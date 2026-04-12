WRC: Φοβερή ανατροπή και νίκη του Katsuta με Toyota στην Κροατία

Η ανατροπή της ανατροπής στο 4ο ράλι της χρονιάς του WRC, στην Κροατία.

Κι εκεί που ο Τιερί Νεβίλ με τη Hyundai είχε το προβάδισμα μετά τις εγκαταλείψεις των Σόλμπεργκ, Εβανς και Παχάρι, που είχαν προβάδισμα την Παρασκευή και το Σάββατο, αντίστοιχα, ο Τιερί Νεβίλ πήγαινε για μια άνετη νίκη.

Όμως όπως έγραψα νωρίτερα σήμερα, ουδείς μπορεί να προδικάσει αποτέλεσμα σε ράλι αν δεν φτάσει στο τελευταίο μέτρο του αγώνα.

Έτσι συνέβη και σήμερα, με τον Τιερί Νεβίλ αυτόχειρα, ο οποίος χτύπησε το Hyundai i20N Rally1 σε τσιμεντένιο τοίχο, στην Wolf Power Stage, στην τελευταία ειδική διαδρομή, διαλύοντας την μπροστινή ανάρτηση του αυτοκινήτου και μολονότι προσπάθησε να φτάσει έως το τέρμα με τόση ζημιά, δεν τα κατάφερε. Κρίμα για τον Βέλγο που έχασε την ευκαιρία να πάρει την πρώτη νίκη της Hyundai φέτος.

Έτσι, η νίκη πήγε στο Τακαμότο Κατσούτα με το Toyota Yaris Rally1, ο οποίος έφτασε σε μια back to back νίκη, έπειτα από την παρθενική του νίκη στην Κένυα.

Μάλιστα, προηγείται και στη βαθμολογία, με 7 βαθμούς διαφορά από το Έβανς, και 13 από τον Σόλμπεργκ, αμφότεροι με Toyota.

Στη δεύτερη θέση ο Σάμι Παχάρι με Toyota, άτυχος χθες καθώς είχε κλατάρισμα, με αποτέλεσμα να βρεθεί από πρώτος, τρίτος.

Στο τρίτο σκαλί του βάθρου ο Χέιντεν Παντόν με Hyundai i20N Rally1, στην πρώτη του συμμετοχή στο ράλι Κροατίας και μόλις τη δεύτερη εμφάνισή του στη σεζόν.

Σημειώνω ότι στην 4η και 5η θέση βρέθηκαν ο Γιόχαν Ροσέλ και ο Λίο Ροσέλ, με Lancia Ypsilon και Citroen C3, αντίστοιχα.

Ο Όλιβερ Σόλμπεργκ που είχε εγκαταλείψει μόλις στα πρώτα 5 χλμ. του αγώνα, την Παρασκευή το πρωί, επέστρεψε χθες και σήμερα, κερδίζοντας συνολικά τις 10 από τις 20 ειδικές διαδρομές, και επικρατώντας στη Super Sunday πήρε πολύτιμους βαθμούς.

Όσον αφορά στην M-Sport Ford, ο Τζόσουα ΜακΕρλιν βρέθηκε στη 16η θέση της κατάταξης, με προβλήματα.

Το WRC παραμένει στην άσφαλτο για το Ράλι Islas Canarias, στα Γκραν Κανάρια, 23 – 26 Απριλίου.