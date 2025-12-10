Renault και Ford μαζί σε ηλεκτρικά επιβατικά και ελαφρά επαγγελματικά

Χωρίς συνεργασίες δεν «βγαίνουν» τα κόστη παραγωγής τόσο ηλεκτρικών επιβατικών μοντέλων, όσο και επαγγελματικών και υπάρχουν πλείστα παραδείγματα που αποδεικνύουν του λόγου το αληθές, όπως το πρόσφατο μεταξύ Renault και Ford.

Η ανταλλαγή και ο διαμοιρασμός τεχνογνωσίας και τεχνολογίας, τα κοινά μηχανικά μέρη, οι πλατφόρμες και τα ηλεκτρονικά, μπορούν να μειώσουν τα κόστη στα εργοστάσια, προκειμένου οι τιμές των μοντέλων να είναι σχετικά χαμηλές και προσιτές στο αγοραστικό κοινό.

Κι ερχόμαστε στη συνεργασία Renault – Ford.

Η Renault διαθέτει την πλατφόρμα Ampere, πάνω στην οποία στηρίζει πολλά ηλεκτρικά μοντέλα. Ουσιαστικά αποτελεί μια νέα εταιρεία μέσα στον γαλλικό όμιλο, με το εργοστάσιο ElectriCity στη Βόρεια Γαλλία.

Αυτό που διαγράφεται μέσα από τη συμφωνία αυτή, είναι ότι η Ford θα αναπτύξει δύο ξεχωριστά ηλεκτρικά επιβατικά μοντέλα, πάνω στην πλατφόρμα Ampere, που θα λανσαριστούν στην αγορά το 2028.

Ωστόσο, οι δύο εταιρείες υπέγραψαν και Letter of Intent (LOI) δηλώνοντας την πρόθεσή τους για ενδεχόμενη συνεργασία στον τομέα των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων στην Ευρώπη. Μέσω αυτού, η Renault και η Ford θα εξετάσουν τη δυνατότητα από κοινού ανάπτυξης και παραγωγής επιλεγμένων LCV με τις επωνυμίες και των δύο εταιρειών. Και είναι αλήθεια, ότι και οι δύο διαθέτουν ηλεκτρικά LCV, αλλά με κοινά ηλεκτρικά μοιράζονται τα κόστη!!!