Skoda: Η μεγαλύτερη γκάμα μοντέλων 4×4 στην ιστορία της

Τετρακίνηση και Skoda είναι άρρηκτα συνδεδεμένες εδώ και δεκαετίες, με την τσεχική μάρκα του ομίλου Volkswagen, να διαθέτει, αυτή τη στιγμή, τη μεγαλύτερη γκάμα αυτοκινήτων 4×4 στην ιστορία της.

Από την Octavia και τη Superb, από τα SUV Karoq και Kodiaq, έως τα πλήρως ηλεκτρικά Elroq και Enyaq, η τεχνολογία τετρακίνησης βελτιώνει την πρόσφυση, τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την άνεση υποστηρίζοντας τη δυναμική οδήγησης σε απαιτητικές συνθήκες, για παράδειγμα σε βρεγμένους δρόμους, χιόνι και χώμα.

Στα μοντέλα 4×4 με κινητήρα εσωτερικής καύσης της Skoda, ο πυρήνας του συστήματος είναι ένας ηλεκτρονικά ελεγχόμενος πολύδισκος συμπλέκτης, πλήρως ενσωματωμένος με τα ηλεκτρονικά συστήματα και τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού του οχήματος για ιδιαίτερα γρήγορη και ομαλή απόκριση. Το σύστημα λειτουργεί εντελώς αυτόματα, με τη μονάδα ελέγχου να αξιολογεί συνεχώς την ταχύτητα του τροχού, τη γωνία διεύθυνσης και τη διαμήκη και πλευρική επιτάχυνση. Ρυθμίζει την κατανομή ροπής μεταξύ των αξόνων σε πραγματικό χρόνο, υποστηρίζοντας πιο σταθερή συμπεριφορά στις στροφές και καλύτερη πρόσφυση. Όταν δεν απαιτείται τετρακίνηση, το σύστημα βελτιστοποιεί τη μεταφορά ροπής.

Στα αμιγώς ηλεκτρικά Elroq και Enyaq, το σύστημα τετρακίνησης χρησιμοποιεί δύο ηλεκτρικούς κινητήρες, με τον έναν να τροφοδοτεί τον μπροστινό άξονα και τον άλλον τον πίσω. Ο ηλεκτρονικά ελεγχόμενος συντονισμός των κινητήρων παρέχει τετρακίνηση όταν απαιτείται. Ο πίσω άξονας διαθέτει έναν σύγχρονο κινητήρα μόνιμου μαγνήτη (PMSM), υποστηρίζοντας την απόδοση στις περισσότερες συνθήκες οδήγησης. Όταν χρειάζεται, ο εμπρόσθιος ασύγχρονος κινητήρας (ASM) παρέχει κίνηση στους μπροστινούς τροχούς. Σημειώνω ότι δεν υπάρχει μηχανική σύνδεση μεταξύ των δύο αξόνων, επιτρέποντας στο σύστημα να ανταποκρίνεται γρήγορα και να λειτουργεί αποτελεσματικά.

Οι εκδόσεις 4×4 της οικογένειας Elroq και Enyaq διατίθενται σε δύο επίπεδα ισχύος. Όλα τα μοντέλα χρησιμοποιούν την ίδια τεχνική διάταξη: δύο ηλεκτροκινητήρες με 210 kW πίσω και 80 kW μπροστά. Η ισχύς του συστήματος είναι 210 kW για την έκδοση 85x και 250 kW για την έκδοση RS.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πέρυσι η Skoda παρέδωσε σχεδόν 7.000 μοντέλα Elroq 4×4, και πάνω από 30.000 Enyaq 4×4.

Τώρα, το Skoda Kodiaq 4×4 είναι ένα από τα πιο περιζήτητα μοντέλα τετρακίνησης της μάρκας. Διατίθεται με έναν κινητήρα σε δύο εκδόσεις: 2.0 TDI/142 kW, 2.0 TSI/150 kW και, για την έκδοση RS με τον κινητήρα 2.0 TSI/195 kW. Το μοντέλο μπορεί να ρυμουλκήσει έως 2,5 τόνους και υποστηρίζει τον οδηγό με συστήματα υποβοήθησης για ασφαλέστερη ρυμούλκηση. Το 2025, οι εκδόσεις 4×4 αντιπροσώπευαν το 39% των ταξινομήσεων στην ΕΕ 27+4.

Επίσης, το Superb 4×4 διατίθεται με τον κινητήρα ντίζελ 2.0 TDI/142 kW ή τον βενζινοκινητήρα 2.0 TSI/195 kW, τόσο σε εκδόσεις liftback όσο και σε εκδόσεις station wagon. Το Superb 4×4 αντιπροσωπεύει το 29% των οχημάτων Superb που παραδόθηκαν το 2025. Η πιο δημοφιλής τετρακίνητη έκδοση Superb συνδυάζεται με τον κινητήρα 2.0 TDI/142 kW.

Το Octavia 4×4 προσφέρεται αποκλειστικά με τον βενζινοκινητήρα 2.0 TSI/150 kW και για τους δύο τύπους αμαξώματος – liftback και station wagon.

Το Karoq 4×4 διατίθεται είτε με τον βενζινοκινητήρα 2.0 TSI/140 kW είτε με τον ντίζελ 2.0 TDI/110 kW. Ως 4×4, το Karoq διαθέτει πάντα λειτουργία οδήγησης Off-road και Hill Descent Assist. Πιο δημοφιλής έκδοση το 2.0 TDI με 110 kW.

Καταλήγοντας, η Skoda έχει παραδώσει από το 2020 συνολικά περισσότερα από 110.000 ηλεκτρικά τετρακίνητα οχήματα, ενώ το 2025 παρέδωσε συνολικά 125.895 τετρακίνητα οχήματα παγκοσμίως.