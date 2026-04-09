Skoda Octavia Grand Coupe RS 2.0 TSI 265PS– Δοκιμή: Γρήγορο, διασκεδαστικό και πρακτικό!

Δύσκολα συναντάς σήμερα αυτοκίνητο με χαρακτήρα, πυγμή και πρακτικότητα μαζί. Το ανανεωμένο Skoda Octavia Grand Coupe RS είναι ένα από αυτά και η συμβίωση μαζί του μπορεί να εξελιχθεί ανά πάσα στιγμή σε μία ευχάριστη οδηγική εμπειρία.



Το Skoda Octavia RS των 265 ίππων θα μπορούσε να είναι ένας businessman οικογενειάρχης, που οποιαδήποτε στιγμή θελήσει είναι ικανός να μεταμορφωθεί σε… street boy που γνωρίζει πολύ καλά πώς να συμπεριφερθεί σε απαιτητικές συνθήκες στο δρόμο.

Στην πραγματική ζωή, όμως, σημαίνει πως απευθύνεται στον «ανήσυχο» οικογενειάρχη, που δε θέλει να παραδώσει την αγάπη του για τα σπορ αυτοκίνητα μαζί με την εργένικη ζωή του.

Έτσι, το πεντάθυρο των 4,7 μέτρων Skoda Octavia με το πορτ-μπαγκάζ των 600 λίτρων και… τα διακριτικά RS (Rally Sport), που έχουν γράψει ιστορία στα ράλλυ, αναλαμβάνει δράση, χωρίς να κάνει έκπτωση σε κανέναν τομέα.

The Mamba bite!

Το χαρακτηριστικό Mamba Green χρώμα του μοντέλου της δοκιμής μας τονίζει ακόμα πιο πολύ τη δυναμική του σχεδίαση και το Skoda Octavia RS της τέταρτης γενιάς επιβάλλει την πληθωρική παρουσία του σε κάθε περιβάλλον.

Η ανανέωση που δέχθηκε αφορούσε τα εμπρός και πίσω φωτιστικά σώματα με τους LED Matrix προβολείς, τη μάσκα και τους προφυλακτήρες.

Δυναμική εικόνα συναντάμε και στο εσωτερικό του Octavia RS. Τα εμπρός φαρδιά καθίσματα τύπου μπάκετ με τις ενισχύσεις για την πλευρική στήριξη και το ενσωματωμένο προσκέφαλο μαρτυρούν πως δεν πρόκειται για ένα απλό Octavia.

Τα καθίσματα και οι επιφάνειες στο εσωτερικό είναι επενδεδυμένα με συνθετικό δέρμα και ανακυκλωμένο ύφασμα, δείχνοντας και το οικολογικό πρόσωπο του Octavia RS και της εταιρείας εν γένει. Οι κόκκινες ραφές, όμως, σε τιμόνι, καθίσματα και ταμπλό τονίζουν το σπορ προσανατολισμό του.

Η οθόνη αφής των 13 ιντσών για το σύστημα πολυμέσων, με το εύχρηστο λογισμικό, είναι το απαραίτητο digital στοιχείο, το οποίο υποδηλώνει πως οι γρήγορες εκδόσεις δε σημαίνουν σπαρτιάτικο διάκοσμο, όπως σε παλαιότερες εποχές, αλλά συνδυάζουν ταυτόχρονα την άνεση, την ευκολία και την πολυτέλεια. Επίσης, μία έγχρωμη οθόνη 10 ιντσών έχει το ρόλο του πίνακα οργάνων, ο οποίος παραμετροποιείται, και από εκεί ο οδηγός μπορεί να δει τις πληροφορίες που θέλει.

Η καμπίνα είναι πρακτική και εργονομική. Συναντάμε πολλές θήκες για μικρά και μεγαλύτερα αντικείμενα. Ανάμεσα σε άλλα, στην πλαϊνή πλευρά της πόρτας χωράει ακόμη και μπουκάλι νερού 1.5 λτ. Αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχει μία σειρά από φυσικούς διακόπτες για το χειρισμό βασικών λειτουργιών, για τους οποίους έχουμε εκφέρει πολλές φορές τη θετική μας άποψη. Επιπλέον, στο κέντρο της κονσόλας τοποθετείται ο μικρός επιλογέας για το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη των επτά σχέσεων.

Μέσα στο Octavia RS θα μπορούσες να… κάνεις διατάσεις, αφού η ευρυχωρία είναι βασικό χαρακτηριστικό του είτε πρόκειται για απλή έκδοση είτε για την RS, χάρη στο μεταξόνιο των 2.681 χλστ. Οδηγός και συνοδηγός στα μπροστινά… διαμερίσματα έχουν άπλετο προσωπικό χώρο, ενώ οι πίσω επιβάτες είτε δύο είτε τρεις απολαμβάνουν τις μετακινήσεις με άνεση.

