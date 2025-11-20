Renault: Το νέο ηλεκτρικό Trafic Van E-Tech με αυτονομία έως 450 χλμ.

Έξι μήνες μετά την αποκάλυψη μιας νέας γενιάς συμπαγών, πλήρως ηλεκτρικών LCV στο Μπέρμιγχαμ, η Renault παρουσιάζει το πρώτο μέλος αυτής της νέας οικογένειας: το νέο ηλεκτρικό Trafic Van E-Tech, του οποίου η παραγωγή έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στα τέλη του 2026

Το μοντέλο θα πλαισιωθεί αργότερα από το Trafic E-Tech με διαφορετικές εκδόσεις.

Κυκλοφορώντας για πρώτη φορά το 1980, το Trafic έχει κατασκευαστεί σε πάνω από 2,5 εκατομμύρια μονάδες σε τρεις γενιές.

Το νέο Trafic Van E-Tech electric είναι κατασκευασμένο σε μια νέα πλήρως ηλεκτρική πλατφόρμα «skateboard», σχεδιασμένη για να βελτιστοποιεί τη χωρητικότητα φορτίου σε σχέση με το αποτύπωμα, με ελάχιστη μπροστινή προεξοχή και πίσω σύστημα μετάδοσης κίνησης. Αυτό δημιουργεί επίσης κύκλο στροφής ισοδύναμο με αυτόν του Clio (10,3 μέτρα).

Στο στυλ αμαξώματος L1, το νέο van προσφέρει χωρητικότητα φορτίου 5,1 κ.μ. για μήκος 4,87 μ. και πλάτος 1,92 μ.. Το van L2 έχει χωρητικότητα φορτίου 5,8 κ.μ. για μήκος 5,27 μ., με μεταξόνιο 40 εκ. μακρύτερο. Ταυτόχρονα, το συνολικό ύψος έχει μειωθεί στα 1,90 μ., εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε όλα τα υπόγεια πάρκινγκ.

Το van διαθέτει επίσης μεγάλες πόρτες για φόρτωση ευρωπαλετών από το πλάι ή το πίσω μέρος.

Σχεδιαστικά φέρει τη νέα ταυτότητα της μάρκας και είναι το πρώτο LCV της Renault που διαθέτει πίσω φωτιστική υπογραφή.

Το κόκπιτ είναι μοντέρνο με δύο οθόνες: έναν πίνακα οργάνων 10 ιντσών και μια κεντρική οθόνη 12 ιντσών υπό γωνία προς τον οδηγό.

Διαθέτει πολλούς χώρους αποθήκευσης και έχει κατασκευαστεί σε ποσοστό 23% από ανακυκλωμένα υλικά.

Θα προσφέρεται με δύο επιλογές μπαταρίας, μια με τεχνολογία NMC (νικέλιο-μαγγάνιο-κοβάλτιο) που προσφέρει αυτονομία έως και 450 χλμ. και μια με τεχνολογία LFP (φωσφορικό λίθιο-σίδηρο) χωρίς σπάνια μέταλλα όπως κοβάλτιο ή νικέλιο, με αυτονομίας έως 350 χλμ.

Οι μπαταρίες προσφέρουν επίσης τη νέα τεχνολογία γρήγορης φόρτισης 800V.

Ο δε ηλεκτροκινητήρας νέας γενιάς με ισχύ 150 kW και ροπή 345 Nm, είναι νέος και αναπτύχθηκε στην Ευρώπη, δίνοντας δυνατότητα ρυμούλκησης 2 τόνων και ωφέλιμο φορτίο 1,25 τόνων.

Επίσης, θα προσφέρει λειτουργίες Vehicle-to-Load (V2L) και Vehicle-to-Grid (V2G), καθώς θα μπορεί να φορτίζει εξωτερικές συσκευές.