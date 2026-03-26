Seat & Cupra: Συναρμολογούνται τα συστήματα μπαταριών για τα Cupra Raval και το VW ID.Polo

Η SEAT & CUPRA ξεκίνησε τη σειριακή παραγωγή συστημάτων μπαταριών στο εργοστάσιό της στο Martorell. Μετά τα εγκαίνια αυτής της εγκατάστασης τον Δεκέμβριο, αυτό το ορόσημο αντιπροσωπεύει το τελευταίο βήμα πριν από τη μαζική παραγωγή του CUPRA Raval, του πρώτου μοντέλου της οικογένειας ηλεκτρικών αστικών αυτοκινήτων του Brand Group Core, που θα κυκλοφορήσει στους δρόμους αυτό το καλοκαίρι. Οι μπαταρίες που συναρμολογούνται στο Martorell θα χρησιμοποιηθούν επίσης στο Volkswagen ID.Polo, το άλλο ηλεκτρικό μοντέλο που θα κατασκευαστεί σε αυτό το εργοστάσιο.

Στον πυρήνα των συστημάτων μπαταριών που συναρμολογούνται στο Martorell βρίσκεται το Unified Cell του ομίλου, το οποίο αντιπροσωπεύει μια παγκόσμια πλατφόρμα τεχνολογίας μπαταριών που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ευελιξία σε κάθε διαδικασία.

Το εργοστάσιο συναρμολόγησης συστημάτων μπαταριών έχει τη δυνατότητα να παράγει 1.200 μπαταρίες την ημέρα και έως 300.000 μονάδες ετησίως, που ισοδυναμούν με μία μπαταρία κάθε 45 δευτερόλεπτα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η SEAT & CUPRA κατασκεύασε αυτό το εργοστάσιο συναρμολόγησης συστημάτων μπαταριών 64.000 τ.μ. στο Martorell, σε λιγότερο από δύο χρόνια, συνδυάζοντας τον αυτοματισμό με την υποστήριξη 500 άρτια εκπαιδευμένων υπαλλήλων. Επιπλέον, το εργοστάσιο συναρμολόγησης συστημάτων μπαταριών διαθέτει 11.000 ηλιακούς συλλέκτες εγκατεστημένους στην οροφή, παρέχοντας το 70% της ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για τη διαδικασία συναρμολόγησης, μειώνοντας σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της εγκατάστασης.

Με την έναρξη της παραγωγής στο εργοστάσιο συναρμολόγησης συστημάτων μπαταριών, η SEAT & CUPRA συμβάλλει αποφασιστικά στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μπαταριών, ένα βασικό βήμα για να καταστεί η ηλεκτρική κινητικότητα προσβάσιμη σε όλη την ήπειρο.