SEAT: Αρχές του 2026 έρχονται τα ανανεωμένα Ibiza και Arona

Σχεδιασμένα, εξελιγμένα και κατασκευασμένα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της SEAT στο Martorell, στη Βαρκελώνη, τα ανανεωμένα Ibiza και Arona είναι έτοιμα να κυκλοφορήσουν τον Ιανουάριο του 2026 και τότε, έως και αρχές Φεβρουαρίου, αναμένονται στην Ελλάδα.

Οι νέες εκδόσεις διαθέτουν ανανεωμένο εξωτερικό σχεδιασμό, και εσωτερικό, βελτιωμένο βασικό εξοπλισμό και προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας, καθώς εξοπλίζονται με αποδοτικούς κινητήρες TSI.

Το 2027 θα εφοδιαστούν με ήπιες υβριδικές εκδόσεις, ενώ η SEAT σκοπεύει να παρουσιάσει ένα πλήρως υβριδικό σύστημα μετάδοσης κίνησης για το SEAT Leon το 2028, ενώ περαιτέρω αναβαθμίσεις θα γίνουν σε Leon και Leon Sportstourer το 2029.

Για να επιστρέψω στα SEAT Ibiza και Arona, αποτελούν εξαιρετικά σημαντικά μοντέλα για τη μάρκα. Το SEAT Ibiza από το ντεμπούτο του το 1984, έχει πουλήσει πάνω από 6 εκατομμύρια μονάδες σε πέντε γενιές.

Το δε αστικό SUV SEAT Arona, από την κυκλοφορία του το 2017, έχει ξεπεράσει τις 750.000 μονάδες.

