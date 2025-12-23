Skoda: Γίνεται παγκόσμια μάρκα με νέες χώρες – αγορές

Μια ακόμα στρατηγικής σημασίας κίνηση της Skoda, στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησής της, καθώς η εταιρεία εισερχόμενη και στην αγορά της Σαουδικής Αραβίας σε συνεργασία με τη SAMACO Motors, μέλος του ομίλου Al Nahla Group, με έτος ίδρυσης το 1930.

Η είσοδος στη Σαουδική Αραβία αποτελεί συνέχεια των ενεργειών που ξεκίνησαν το πρώτο εξάμηνο του 2025, με την αγορά του Ομάν, την επανεκκίνηση των δραστηριότητές της στο Κατάρ και τα εγκαίνια δύο νέων, υπερσύγχρονων εκθέσεων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σαουδική Αραβία αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτου στη Μέση Ανατολή, με τις ετήσιες πωλήσεις να εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το ένα εκατομμύριο οχήματα έως το 2030. Με δεδομένο ότι η αναλογία οχημάτων ανέρχεται σήμερα σε μόλις 156 ανά 1.000 κατοίκους, η αγορά παρουσιάζει ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική. Σε αυτό το περιβάλλον, η Skoda Auto σκοπεύει να απευθυνθεί κυρίως σε νεαρούς οδηγούς και οικογένειες στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Στο αρχικό χαρτοφυλάκιο των μοντέλων που θα διατίθενται, περιλαμβάνονται το Octavia, καθώς και τα SUV Kushaq, Karoq και Kodiaq. Σύντομα θα ακολουθήσουν το Superb και το Superb Combi, ενώ το 2026 έχει προγραμματιστεί η παρουσίαση του compact sedan Slavia, ανταποκρινόμενη στη σταθερά υψηλή ζήτηση για σεντάν στη χώρα.

Τα δύο πρώτα καταστήματα, συνολικής επιφάνειας άνω των 1.200 τ.μ., θα ανοίξουν έως το τέλος του 2025 στην Τζέντα και το Αλ Κομπάρ, ενώ το κατάστημα-ναυαρχίδα της Skoda στο Ριάντ έχει προγραμματιστεί να λειτουργήσει το 2026,