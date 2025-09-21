Renault: Επέστρεψε στα Ηλύσια Πεδία με τη δημιουργία ενός μοναδικού πολιτιστικού hub

Μετά από τρία χρόνια εργασιών ανακαίνισης, η Renault πραγματοποιεί τη μεγάλη επιστροφή στα Ηλύσια Πεδία.

Το «le défilé renault the carwalk» είναι ένα μοναδικό πολιτιστικό hub που περιλαμβάνει εκθεσιακό χώρο, μπουτίκ και εστιατόριο και σχεδιάστηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Γάλλο αρχιτέκτονα Franklin Azzi.

Το «le défile renault the carwalk» ανοίγει τις πύλες του το Σεπτέμβριο ΤΟΥ 2025 με το MAISON4, ένα pop-up κατάστημα αφιερωμένο στο Renault 4 E-Tech electric.

Σε αντίθεση με τους ανταγωνιστές της, η Renault αποφάσισε να παραμείνει στην πιο όμορφη λεωφόρο του κόσμου, τη Champs-Élysées, ανοίγοντας ένα hub αφιερωμένο στην κινητικότητα και την pop κουλτούρα.

Το κτήριο αποτελεί ιστορικό τοπόσημο, αφού εδώ, το 1910, ο Louis Renault έγινε ο πρώτος κατασκευαστής οχημάτων που άνοιξε έκθεση αυτοκινήτων στα Ηλύσια Πεδία.

Η Renault ήταν πάντα παρούσα στον αριθμό 53 της avenue des Champs-Élysées, παρουσιάζοντας ιδέες που ζουν στη συλλογική μνήμη, όπως η Pub της Renault της δεκαετίας του 1960 και το Atelier Renault στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Η ανακαινισμένη, εμβληματική έκθεση, που καλύπτει μια έκταση άνω των 2.260 τ.μ., με τη μεγάλη γυάλινη πρόσοψη των 185 τ.μ., διαθέτει ένα κατάστημα με merchandize της μάρκας, το The Originals, ένα καφέ στην ταράτσα και μια σπειροειδή ράμπα που παρουσιάζονται τα οχήματα της σύγχρονης γκάμας, καθώς και εμβληματικά μοντέλα και πρωτότυπα.

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε επίσης στη σχεδίαση του σήματος της Renault. Κρεμασμένα από τον τελευταίο όροφο με θέα τα Ηλύσια Πεδία, δύο τεράστια ατσάλινα διαμάντια κινούνται αργά στο χώρο, ενώνοντας κάθε στιγμή τις δυνάμεις τους.

Το «le défilé renault the carwalk» σχεδιάστηκε ως ένα πολιτιστικό hub, με σαφείς παραπομπές στην τέχνη, τη μόδα, τη μουσική και τη λογοτεχνία. Όλοι αυτοί οι παράγοντες το καθιστούν μέρος ενός τυπικά γαλλικού τρόπου ζωής, που είναι επίσης θεμελιώδης για την ταυτότητα της Renault.