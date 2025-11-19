Skoda Elroq: Με 5 αστέρια ασφάλειας

Ένα ακόμα μοντέλο Skoda βαθμολογείται με την ανώτατη διάκριση ασφάλειας, από τον ανεξάρτητο οργανισμό που διενεργεί δοκιμές πρόσκρουσης, τον Euro NCAP.

Σημειώνω ότι από το 2008 κάθε νέο μοντέλο Skoda έχει επιτύχει βαθμολογία ασφάλειας 5 αστέρων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Elroq έλαβε στην Προστασία Ενηλίκων Επιβατών, βαθμολογία 90%, πολύ πάνω από το 80% που απαιτείται για βαθμολογία 5 αστέρων. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει τέσσερις δοκιμές πρόσκρουσης: μετωπική σύγκρουση με 50 χλμ./ώρα με κινούμενο παραμορφώσιμο φράγμα, μετωπική σύγκρουση με 50 χλμ./ώρα σε άκαμπτο τοίχο, πλευρική σύγκρουση με 60 χλμ./ώρα με κινητό φράγμα και πλευρική πρόσκρουση με στύλο με ταχύτητα 32 χλμ./ώρα. Η αξιολόγηση λαμβάνει επίσης υπόψη την προστασία από αυχενικό τραυματισμό σε περίπτωση οπίσθιας πρόσκρουσης και τα συστήματα ασφαλείας μετά τη σύγκρουση, όπως το φρένο πολλαπλών συγκρούσεων και το αυτόματο άνοιγμα παραθύρων στις δοκιμές βύθισης.

Στην Προστασία Παιδιών Επιβατών, το Elroq σημείωσε βαθμολογία 87%. Τόσο στις δοκιμές μετωπικής όσο και στις πλευρικές συγκρούσεις, τα παιδικά – κούκλες κατέγραψαν πολύ χαμηλά επίπεδα καταπόνησης, δίνοντας στο μοντέλο ένα εντελώς πράσινο αποτέλεσμα σε αυτήν την κατηγορία. Το Elroq πέτυχε επίσης τη μέγιστη βαθμολογία για την ευκολία εγκατάστασης και τη συμβατότητα μιας ευρείας γκάμας παιδικών καθισμάτων που διατίθενται στην αγορά.

Στην τρίτη κατηγορία, Προστασία Ευάλωτων Χρηστών Οδού– που καλύπτει πεζούς, ποδηλάτες και μοτοσυκλετιστές – το Elroq σημείωσε βαθμολογία 77%. Αυτή η κατηγορία αξιολογεί την ικανότητα του οχήματος να αποτρέπει ατυχήματα μέσω προηγμένων συστημάτων αισθητήρων. Οι δοκιμές αναπαράγουν μια σειρά από σενάρια πραγματικού κόσμου, όπως διασταύρωση πεζών ή ποδηλατών, διαμήκη κίνηση ευάλωτων χρηστών του δρόμου και ανίχνευση κατά τη στροφή ή την οπισθοπορεία. Αυτές οι καταστάσεις αξιολογούνται τόσο στο φως της ημέρας όσο και στο σκοτάδι. Ένα άλλο βασικό νέο χαρακτηριστικό είναι η υποβοήθηση «ανοίγματος πόρτας», η οποία προειδοποιεί τους επιβάτες όταν βγαίνουν από το αυτοκίνητο εάν ένας ποδηλάτης ή μοτοσυκλετιστής πλησιάζει από πίσω. Όπου δεν μπορεί να αποφευχθεί μια σύγκρουση, οι δοκιμές πρόσκρουσης μετρούν πιθανούς τραυματισμούς χρησιμοποιώντας κρουστικά ομοιώματος κεφαλής παιδιού και ενηλίκου, κρουστικά ομοιώματος άνω ποδιού και κρουστικά ομοιώματος ποδιού.

Στη δε κατηγορία Υποβοήθησης Ασφάλειας, η οποία αξιολογεί συστήματα υποβοήθησης οδηγού, το Elroq σημείωσε βαθμολογία 78%. Αυτός ο τομέας καλύπτει την ικανότητα του οχήματος να αποφεύγει συγκρούσεις με άλλα οχήματα σε μια σειρά από σενάρια, καθώς και την αποτελεσματικότητα της υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας, όπου το Elroq συγκέντρωσε τον μέγιστο αριθμό βαθμών.

Εξάλλου, τα Skoda Enyaq και Skoda Octavia πληρούσαν επίσης τα αυστηρότερα κριτήρια αξιολόγησης του τρέχοντος έτους και εξασφάλισαν την κορυφαία βαθμολογία. Το Enyaq ισοφάρισε το αποτέλεσμα του 2021, ενώ το Octavia δοκιμάστηκε τώρα για τρίτη φορά.