Seat Ibiza 1.0 FR 116PS – Δοκιμή: Ένα supermini που το λέει η καρδιά του

Αν δεν μπορείς να πας στην Ίμπιζα, πάρε ένα Ibiza. Θα μπορούσε να αποτελέσει και σλόγκαν, καθώς το κοσμοπολίτικο νησί της Μεσογείου, που ανήκει στην Ισπανία, αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τους ανθρώπους της Seat -η οποία γιορτάζει φέτος, το 2025, τα 75 χρόνια της.

Το Ibiza το γνωρίζουμε από παλιά, κι έχει περάσει αρκετές γενιές μέχρι τη σημερινή, στην πιο ώριμή του έκδοση. Με σφικτές διαστάσεις, ένα supermini που πάντα είχε κάτι για να το κάνει να ξεχωρίζει, από τότε που φορούσε έναν κινητήρα System Porsche και με έκανε να το αποκτήσω. Ήταν από τα αγαπημένα μου αυτοκίνητα, το οποίο πέρασε στα χέρια ενός φίλου μου στη συνέχεια.

Μολονότι σήμερα μιλάμε πολύ περισσότερο για την CUPRA, θυγατρική της Seat, και βέβαια του ομίλου VW, η οποία λανσάρει πολύ σπορ αυτοκίνητα με έμφαση στην ηλεκτροκίνηση, εντούτοις και το Ibiza έχει να προσφέρει σπορ συγκινήσεις.

Η έκδοση FR που οδήγησα, μπορεί να φορά ένα χιλιάρι μοτέρ, όμως είναι turbo και αποδίδει 115 ίππους, αλλά με 204 Nm ροπής είναι αρκετά γρήγορο, σε βαθμό που να επιταχύνει σε 9,7 δευτ. στα 0-100 χλμ./ώρα.

Το σχετικά ελαφρύ αμάξωμα που είναι λίγο πάνω από 1.000 κιλά, εξυπηρετεί στην ευελιξία και την έλξη από τον κινητήρα, και αυτό ανήκει στα κορυφαία χαρακτηριστικά του.

Χωρίς τυμπανοκρουσίες, φουσκώματα και υπερβολές στο αμάξωμα των 4,05μ. η κυψελοειδής και με χρωμιωμένο περίγραμμα μάσκα, και το ίδιας σχεδίασης τελείωμα του προφυλακτήρα, σε συνδυασμό με τα νεύρα στο καπό, την πίσω αεροτομή και τις δύο (ψεύτικες, για εντυπωσιασμό) χρωμιωμένες απολήξεις της εξάτμισης, μαζί με τις 17άρες ζάντες, δημιουργούν ένα ήπια σπορτίφ σύνολο.

Ωστόσο, η καμπίνα έχει περισσότερες σπορτίφ τσαχπινιές, με έντονο το κόκκινο χρώμα στους αεραγωγούς και στις ραφές στο διάτρητο δέρμα του τιμονιού, του δερμάτινου χειρόφρενου και του επίσης δερμάτινου λεβιέ. Κόκκινες ραφές υπάρχουν και στα μπροστινά καθίσματα, τα οποία παρέχουν σχετικά καλή πλευρική στήριξη.

Το τιμόνι με το επίπεδο κάτω τμήμα δείχνει σπορ, φέρει και λογότυπο FR, που υπάρχει και εξωτερικά, δεξιά στην πίσω πόρτα.

Με ελαφρώς προσανατολισμένο το ταμπλό προς τον οδηγό, η οθόνη αφής 9,2 ιντσών διαθέτει και φυσικούς διακόπτες, που υπάρχουν και στο σύστημα κλιματισμού. Ψηφιακός και ο πίνακας οργάνων 8 ιντσών.

Η καμπίνα είναι αρκετά άνετη για 4 ενήλικες επιβάτες, με το ψηλό κεντρικό τούνελ να περιορίζει πολύ τη φιλοξενία πέμπτου επιβάτη, εκτός και αν είναι μικρότερων διαστάσεων. Και τα 355 λίτρα του πορτ-μπαγκάζ, επαρκούν για ένα ταξιδάκι.

Το τρικύλινδρο, χιλιάρι turbo μοτέρ βενζίνης, χωρίς υβριδική υποστήριξη, αποδίδει καλά και με την καλή κλιμάκωση των 6 σχέσεων στο χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων κάνει το Ibiza FR να κινείται μεταξύ άνεσης και σπορ επιδόσεων, όσο μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο με 115 ίππους.

Και αξιοποιώντας τα προγράμματα λειτουργίας, πατώντας τον διακόπτη Mode, στη βάση της κονσόλας, με το Eco πηγαίνει οικονομικά στην πόλη, βάζεις Normal στην αυτοκινητόδρομο, Sport για να πάρει το μέγιστο σε άλογα και ροπή και Individual για να προσαρμόζεις το στυλ οδήγησης που θέλεις.

Αν και τρικύλινδρο, το μοτέρ δεν βγάζει θορύβους, παρά μόνο αν το πιέσεις πολύ σε στροφές, ενώ και η μέση κατανάλωση δεν θα ξεπεράσει εύκολα τα 7 λίτρα στα 100 χλμ., οδηγώντας ήπια. Αν είσαι συνέχεια στο Sport υπολόγισε παραπάνω.

Το Seat Ibiza FR είναι ένα «τίμιο», σπορτίφ, supermini αυτοκίνητο, με καλό εξοπλισμό και τιμή κάτω από 20.000 ευρώ, που κι αυτό το συνυπολογίζεις.