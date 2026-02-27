Renault: Με 160 ίππους το υβριδικό Symbioz και 4,3 λίτρα κατανάλωση

Το 2025 το Symbioz αποτέλεσε το best-seller μοντέλο της Renault, με τη γαλλική μάρκα να αυξάνει τις πωλήσεις των full hybrid μοντέλων της κατά +17,0%.

Τώρα, το Symbioz, το μικρομεσαίο πολυμορφικό μοντέλο με χαρακτηριστικά και από SUV, που με μήκος 4,41μ. τοποθετείται σε διαστάσεις μεταξύ του Captur και του Austral, έρχεται να ολοκληρώσει τη γκάμα full hybrid E-Tech που περιλαμβάνει ήδη τα μεγαλύτερα Austral και Arkana.

Το υβριδικό σύνολο του Symbioz έχει σειριακή-παράλληλη αρχιτεκτονική λειτουργίας και συνδυάζει δύο ηλεκτροκινητήρες (έναν ηλεκτροκινητήρα 36kW και έναν κινητήρα υψηλής τάσης HSG 15kW) με έναν 4κύλινδρο βενζινοκινητήρα 1.8lt ισχύος 80kW ή 109hp (ισχυρότερο από το προηγούμενο μοτέρ), ένα αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων πολλαπλών λειτουργιών χωρίς συμπλέκτη και μια λίγο μεγαλύτερη μπαταρία 1,4kWh (από 1,2 kWh). Η συνδυασμένη ισχύς αγγίζει τους 160 ίππους από 150 πριν, ενώ κατά 25% είναι υψηλότερη και η ροπή, στα 172Nm, διαθέσιμη σε χαμηλότερες στροφές για καλύτερη απόκριση, επιταχύνοντας στα 0-100 χλμ./ώρα σε 9,1 δευτερόλεπτα, από 10,6 δευτ., πριν.

Η μεγαλύτερη μπαταρία αυξάνει την αποθηκευμένη ενέργεια από την αναγεννητική πέδηση, με αποτέλεσμα να μειώνει το φορτίο του κινητήρα βενζίνης και να περιορίζει την κατανάλωση στα 4,3 λίτρα/100 χλμ. (εργοστασιακή μέτρηση), με τις εκπομπές CO2 να είναι μόλις 100 γρ./χλμ., κάτι που σημαίνει ότι το απαλλάσσει από τέλη κυκλοφορίας. Πολύ σημαντικό είναι ότι χαρίζει αυτονομία κοντά στα 1.000 χλμ. με γεμάτο ρεζερβουάρ.

Το νέο κινητήριο σύνολο full hybrid E-Tech 160 hp προσφέρει ικανότητα έλξης από 750 έως 1.000 κιλά, παρέχοντας έτσι μεγαλύτερη ευελιξία στη ρυμούλκηση τρέιλερ ή τροχόσπιτου. Επίσης, η χωρητικότητα του πορτ-μπαγκάζ αγγίζει τα 624 λίτρα, καθιστώντας το μια δυναμική πρόταση για οικογενειάρχες.

Στα χαρακτηριστικά του περιλαμβάνεται κεντρική οθόνη 10,4 ιντσών, ενώ το πίσω κάθισμα σύρεται κατά 16 εκ. μεταβάλλοντας τον χώρο.

Εφοδιάζεται με 29 συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, με την τιμή να ορίζεται από 27.900 ευρώ και να πλαισιώνεται από 5ετή εργοστασιακή εγγύηση και 5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια.