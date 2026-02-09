Renault: Βαρύτητα στο δίκτυο συνεργατών για το 2026

Με τη νέα αντιπροσώπευση των μαρκών Renault και Dacia στην Ελλάδα από την Grand Automotive Hellas, έχει επιτευχθεί μεγάλη πρόοδος τόσο σε επίπεδο πωλήσεων όσο και συνεργατών.

Το 2025 η Renault πούλησε 5.486 νέα ΙΧ (3.653 το 2024) και 157 νέα επαγγελματικά (331 το 2024), ενώ η Dacia κατέγραψε 5.577 νέες πωλήσεις (3.415 το 2024). Τα στοιχεία δείχνουν μια δυναμική πορεία, ενώ εξίσου δυναμικά αναπτύσσεται και το δίκτυο πωλήσεων και σέρβις, που αυτή τη στιγμή αριθμεί 30 συνεργάτες πανελλαδικά.

Στο δίκτυο, στην ανάπτυξή του και το ρόλο που έπαιξε και παίζει στη νέα πορεία στην ελληνική αγορά, στάθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της Grand Automotive Hellas, Στήβεν Σίρτης, κατά τη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου της εταιρείας, τονίζοντας τη σημασία της εφαρμογής των στρατηγικών που παρουσιάστηκαν από τις επιμέρους διευθύνσεις της εταιρείας.

Το 2025 η Renault νέα μοντέλα, όπως το Symbioz και το ηλεκτρικό 5, ενώ το 2026 μόλις λανσαρίστηκε το νέο Clio, και έπεται συνέχεια με τα επίσης ηλεκτρικά Renault 4 και Twingo.

Η δε Dacia, διαθέτει το πολύ δημοφιλές Sandero αλλά και το Bigster σε περίοπτη θέση.