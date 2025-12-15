Σε 8 αγώνες θα λιώσουν λάστιχα και θα πηγαίνουν με τις «πόρτες»

Ενισχυμένο από το 2025, με περισσότερους αγώνες, σε σύνολο 8, θα είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Drift του 2026, καθώς Λάρισα και Μέγαρα εντάσσονται στο καλεντάρι.

Η αυλαία θα ανοίξει 7 και 8 Μαρτίου στον Μαραθώνα, ενώ ο δεύτερος αγώνας θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο, 28 και 29 Μαρτίου.

Έπειτα από τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε ο φετινός φιλικός αγώνας Drift που διεξήχθη στη Λάρισα, η πρωτεύουσα της Θεσσαλίας κάνει ντεμπούτο στο πρωτάθλημα με αγώνα στις 25 και 26 Απριλίου. Η συνέχεια θα δοθεί στη Μεσσήνη, 16 και 17 Μαΐου, ενώ η Χίος θα έχει αγώνα 13 και 14 Ιουνίου.

Η συνέχεια θα δοθεί στη Ζάκυνθο, 5 και 6 Σεπτεμβρίου, ακολουθεί η Λαμία 26 και 27 Σεπτεμβρίου και η αυλαία θα πέσει στα Μέγαρα, 17 και 18 Οκτωβρίου.