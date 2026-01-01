Renault: Σταμάτησε τη συνεργασία με 4 μέλη του δικτύου στην Ελλάδα

Από σήμερα, 1η Ιανουαρίου 2026 η εισαγωγική εταιρεία των μαρκών Renault και Dacia, Grand Automotive Hellas AE, δεν θα έχει στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων διανομέων και επισκευαστών της, τέσσερα μέλη.

Συγκεκριμένα, δεν θα ανήκουν, πλέον, στο δυναμικό της Grand Automotive Hellas οι εταιρείες: Auto Profit M.IKE (Καλλιθέα), Automotivo ΑΕΒΕ (Χαλάνδρι & Γέρακας), Ρενήλ ΑΕΒΕ (Αγ. Δημήτριος Αττικής) και Κατάκης AE (Θεσσαλονίκη – After Sales).

H Grand Automotive Hellas έχει προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές με στόχο την επανατοποθέτηση των μαρκών Renault (κυρίως), αλλά και Dacia στην Ελλάδα, προκειμένου να πάρουν τη θέση που θέλουν στην ελληνική αγορά.