Στο… ζουμί!

Κάτω από το μακρύ καπό του Skoda Octavia Grand Coupe RS συναντάμε το δίλιτρο τετρακύλινδρο TSI κινητήρα του Group VW με απόδοση 265 ίππων και 370 Nm μέγιστης ροπής στις 1.600-4.500 σ.α.λ. Ο βενζινοκινητήρας συνδυάζεται αποκλειστικά με ένα αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων, ενώ ο οδηγός μπορεί να πραγματοποιεί τις αλλαγές και μέσω των paddles, που βρίσκονται πίσω από τη στεφάνη του τιμονιού, για μεγαλύτερη συμμετοχή, κυρίως στη σπορ οδήγηση.

Στη θεωρία, τα απόλυτα νούμερα θέλουν το RS από στάση να πιάνει τα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 6,4 δλ., ενώ η μέγιστη ταχύτητα είναι 250 χλμ./ώρα. Στην πράξη, η επιτάχυνση κάνει το RS να προσπερνάει με ασφάλεια χωρίς δεύτερη σκέψη, ενώ προφανώς δε θα δούμε το 250 χλμ./ώρα στο κοντέρ, αλλά θα επωφεληθούμε από τις δυνατότητες του κινητήρα συνολικά.

Γραμμικός και πολιτισμένος, η ισχύς έρχεται από χαμηλά και σε όλο το φάσμα των στροφών. Έτσι, ο κινητήρας δεν είναι ράθυμος, δεν κρεμάει ούτε εμφανίζεται διστακτικός σε καμία περίπτωση, κάτι που κάνει άνετη την οδήγηση σε κάθε περιβάλλον. Με άλλα λόγια, δε μένεις ποτέ χωρίς δύναμη.

Για ήσυχους και ανήσυχους οδηγούς

Το Skoda Octavia RS μπορεί να πάρει τη μορφή που εμείς θα του δώσουμε. Οδηγικά, μιλώντας πάντα. Έτσι, για οδήγηση μέσα στην πόλη προτιμούμε το Eco και το Comfort, σε αυτοκινητόδρομο και ταξίδια Normal ή Comfort mode, ενώ στην πιο απαιτητική οδήγηση το Sport.

Σε γενικές γραμμές, η πολιτισμένη λειτουργία του 2.0 TSI έχει τον πρώτο λόγο, με την κατανάλωση να μην ξεφεύγει. Σε νορμάλ συνθήκες και οδήγηση σε όλα τα περιβάλλοντα είδαμε μέση κατανάλωση κάτω από 9,0 λτ./100 χλμ., ενώ με προσεκτική οδήγηση και στο Eco mode λίγο πάνω από 8,0 λτ./100 χλμ. (6,9 λτ./100 χλμ. κατά WLTP). H κατανάλωση ανεβαίνει σε διψήφιο νούμερο, όταν πατάμε βαθιά το πόδι στο δεξί πεντάλ, έχουμε βάλει στο Sport οδηγικό προφίλ και διάθεση και οι όποιες οδηγικές ανησυχίες βγαίνουν στην επιφάνεια.

Σημαντικό ρόλο στην οδική συμπεριφορά του Skoda Octavia RS παίζει η ενεργή ανάρτηση DCC (Dynamic Chassis Control), με την οποία εξοπλίζεται το αυτοκίνητο δοκιμής μας και διατίθεται προαιρετικά.

Η DCC ανάρτηση έχει 16 ενδιάμεσα σημεία σκληρότητας. Η ρύθμιση των αμορτισέρ μεταβάλλεται αναλόγως της επιλογής στο Drive Mode. Πρακτικά, αποσβένει τις κακοτεχνίες και περιορίζει τις κλίσεις του αμαξώματος στις στροφές.

Έτσι, μέσα στην πόλη, στο Comfort mode το Octavia RS ισοπεδώνει όποια κακοτεχνία του οδοστρώματος ακόμα και τις έντονες, καθώς τα αμορτισέρ φιλτράρουν με επιτυχία τις περισσότερες «προβληματικές» επιφάνειες που θα περάσουμε, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη το χαμηλό προφίλ των ελαστικών.

Παρά το μέγεθός του, ο κύκλος στροφής των 10,4 μ. το βοηθάει εντός πόλης.

