Σε 8 αγώνες θα λιώσουν λάστιχα και θα πηγαίνουν με τις «πόρτες»

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Drift του 2026 με ξεκίνημα 7-8 Μαρτίου
Δημήτρης Μπαλής

Ενισχυμένο από το 2025, με περισσότερους αγώνες, σε σύνολο 8, θα είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Drift του 2026, καθώς Λάρισα και Μέγαρα εντάσσονται στο καλεντάρι.

Η αυλαία θα ανοίξει 7 και 8 Μαρτίου στον Μαραθώνα, ενώ ο δεύτερος αγώνας θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο, 28 και 29 Μαρτίου

Έπειτα από τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε ο φετινός φιλικός αγώνας Drift που διεξήχθη στη Λάρισα, η πρωτεύουσα της Θεσσαλίας κάνει ντεμπούτο στο πρωτάθλημα με αγώνα στις 25 και 26 Απριλίου. Η συνέχεια θα δοθεί στη Μεσσήνη, 16 και 17 Μαΐου, ενώ η Χίος θα έχει αγώνα 13 και 14 Ιουνίου

Η συνέχεια θα δοθεί στη Ζάκυνθο, 5 και 6 Σεπτεμβρίου, ακολουθεί η Λαμία 26 και 27 Σεπτεμβρίου και η αυλαία θα πέσει στα Μέγαρα, 17 και 18 Οκτωβρίου.

