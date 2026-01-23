Skoda Enyaq 85 – Δοκιμή: Μια ισχυρή ευρωπαϊκή απάντηση στην κινεζική εισβολή

Βλέποντας το ολόγραμμα SKODA στο μπροστινό καπό, λες «εδώ είμαστε» και κοιτώντας από την πίσω πλευρά, αριστερά με το όνομα ENYAQ και δεξιά με τον αριθμό 85, σκέφτεσαι ότι «είναι ηλεκτρικό και δυνατό».

Και η αλήθεια είναι ότι στην κινεζική εισβολή των πολλών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, υπάρχουν και… οδοφράγματα, όπως αυτό που υψώνεται με το Enyaq, που και παράστημα διαθέτει όντας ένα μεσαίου μεγέθους D-SUV, αλλά και όγκο με 4,66μ. μήκος, 1,88μ. πλάτος και 1,62μ. ύψος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Απέναντι, λοιπόν, σε έναν, πράγματι, σκληρό ανταγωνισμό, το Skoda Enyaq προβάλλει τη δική του απάντηση, που συνίσταται σε ένα πλήρες αυτοκίνητο, ηλεκτρικό, με δυναμικά χαρακτηριστικά, άφθονους χώρους, και προηγμένη τεχνολογία που δεν σε κουράζει, ούτε υπερβάλλει.

Ανανεωμένο σε εμφάνιση χωρίς να προκαλεί

Διάλεξα επίτηδες να το φωτογραφίσω τις πρώτες πρωινές ώρες, ώστε να αναδείξω τη νέα φωτεινή υπογραφή του Enyaq 85, με τη LED λωρίδα σε όλο το πλάτος μπροστά, που συνδέεται απόλυτα με LED φώτα ημέρας και έρχεται σε αρμονία με τους LED Matrix προβολείς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η νέα σχεδιαστική ταυτότητα της Skoda, Modern Solid, αναδεικνύεται περίτρανα και με τη μάσκα Tech-Deck Face. Οι πτυχές στο καπό προσθέτουν χαρακτήρα δυναμισμού, ενώ πίσω δεσπόζουν τα πολύ μεγάλα φωτιστικά σώματα. Το πάντρεμα στοιχείων πολυτέλειας, όπως το αλουμίνιο στο περίγραμμα των παραθύρων, και οι ράγες οροφής από αλουμίνιο και στοιχείων όπως τα τεράστια περιμετρικά προστατευτικά σε γκρι χρώμα, είναι ένα αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό εμφάνισης, μαζί με τις ογκώσεις, ανοικτές ζάντες αλουμινίου των 19 ιντσών που μόνο για ηλεκτρικό μοντέλο δεν προορίζονταν. Όμως, δεν φάνηκε να επηρεάζουν τον συντελεστή αεροδυναμικής, ο οποίος βελτιώθηκε μάλιστα, σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο.

Υποδοχή με φωτεινό welcome

Τι πιο ευχάριστο να σε υποδέχεται το Enyaq 85 με αυτό το φωτεινό καλωσόρισμα που αντανακλάται στο δρόμο, από το σποτ στον καθρέπτη. Σου φτιάχνει τη διάθεση, όπως και οι πορτοκαλί ζώνες ασφαλείας που πλαισιώνουν τα καθίσματα σε όλες τις θέσεις. Να μια χρωματική πινελιά που κάνει τη διαφορά. Το γκρι του υφάσματος στις ταπετσαρίες που προέρχεται από ανακυκλωμένα δίκτυα ψαράδων, μια χαρά σε… αιχμαλωτίζει και «δένει» με το συνθετικό μπεζ δέρμα, το οποίο συναντούμε στο μεσαίο τμήμα του ταμπλό, στις πόρτες, και στο υποβραχιόνιο, με μαλακά και σκληρότερα πλαστικά και πινελιές χρωμίου να συνθέτουν μια ενδιαφέρουσα καμπίνα.

Και φιλόξενη θα έλεγα, με τεράστιους χώρους για 4 ενήλικες, ενώ και πέμπτος θα χωρέσει λόγω του μεγάλου μεταξονίου των 2,77μ., αλλά και της μη ύπαρξης κεντρικού τούνελ, αν και η τραβηγμένη προς τα πίσω κονσόλα για τους αεραγωγούς του τριζωνικού κλιματισμού ενοχλεί κάπως τα πόδια του.

Ένα ακόμα πλεονέκτημα των Skoda είναι οι πλούσιοι αποθηκευτικοί χώροι, στις πόρτες, στα ντουλαπάκια, στο υποβραχιόνιο, που χωρούν πολλά αντικείμενα, ενώ σε κρυψώνες θα βρούμε και τα simply clever αξεσουάρ, όπως ξύστρα για τον πάγο, η οποία είναι χρήσιμη τον χειμώνα, και φακό LED.

Τα 585 λίτρα χωρητικότητας του πορτ-μπαγκάζ επιβεβαιώνουν ότι η Skoda είναι μετρ στον τομέα αυτό, και υπάρχει διπλό πάτωμα που εξωραΐζει την κατάσταση, μιας και δεν υπάρχει frunk κάτω από το μπροστινό καπό, που συνηθίζουν ειδικά οι Κινέζοι. Τα αναδιπλούμενα και διαιρούμενα πίσω καθίσματα κατά 40:20:40 εξυπηρετούν στην τοποθέτηση μεγαλύτερων αντικειμένων.

