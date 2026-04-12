WRC: Ο Neuville με Hyundai κοντά στη νίκη στην Κροατία – Πρώτη του φετινή

Με ανατροπή ολοκληρώθηκε η δεύτερη μέρα του 4ου ράλι της χρονιάς του WRC στην Κροατία.

Ο Τιερί Νεβίλ, ενώ βρισκόταν στη δεύτερη θέση της κατάταξης με το Hyundai i20N Rally1, 13,7 δευτ. πίσω από τον Σάμι Παχάρι της Toyota, εκμεταλλεύτηκε τη ζημιά του Φινλανδού, που άλλαξε λάστιχο, με αποτέλεσμα να ηγείται τώρα αυτός του ράλι με μια διαφορά 1 λεπτού και 14,5 δευτερολέπτων, έναντι του Τακαμότο Κατσούτα της Toyota, και να βρίσκεται πολύ κοντά στη νίκη.

Τα περίπου 58 χλμ. που απομένουν για την ολοκλήρωση του αγώνα σήμερα, είναι λίγα για να καλυφθεί αυτή η διαφορά, όμως στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και δη στα ράλι, όλα μπορούν να ανατραπούν στα τελευταία μέτρα. Πάντως, ο Νεβίλ με συνετή οδήγηση και χωρίς ρίσκα δεν θα έχει πρόβλημα.

Στη δεύτερη θέση ο Κατσούτα με το Yaris Rally 1. Ο νικητής του ράλι Κένυας κέρδισε μια ειδική διαδρομή από τις 8 της ημέρας και πηγαίνει για μια δεύτερη θέση στο βάθρο, καθώς βρίσκεται 27 δευτ. μπροστά από τον Παχάρι.

Δύσκολα θα αλλάξει η σύνθεση του βάθρου, καθώς τέταρτος είναι ο Χέιντεν Παντόν με Hyundai i20B Rally1, αλλά με διαφορά κοντά στο 1 λεπτό και 40 δευτ. από τον Παχάρι.

Στην 5η και 6η θέση δύο αυτοκίνητα της κατηγορίας WRC2, με τον Γιόχαν Ροσέλ και τη Lancia Ypsilon να βρίσκεται μπροστά από το Citroen C3 του Λίο Ροσέλ.

Άτυχος ο Αντριέν Φορμό καθώς έκανε ζημιά στο αριστερό πίσω μέρος του Hyundai i20 N Rally1 και εγκατέλειψε. Πιθανότατα θα μπει ξανά στον αγώνα σήμερα, μήπως μπορέσει και κάνει έναν από του 5 πρώτους χρόνους στην υπερ-ειδική και πάρει βαθμό ή βαθμούς.

Αλλαγή ελαστικού έκανε και ο Τζον Άρμστρονγκ στο Puma της M-Sport Ford, ενώ εγκατέλειψε αργότερα. Το μόνο Puma που συνεχίζει, είναι του Τζόσουα ΜακΕρλιν, στη 16η θέση της γενικής κατάταξης.

Στον αγώνα, έπειτα από την εγκατάλειψη της Παρασκευής, επέστρεψαν ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος Έλφιν Έβανς με Toyota Yaris Rally1, κερδίζοντας μια ειδική διαδρομή, και ο συγκλονιστικός Όλιβερ Σόλμπεργκ που κέρδισε 6 ειδικές διαδρομές με ένα ακόμα Yaris.

Όλα είναι θέμα βαθμών στην υπερ-ειδική διαδρομή. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και ποια θα είναι η κατάληξη.

«Καταφέραμε να το βελτιώσουμε βήμα προς βήμα στην αρχή του αγώνα. Οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες και καταφέραμε με κάποιο τρόπο να πάμε με καλή ταχύτητα», είπε ο Νεβίλ.