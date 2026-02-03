Renault – Dacia: «Χαλκιάς ΕΠΕ» και EKKA στο δίκτυο πωλήσεων και σέρβις

H εισαγωγική εταιρεία των Renault και Dacia στην ελληνική αγορά, η Grand Automotive Hellas, πρόσθεσε νέα μέλη στο δίκτυο των συνεργατών της.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία «Χαλκιάς ΕΠΕ» διαθέτει δύο πολυτελή καταστήματα: Renault (Λ. Συγγρού 242 Καλλιθέα) και Dacia (Λ. Συγγρού 244), ενώ η μονάδα επαγγελματικών οχημάτων εδρεύει επί της Λ. Συγγρού 246.

Από το 2013, η Χαλκιάς ΕΠΕ ήταν ήδη εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Renault & Dacia, επί της Πειραιώς 22 στο Μοσχάτο.

Η εταιρεία Χαλκιάς Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο του αυτοκινήτου από το 1979, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο Βασίλειος Χαλκιάς και συνεχίζει σήμερα ο Θέμης Χαλκιάς.

Η αγωνιστική φιλοσοφία της εταιρείας προκύπτει από την ενεργό συμμετοχή του Θέμη Χαλκιά σε αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος, με Renault Clio Rally3. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Renault Χαλκιάς Racing Team, βρέθηκε στην κορυφή του Ράλλυ Ακρόπολις 2025, με το Renault Clio Rally3, κατακτώντας τη 2η θέση μεταξύ των ελληνικών πληρωμάτων και την 5η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα WRC3, στη 17η συμμετοχή του Θέμη Χαλκιά στον αγώνα, που ήταν και φέτος ο οδηγός με τις περισσότερες εκκινήσεις μεταξύ όλων.

Εξάλλου, στο δίκτυο προστέθηκε και η εταιρεία «ΕΚΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ» στα Βόρεια Προάστια, με μία υπερσύγχρονη κάθετη μονάδα (πωλήσεις και service) επί της Λ. Μαραθώνος 169, στην περιοχή του Γέρακα. Εως τον Απρίλιο του 2026, στο δυναμικό της ΕΚΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ θα προστεθεί μία ακόμα έκθεση για τη Renault στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 6-8 (εμπορικό κέντρο Caracas).

Η EKKA A.E. ιδρύθηκε το 1929 στην Αθήνα, και μέσα σε 25 χρόνια εξελίχθηκε σε σημαντική εταιρεία πωλήσεων πολυτελών αυτοκινήτων στην Ελλάδα.

Και στις δύο εταιρείες, Χαλκιάς και ΕΚΚΑ, βρίσκεται ήδη η πλούσια γκάμα των μοντέλων Renault: Clio, Renault R5, Captur, Symbioz, Austral και Rafale, αλλά και της Dacia: Bigster, Sandero και Duster.