Η μεγάλη πανοραμική οροφή ανήκει στα συν, χαρίζοντας πλούσια φωτεινότητα στη καμπίνα.

Καλά εξοπλισμένο

Η 13άρα οθόνη αφής του συστήματος ενημέρωσης / ψυχαγωγίας δεσπόζει σε περίοπτη θέση στο ταμπλό και από εκεί γίνονται οι περισσότερες λειτουργίες με ένα αρκετά γρήγορο λογισμικό. Όμως, υπάρχουν και φυσικοί διακόπτες για τον κλιματισμό ή τα προγράμματα οδήγησης.

Από την κολόνα του δερμάτινου τιμονιού θέτεις με μπουτόν σε εκκίνηση το Enyaq 85, ενώ δύο μικροί διακόπτες ρυθμίζουν την ένταση του συστήματος ανάκτησης ενέργειας, αν και βάζοντας το Β στον μικρό μαύρο και γυαλιστερό μοχλό του κιβωτίου για το κινητήριο σύστημα, έχει μπόλικη ανάκτηση που φτάνει αρκετά στην αίσθηση του one-pedal drive.

Ο μικρός ψηφιακός πίνακας οργάνων 5,3 ιντσών δείχνει πολύ βασικές πληροφορίες για: μπαταρία, υπόλοιπα χιλιόμετρα, κατανάλωση ενέργειας και ταχύτητα, ενώ βοηθά το Head-up display στο παρμπρίζ, αν και δεν πιάνει πολύ πλάτος. Όμως, κρατάει τα μάτια σου ευθεία. Θύρες USB-C θα βρούμε εμπρός και πίσω, καθώς και δύο θέσεις ασύρματης φόρτισης smartphone που έχουν τέτοια δυνατότητα. Και με την εφαρμογή MySkoda, μπορείς να έχεις και απομακρυσμένους χειρισμούς και πληροφορίες για το όχημα.

Υπολογίσιμη δύναμη

Μπορεί οι 286 ίπποι να μην τρομάζουν ιδιαίτερα τους Κινέζους που βγάζουν και πιο ισχυρά ηλεκτρικά, εντούτοις πόσα παραπάνω να θέλεις σε ένα τέτοιο, κατά βάση οικογενειακό αυτοκίνητο. Τα 6,7 δευτ. επιτάχυνσης στα 0-100 χλμ./ώρα με ροπή 545 Nm είναι ικανοποιητικά και όχι εκρηκτικά, όμως παίρνεις όλη τη ροπή αμέσως στον πίσω άξονα, για ένα αυτοκίνητο που ζυγίζει κοντά στα 2.150 κιλά. Το βάρος επηρεάζει και τη μέση κατανάλωση ενέργειας, την οποία κατέγραψα στις 17,1 kWh στα 100 χλμ., ένα νούμερο λίγο ψηλότερα από εκεί που θα ήθελα, και μάλιστα κινούμενος μόνο μεταξύ προγραμμάτων λειτουργίας Eco, Comfort και Normal, διότι αν έπαιζα με το Sport ή το Individual, θα έβλεπα το νούμερο της κατανάλωσης να ανεβαίνει και το νούμερο των 659 χλμ. αυτονομίας στον πίνακα οργάνων, από τη μπαταρία των 77 kWh, να κατεβαίνει έντονα. Πάντως, με σύνεση και οδήγηση στα 110 χλμ./ώρα, δεν έχεις να προβληματιστείς ιδιαίτερα για την αυτονομία, διότι στην πόλη θα βγάλεις πολλά χιλιόμετρα, κάτω από αυτά που φαίνονται στον πίνακα οργάνων, και σε μικτή κίνηση κοντά στα 500 χλμ.

Στιβαρό πάτημα

Η καλοζυγισμένη ανάρτηση με γόνατα McPherson μπροστά και πολλαπλούς συνδέσμους πίσω, σκληραίνει στη Sport λειτουργία, μαζί με το τιμόνι, και το χαμηλό κέντρο βάρους, κρατά σταθερότητα στις ευθείες και αποτρέπει τις κλίσεις στις στροφές. Ικανοποιητικά τα φρένα σε απόδοση, η ηχομόνωση σε κάνει σαν να νιώθεις στο σαλόνι του σπιτιού σου, και τα πολλά συστήματα υποβοήθησης οδήγησης ADAS πραγματικά σε υποστηρίζουν δίχως να σε ενοχλούν.

Αν η τιμή ήταν λίγο πιο κάτω από τα 47.950 ευρώ της αρχικής έκδοσης, που είχε ορισμένα έξτρα, τότε θα μιλούσαμε για μια πράγματι πολύ πιο συμφέρουσα επιλογή.

Οπότε έχεις όλα τα δεδομένα, τα σταθμίζεις, βάζεις και την ευρωπαϊκή σφραγίδα του ομίλου VW και κάνεις την επιλογή σου.