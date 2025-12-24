Renault: Ρεκόρ με πάνω από 1.000 χλμ. χωρίς επαναφόρτιση από το Filante Record 2025

Μία πρόκληση που έθεσε η Renault στις αρχές του 2025 ήταν να οδηγήσει ένα ηλεκτρικό όχημα για περισσότερα από 1.000 χλμ., με μπαταρία ίδιου μεγέθους με αυτή του Scenic, σε ρεαλιστικές ταχύτητες αυτοκινητόδρομου, χωρίς να σταματήσει για φόρτιση.

Η πρώτη προσπάθεια είχε προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο, αλλά ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή λόγω κακοκαιρίας.

Τώρα, η ομάδα τελικά τα κατάφερε στις 18 Δεκεμβρίου στην πίστα δοκιμών UTAC στο Μαρόκο.

Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο επίδειξης Renault Filante Record 2025 διένυσε 1.008 χλμ σε λιγότερο από 10 ώρες, με μέση ταχύτητα 102 χλμ./ώρα και κατανάλωση 7,8 kWh/100 χλμ, με μπαταρία 87 kWh – ίδιου μεγέθους με αυτήν που τροφοδοτεί το ηλεκτρικό Scenic E-Tech.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον τερματισμό, το Filante Record 2025 είχε ακόμα 11% χωρητικότητα μπαταρίας, η οποία θα του επέτρεπε να διανύσει επιπλέον 120 χλμ. με ταχύτητες άνω των 100 χλμ./ώρα.

Οι δοκιμές σε αεροδυναμική σήραγγα την περασμένη άνοιξη οδήγησαν σε σημαντικό επανασχεδιασμό, υπογραμμίζοντας τον ζωτικό ρόλο της αεροδυναμικής στην απόδοση του αυτοκινήτου.

Αυτό το εργαστήριο σε τροχούς ζυγίζει μόνο 1.000 κιλά και είναι γεμάτο με ηλεκτρονικά συστήματα διεύθυνσης και πέδησης (steer-by-wire και brake-by-wire) που μειώνουν το βάρος, μαζί με εξαιρετικά ελαφριά υλικά (ίνες άνθρακα, κράματα αλουμινίου), τρισδιάστατα εκτυπωμένα εξαρτήματα και πολλά άλλα.