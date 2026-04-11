WRC: Ο Sami Pajari με Toyota πρώτος στην Κροατία – Evans και Solberg εκτός διεκδίκησης νίκης

Η πρώτη ημέρα του 4ου ράλι της χρονιάς του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος – WRC, βρήκε τον Σάμι Παχάρι της Toyota, με Yaris Rally 1, να ηγείται του αγώνα.

Πίσω του, στα 13,7 δευτ. ο Τιερί Νεβιλ της Hyundai με i20N Rally 1, και στα 14,6 δευτ. ο νικητής του ράλι Κένυας, Τακαμότο Κατσούτα, με Yaris Rally 1.

Δύο εγκαταλείψεις είχαμε χθες, πολύ σημαντικές, πρώτο σκέλος στην Ίστρια της Κροατίας.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Hyundai Motorsport (@hmsgofficial)

Ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος Έλφιν Έβανς φαινόταν να έχει τον απόλυτο έλεγχο στις δύο πρώτες ειδικές διαδρομές. Οδηγώντας πρώτος στο δρόμο, ο Ουαλός αξιοποίησε στο έπακρο την καθαρότερη επιφάνεια και κέρδισε τόσο την SS1 όσο και την SS2 για να χτίσει ένα πλεονέκτημα 15,8 δευτερολέπτων έναντι του Παχάρι. Αυτό το πλεονέκτημα εξαφανίστηκε θεαματικά στην SS3, όταν ο Έβανς βγήκε εκτός δρόμου με το Yaris Ralli 1, σε μια δεξιά στροφή. Τόσο αυτός όσο και ο συνοδηγός του Σκοτ Μάρτιν δεν τραυματίστηκαν, αλλά εγκατέλειψαν και σήμερα θα μπορούν στον αγώνα έχοντας χάσει κάθε ελπίδα για τις θέσεις στο βάθρο. Θα διεκδικήσουν τους βαθμούς των υπερ-ειδικών διαδρομών.

Η άλλη μεγάλη απώλεια της ημέρας ήταν ο Όλιβερ Σόλμπεργκ, του οποίου το ράλι διήρκεσε μόλις πέντε χιλιόμετρα πριν ο Σουηδός κάνει τετ-α-κέ και βγει με το Yaris Rally1 εκτός αγώνα στην εναρκτήρια ειδική.

Στις επόμενες 6 ειδικές διαδρομές, Παχάρι και Νεβίλ έδωσαν μεγάλη μάχη. Έκαστος κέρδισε από 3 με αποτέλεσμα να υπάρχει εύθραυστη διαφορά μεταξύ των δύο οδηγών, ενώ καιροφυλακτεί και ο Κατσούτα.

«Ο ανταγωνισμός είναι τόσο σκληρός που πρέπει να πιέσεις», είπε ο Παχάρι, ενώ ο Νεβίλ επισήμανε ότι: «Βρισκόμαστε σε καλή θέση και είχαμε μια καλή μέρα και είναι μια μέρα που την περιμέναμε εδώ και πολύ καιρό. Είναι ένα μικρό βήμα μπροστά αλλά ένα μεγάλο βήμα για εμάς».

Στην 4η και 5η θέση δύο Hyundai i20 N Rally 1. Ο Χέιντεν Παντόν στο 1 λεπτό και 150 δευτερόλεπτα από την κορυφή και ο Αντριέν Φορμό στο 1 και 54 δευτ.

Ο Τζος ΜακΕρλιν της M-Sport Ford πήγαινε για ένα καλό αποτέλεσμα πριν το κλατάρισμα στην ειδική 7, που τον έφερε στην 11η θέση, με 3 λεπτά και 57 δευτ. μακριά από την πρώτη θέση, ενώ ο ομόσταβλός του Τζον Άρμστρονγκ ενώ ξεκίνησε καλά, πρώτα έπαθε κλατάρισμα και στη συνέχεια εγκατέλειψε στην 4η ειδική, αφού χτύπησε σε ανάχωμα. Θα μπει κι αυτός σήμερα στον αγώνα.

Στο WRC2, ο Γιόχαν Ροσέλ είναι πρώτος με Lancia Ypsilon HF Rally2, και ακολουθεί 22,1 δευτ. πίσω του με ίδιο αυτοκίνητο, ο Νικολάι Γκριαζίν.

Σήμερα Μεγάλο Σάββατο, το πρόγραμμα περιλαμβάνει 8 ειδικές διαδρομές και περισσότερα από 115 αγωνιστικά χιλιόμετρα.