε να πάρει περισσότερους βαθμούς και να έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να πάρει τον τίτλο.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται με 3 βαθμούς πίσω από τον Εβανς που τρέχει κι αυτός με Toyota, και αν τελείωνε σήμερα ο αγώνας θα έπαιρνε ο Οζιέ τον τίτλο. Ο Ουαλός ήταν άτυχος, καθώς έπαθε κλατάρισμα και είναι στην 8η θέση.

Ωστόσο, αύριο έχουμε 3 ειδικές διαδρομές, εκ των οποίων η μία δίνει έξτρα βαθμούς στους 5 πρώτους οδηγούς, οπότε πηγαίνουμε για φινάλε με κομμένη την ανάσα.