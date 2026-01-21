Renault: Αύξηση πωλήσεων κατά 3,2% παγκοσμίως και κατά 42% στην Ελλάδα

Επιτυχημένη χαρακτηρίζεται η χρονιά του 2025 για τη Renault, σε επίπεδο πωλήσεων.

Η Renault πούλησε 1.628.030 οχήματα παγκοσμίως, σημειώνοντας +3,2% στις πωλήσεις επιβατικών (PC) και ελαφρών επαγγελματικών (LCV) σε σχέση με το 2024.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό σηματοδοτεί το τρίτο συνεχόμενο έτος ανάπτυξης για τη μάρκα Renault.

Στην Ελλάδα, η εταιρεία με 5.643 μονάδες, εμφάνισε αύξηση, συνολικά, σε όλα τα οχήματα, κατά +42%, καθώς ουσιαστικά η εταιρεία επανατοποθετήθηκε στην αγορά, έπειτα από τη νέα αντιπροσώπευση.

Ωστόσο, η αύξηση στα επιβατικά αυτοκίνητα, παγκοσμίως, ήταν +10% με 1.292.000 πωλήσεις, ενώ στην Ελλάδα, αντίστοιχα, η αύξηση ήταν 50,2%!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην Ευρώπη, η Renault σημείωσε αύξηση πωλήσεων επιβατικών αυτοκινήτων κατά +7,4%, με τα εξηλεκτρισμένα οχήματα να αντιπροσωπεύουν το 60% των πωλήσεων επιβατικών αυτοκινήτων (πλήρως υβριδικά, αμιγώς ηλεκτρικά και plug-in hybrid), σημειώνοντας αύξηση 12 μονάδων σε σχέση με το 2024, γεγονός που την κατατάσσει μεταξύ των καλύτερων στην κατηγορία της σε εκπομπές CO2 με κάτω από 90 γρ./χλμ.

Τα ηλεκτρικά οχήματα (αμιγώς ηλεκτρικά και plug-in hybrid) αυξήθηκαν κατά +72,2%, με 151.939 πωλήσεις, με τη Renault να γίνεται η πρώτη μάρκα ηλεκτρικών οχημάτων στην κατηγορία Β στην Ευρώπη.

Επίσης, οι πωλήσεις πλήρως υβριδικών οχημάτων αυξήθηκαν κατά +17,0%, φτάνοντας τα 287.374 οχήματα.

Το ηλεκτρικό Renault 5 E-Tech, που πρόσφατα λανσαρίστηκε στην Ελλάδα, έχει πουλήσει πάνω από 100.000 οχήματα και είναι το πρώτο σε πωλήσεις ηλεκτρικό όχημα στην κατηγορία B στην Ευρώπη.

Το ηλεκτρικό Scenic E-Tech κατέγραψε 38.111 πωλήσεις στην Ευρώπη (+58,1% σε σχέση με το 2024), το Clio 5 είχε επίσης αύξηση πωλήσεων (στην Ελλάδα έκανε 3.559 μονάδες), ενώ το Symbioz έγινε το πιο δημοφιλές πλήρως υβριδικό μοντέλο της Renault, με 88.523 μονάδες (237 στην Ελλάδα).

Για το 2026 η Renault θα παρουσιάσει ορισμένα μοντέλα εκτός Ευρώπης, ενώ στη γηραιά ήπειρο αιχμή του δόρατος θα είναι το Clio 6ης γενιάς, ενώ δυναμικά μπαίνουν τα ηλεκτρικά Renault 4 E-Tech και Twingo E-Tech και περιμένουμε την αποκάλυψη του νέου Megane και τη νέα γκάμα Master.