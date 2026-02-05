Skoda: Επετειακή χρονιά το 2026

Κι αν το 2025 σηματοδότησε τα 130 χρόνια της Skoda, με την τσεχική μάρκα να κάνει ρεκόρ πωλήσεων με 1.043.900 οχήματα παγκοσμίως, όντας και 3η σε πωλήσεις στην Ευρώπη, το 2026 είναι μια ακόμα χρονιά για να γιορτάζει η Skoda.

Κατ’ αρχάς γιορτάζει τα 125 χρόνια Skoda Motorsport, με την αγωνιστική ιστορία της Skoda Auto να ξεκινά τον Ιούνιο του 1901, όταν ο Narcis Podsednícek συμμετείχε στον ιστορικό αγώνα Παρίσι–Βερολίνο με μοτοσυκλέτα Laurin & Klement Slavia B. Παρότι το αποτέλεσμα δεν καταγράφηκε επίσημα στον τερματισμό, η επίδοση αυτή έμεινε στην ιστορία ως μια «ηθική νίκη», σηματοδοτώντας την απαρχή της αγωνιστικής δραστηριότητας στη Mlada Boleslav.

Έκτοτε ο μηχανοκίνητος αθλητισμός αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ταυτότητας της Skoda και στις μέρες μας η εταιρεία καταγράφει μεγάλες επιτυχίες, διεθνώς, με το αγωνιστικό Fabia RS Rally2.

Επίσης, ένα γεγονός που άλλαξε την ιστορία της Skoda, ήταν η συμφωνία του Μαρτίου 1991, που οδήγησε στην ένταξη της Skoda Auto στον όμιλο Volkswagen. Τώρα, 35 χρόνια μετά, η Skoda έχει διαφοροποιηθεί από ηγέτης περιφερειακής αγοράς σε έναν δυναμικά αναπτυσσόμενο παγκόσμιο παίκτη.

Η ένταξη στον όμιλο της VW έφερε κεφάλαια, τεχνολογία, ανανεωμένα εργοστάσια, οικονομίες κλίμακας και πολλά νέα μοντέλα με πληθώρα κινητήριων συστημάτων, από αποδοτικούς κινητήρες εσωτερικής καύσης έως υβριδικά και αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα.

Επίσης, η Skoda γιορτάζει το 2026 και τα 30 χρόνια του σύγχρονου Octavia, που παρουσιάστηκε την 1η Σεπτεμβρίου 1996 και ήταν το πρώτο μοντέλο της μάρκας που αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου υπό την ομπρέλα του ομίλου Volkswagen.

Το μοντέλο, σε όλες του τις γενιές, διατηρεί τον τίτλο του best-seller της Skoda, προσφέροντας υψηλά πρότυπα ασφάλειας, συνδεσιμότητας και αποδοτικότητας, με κορυφαίους χώρους, και ιδανική σχέση αξίας-τιμής.