Renault: Πρώτη γεύση οδηγώντας το νέο Clio

Ένα ιδιαίτερα αγαπητό μοντέλο, διαχρονικά, στην ελληνική αγορά, το Renault Clio, βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα και προσφέρεται με τρία κινητήρια συστήματα, με πλούσιο εξοπλισμό και τιμές από 20.900 ευρώ.

Το Clio αποτελεί βαρύ «χαρτί» στα χέρια της εισαγωγικής εταιρείας, καθώς είναι ένα μοντέλο από το οποίο περιμένει μαζικές πωλήσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι το απερχόμενο μοντέλο ήταν από τα πιο δημοφιλή της κατηγορίας B, των supermini όπως λέγονται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εισαγωγική εταιρεία της Renault στην Ελλάδα, έχει επιδοθεί σε ένα μπαράζ παρουσιάσεων νέων μοντέλων, μετά τα Renault 5, Rafale και Austral, ενώ αναμένεται το λανσάρισμα των Renault Twingo και Renault 4, δύο αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων.

«Είμαστε σε καλή φάση και με θετικά στοιχεία για τις μάρκες (και τη Dacia). Το νέο Clio μας γεμίζει με αισιοδοξία να πάμε ακόμα καλύτερα. Θα είναι δύσκολη χρονιά, με πολλούς ανταγωνιστικές, με τη θάλασσα να είναι μπλε αλλά γίνεται κόκκινη από το «αίμα» του ανταγωνισμού στην αγορά», είπε χαρακτηριστικά ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Στίβεν Σίρτης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το νέο Renault Clio έχει βαριά «φανέλα», με 17 εκατ. πωλήσεις, σε 35 χρόνια πορεία, από 1990. Ήταν το πρώτο μοντέλο που ήρθε με όνομα και όχι με αριθμούς, καθώς η Renault είχε αριθμούς στα προηγούμενα μοντέλα της. Μάλιστα, είναι το πιο καλοπουλημένο παγκοσμίως γαλλικό αυτοκίνητο.

Τώρα, με τη Renault να έχει χαράξει στρατηγική δύο πυλώνων: Electric με τα μοντέλα Renault 5 και 4 και Full hybrid με τα Renault Clio και Captur, το Clio προφανώς απευθύνεται σε μεγαλύτερο αγοραστικό κοινό.

Με 4,116μ. μήκος (+6,3εκ.), με αμάξωμα σχεδόν δυόμιση όγκων, 4 εκ. φαρδύτερο μετατρόχιο μπροστά και πίσω +1εκ., έχει ακροβολισμένους τροχούς στις άκρες.

Διακρίνουμε τα ανάγλυφα, τρισδιάστατα φώτα, τα νεύρα στο καπό, την εξαγωνική μάσκα, τα φώτα ημέρας – μισός ρόμβος που είναι και η φωτεινή υπογραφή του αυτοκινήτου, τα ανάγλυφα φτερά, του καλυμμένους θόλους, τις δύο πίσω αεροτομές και τους αεροδυναμικούς καθρέπτες.

Με όλα αυτά που έκαναν σχεδιαστές και μηχανικοί, πέτυχαν αεροδυναμικό συντελεστή 0,30 από 0,32, μια πολύ καλή τιμή για την κατηγορία.

Στην καμπίνα ιδιαίτερη ατμόσφαιρα δημιουργεί ο φωτισμός 47 αποχρώσεων, το ύφασμα και η αλκαντάρα στις ταπετσαρίες, το επίπεδο δάπεδο εξυπηρετεί και όλες οι εκδόσεις έχουν ίδιας σχεδίασης καθίσματα. Ο ψηφιακός 10άρης πίνακας οργάνων είναι εύχρηστος, και σχηματίζει γωνία με τη 10άρα οθόνη αφής για το infotainment. Έχει καλύτερους χώρους στην καμπίνα, αρκετά άνετα πίσω όπου κάθισα, χωρά και μεσαίος επιβάτης, ενώ τα 391 λίτρα όγκου αποσκευών με χαμηλότερο κατώφλι, αποδεικνύονται αρκετά για το ταξίδι.

Σημαντικό είναι επίσης ότι το 33,9% του βάρους του αυτοκινήτου έρχεται από την κυκλική οικονομία, ουσιαστικά με εξοικονόμηση 350 κιλών διοξειδίου του άνθρακα – CO2 – ανά όχημα.

Οδήγησα την έκδοση Full hybrid, που εφοδιάζεται με 4κύλινδρο κινητήρα βενζίνης 1.8lt με άμεσο ψεκασμό, ισχύος 160hp, με 172Nm ροπής, που συνεπικουρείται από ηλεκτρικό μοτέρ με 205Nm ροπή και αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. Η Renault αναφέρει μέση κατανάλωση 3,9 λίτρα στα 100 χλμ. και πράγματι στην πόλη μπορείς να πετύχεις τέτοιο νούμερο, καθώς εκκινεί 100% ηλεκτρικά και υπόσχεται έως 80% ηλεκτροκίνηση στην πόλη και 40% εξοικονόμηση καυσίμου σε σχέση με ένα συμβατικό. Εκπέμπει, δε, 89 γρ./χλμ. CO2.

Μου άρεσε το μοτέρ, βγάζει δύναμη, φαίνεται ότι καίει λίγο, έχει δυνατά φρένα και εξαιρετικό πάτημα στο δρόμο, που θεωρώ ότι είναι ένα από τα ατού του.

Ένα δεύτερο μοτέρ βενζίνης 1.2lt, 3κύλινδρο TCe με 115 ίππους, συνδυάζεται με 6άρι χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη, ενώ υπάρχει και έκδοση ECO-G 120, με ίδιο μοτέρ, αλλά διπλού καυσίμου βενζίνης / υγραερίου, που συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη και βγάζει αυτονομία κοντά στα 1.500 χλμ.

Όλα τα μοτέρ συνοδεύονται με ηλεκτρικό χειρόφρενο.

Οδηγώντας μπορείς να επιλέξεις διαφορετική λειτουργία οδήγησης, ενώ υπάρχει και το smart mode, μια καινοτομία της Renault, που όταν το έχεις επιλέξει, αλλάζει πρόγραμμα μόνο του, ανάλογα το πώς οδηγείς.

Το νέο Clio πλαισιώνεται από 29 συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, μεταξύ των οποίων και το Adaptive Cruise Control, ενώ με το My safety switch υπάρχει δυνατότητα ενεργοποίησης και απενεργοποίησης των συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης.

Πάντως, αν δεν σας τα εξηγήσουν οι πωλητές τα συστήματα αυτά, πώς λειτουργούν, ζητήστε να τα μάθετε, ώστε να είστε πλήρως καταρτισμένοι.