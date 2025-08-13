Skoda Kamiq Monte Carlo 1.5 – Δοκιμή: Σπορ πνεύμα σε οικογενειακή διάσταση

Το γιατί ο Τσέχος κατασκευαστής Skoda, που ανήκει στο γερμανικό όμιλο BMW, επέλεξε να ονομάσει μια έκδοση μοντέλο Monte Carlo, για όσους γνωρίζουν από αγώνες αυτοκινήτου, αυτό εξηγεί την απόφαση.

Η Skoda είχε τρέξει στο ράλι του Monte Carlo το 1936 και αυτό αποτέλεσε την απαρχή της μακράς αγωνιστικής διαδρομής της μάρκας, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κι έχουμε, λοιπόν, το Skoda Kamiq Monte Carlo να ξεχωρίζει στη γκάμα της Skoda, ως μια πολύ σπορ -σε χαρακτηριστικά- έκδοση του SUV μοντέλου της μάρκας, που δεν είναι απόμακρη από τα «θέλω» ενός οικογενειάρχη.

Δηλαδή, ενώ υπερτερεί σε εμφάνιση και επιδόσεις, δεν υστερεί σε άνεση και χώρους.

Ελκυστικό με την πρώτη ματιά, με το κόκκινο της φωτιάς (τι λέξη γράφω τέτοιες μέρες που ζούμε) να συνδυάζεται με το μαύρο στη μάσκα με τις κάθετες γρίλιες, την εισαγωγή αέρα χαμηλά και το σπόιλερ, στην οροφή, στις ράγες οροφής, στις κολόνες, στους καθρέπτες, στα μαρσπιέ και στο τελείωμα του πίσω προφυλακτήρα που δημιουργεί και διαχύτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κι αν αναρωτιέσαι που φαίνεται ότι είναι Monte Carlo, στα πλαϊνά μέρη, μπροστά, δίπλα στους ελαφρώς τονισμένους θόλους των τροχών, υπάρχει η επιγραφή Monte Carlo με την καρό σημαία των αγώνων.

Κανονικά, η Skoda θα έπρεπε να ονομάσει Milan -που έχει κόκκινη-μαύρη εμφάνιση- την έκδοση και όχι Monte Carlo, αλλά στο Μιλάνο δεν φημίζονται για αγώνες αυτοκινήτου αλλά για ποδοσφαιρικούς.

Οι 18άρες ζάντες του μοντέλου δοκιμής, με ελαστικά που έχουν 45 προφίλ ταιριάζουν απόλυτα στην σπορ εμφάνιση, ωστόσο θέλει προσοχή στην οδήγηση και να αποφεύγεις λακκούβες, διότι πάντα τα χαμηλού προφίλ ελαστικά έχουν αδυναμίες. Πάντως υπάρχει και έκδοση με 17άρες ζάντες και 55 προφίλ.

Με προβολείς LED Matrix και LED πίσω φωτιστικά, ολοκληρώνεται μια άκρως ελκυστική σιλουέτα.

Στην καμπίνα συναντάμε εξίσου σπορ χαρακτηριστικά, σε ένα μαύρο περιβάλλον με γυαλιστερά στοιχεία και επιλογές αλουμινίου. Τα καθίσματα με ραφές που κάνουν αντίθεση έχουν ενσωματωμένα προσκέφαλα και παρέχουν πολύ καλή πλευρική στήριξη, ενώ στα πίσω καθίσματα οι ρίγες στις ταπετσαρίες παραπέμπουν ελαφρώς σε χρώματα Martini, πάλι από αγώνες αυτοκινήτων.

Το λογότυπο Monte Carlo το βρίσκουμε και στο τιμόνι με επίπεδο κάτω τμήμα και διάτρητο δέρμα, ενώ απομίμηση ανθρακονήματος θα βρούμε στο ταμπλό.

Η ψηφιακή τεχνολογία απαντάται στον πίνακα οργάνων των 10,25 ιντσών και στην οθόνη πολυμέσων 9,2 ιντσών, η οποία είναι αρκετά εύχρηστη και με δυνατότητες ασύρματης συνδεσιμότητας.

Καλοί οι χώροι στην καμπίνα, όπως σε όλα τα Skoda, με τον πέμπτο επιβάτη στη μέση του πίσω καθίσματος να δυσκολεύεται από την ύπαρξη του κεντρικού τούνελ μετάδοσης, που είναι αρκετά ογκώδες. Όμως, όλοι αποζημιώνονται από την ύπαρξη της μεγάλης ηλιοροφής, που χαρίζει απίστευτη φωτεινότητα στη καμπίνα.

Επίσης, υπάρχουν ποτηροθήκες και θέσεις για μικροαντικείμενα, ενώ και τα 400 λίτρα στο χώρο αποσκευών θα εξυπηρετήσουν στο ταξίδι.

Το μοτέρ βενζίνης, υπερτοφοδοτούμενο 1.5lt TSI που αποδίδει 150 ίππους, είναι γνωστό και δοκιμασμένο στο VW Group, με επιδόσεις. Με ροπή 250 Nm από χαμηλά, από τις 1.500 σ.α.λ., σου χαρίζει 8,3 δευτ. επιτάχυνσης στα 0-100 χλμ./ώρα, και οι αλλαγές ταχυτήτων μέσα από το 7άρι κιβώτιο DSG, διπλού συμπλέκτη, γίνονται σχεδόν ανεπαίσθητα. Μπορείς δε να αλλάξεις και χειροκίνητα τις σχέσεις, από τα paddles πίσω από το τιμόνι, για ακόμα πιο σπορ αίσθηση.

Με τέσσερα προγράμματα λειτουργίας κινείσαι κατά το δοκούν. Στο Eco θα κινηθείς με γνώμονα τη χαμηλή κατανάλωση και συνίσταται στην πόλη. Στο Normal είσαι για δρόμους ταχείας κυκλοφορίας και ταξίδι, ενώ δοκίμασε το Sport που σου δίνει το μέγιστο των επιδόσεων, ειδικά σε ανηφορικά κομμάτια.

Στο πρόγραμμα Individual επεμβαίνεις στο τιμόνι, δηλαδή στο σύστημα διεύθυνσης, στην ανάρτηση και στο μοτέρ, για πιο εξατομικευμένες λειτουργίες.

Όλα αυτά κάνουν το Skoda Kamiq Monte Carlo να είναι ένα αυτοκίνητο για κάθε περίσταση, είτε είσαι μόνος σου και θέλεις σπορ οδήγηση, είτε με παρέα και δεν θέλεις να κάνεις τους άλλους να αισθανθούν… ραλίστες.

Με τη μέση κατανάλωση να μην ξεπερνά εύκολα τα 7,5 λίτρα στα 100 χλμ., και στον αυτοκινητόδρομο θα πέσει πολύ χαμηλότερα, δεν προβληματίζεσαι εύκολα για τα έξοδα, ενώ σε υψηλό επίπεδο βρίσκεται η ποιότητα κύλισης και η ηχομόνωση του αυτοκινήτου.

Με πολλά στάνταρ σε εξοπλισμό ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού, εκκίνηση χωρίς κλειδί, και κάμερα οπισθοπορείας, το Skoda Kamiq Monte Carlo είναι πράγματι μια ξεχωριστή επιλογή ενός SUV που στον δρόμο συμπεριφέρεται ως Hatchback.