Στον αυτοκινητόδρομο, το Octavia RS κυριολεκτικά καταπίνει τα χιλιόμετρα, είναι άνετο, έχει εξαιρετικό πάτημα και σταθερότητα. Το επίπεδο της ποιότητας κύλισης είναι υψηλό και έχει γίνει πολύ καλή δουλειά στον τομέα της ηχομόνωσης, καθώς ανάμεσα στα άλλα έχουν τοποθετηθεί διπλά κρύσταλλα στα εμπρός παράθυρα.

Δεν ξέρεις τι να προτιμήσεις, όταν βρίσκεσαι πίσω από το τιμόνι του Skoda Octavia RS. Τα μεγάλα ταξίδια ή ένα δρόμο με στροφές;

Στον επαρχιακό δρόμο με στροφές και σε σβέλτο ρυθμό, το Octavia τιμά το ακρωνύμιο RS και προσφέρει ενδιαφέρουσα οδηγική εμπειρία. Μοιράζεται τα ίδια μηχανικά μέρη με το καθαρόαιμο hot hatch Volkwagen Golf GTI και αυτό φαίνεται.

Στο Sport mode σε αυτή την περίπτωση, κάνουμε πέρα το άγχος της κατανάλωσης και επικεντρωνόμαστε στην ενδιαφέρουσα συμπεριφορά του Octavia. Στο συγκεκριμένο οδηγικό προφίλ, τα αμορτισέρ της ανάρτησης σφίγγουν, η χαρτογράφηση του κινητήρα αλλάζει, η αλλαγή των σχέσεων πραγματοποιείται σε υψηλές στροφές, η απόκριση στο γκάζι είναι πιο άμεση και το τιμόνι πιο «σφιχτό».

Ο ήχος πάντα υπάρχει για να μας προκαλέσει ή απλά να υπενθυμίσει πως δεν είναι ένα Octavia σαν όλα τα άλλα. Στο Sport πρόγραμμα, όμως, ή όταν αφήνουμε το πόδι από το γκάζι τα σκασίματα μας ξεσηκώνουν.

Το επίπεδο της πρόσφυσης είναι υψηλό και το RS στρίβει με αυτοπεποίθηση, το οποίο είναι το καλύτερο στην απαιτητική οδήγηση, αλλά χρειάζεται προσοχή, γιατί μπορεί να σε παρασύρει σε ακόμα πιο γρήγορο ρυθμό. Οι αλλαγές των σχέσεων του DSG7 κιβωτίου πραγματοποιούνται άμεσα, αλλά ο οδηγός μπορεί να «παίξει» και με τα paddles πίσω από το τιμόνι.

Το μπροστινό σύστημα κατευθύνεται ακριβώς εκεί που θέλει ο οδηγός. Το σύστημα διεύθυνσης είναι ακριβές και προσφέρει καλή πληροφόρηση, ενώ τα φρένα αντεπεξέρχονται ακούραστα στις απαιτητικές συνθήκες.

Η σιγουριά που προσδίδει το Octavia είναι εθιστική. Το πλαίσιο συνεργάζεται άψογα με την ανάρτηση (πολλαπλών συνδέσμων πίσω). Είναι ισορροπημένο και σωστά ζυγισμένο. Το μακρύ μεταξόνιο προσφέρει αίσθημα ασφάλειας στις ανοιχτές γρήγορες στροφές.

Λόγω του μεγέθους και της μπροστινής κίνησης, οι ανοιχτές καμπές του ταιριάζουν καλύτερα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δε «ζωγραφίζει» στα κλειστά κομμάτια, καθώς η αλλαγή κατεύθυνσης πραγματοποιείται σχεδόν σαν να οδηγούμε hatchback.

Σε αυτό βοηθάει και το ηλεκτρονικά ελεγχόμενο μπλοκέ, που εμποδίζει τον εσωτερικό τροχό να σπινάρει κατά την έξοδο της στροφής και βοηθάει στη διατήρηση της πρόσφυσης. Συγκεκριμένα, πρόκειται για το ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα περιορισμένης ολίσθησης «VAQ» (Vorderachsquersperre), κατά το οποίο όταν η ηλεκτρονική μονάδα που ελέγχει το σύστημα εντοπίσει ότι κάποιος από τους τροχούς χάνει την πρόσφυσή του, ρυθμίζει ανάλογα τη ροπή τόσο προς αυτόν όσο και στον άλλο τροχό, ώστε να συνεχιστεί η πορεία,, χωρίς… παρατράγουδα. Ακόμη ένα σημαντικό πλεονέκτημα είναι, όμως, ότι σχεδόν εξαλείφει το torque steer.

Σε δρόμο χωρίς πρόσφυση ή όταν για οποιοδήποτε λόγο αυτή χαθεί, το ESP κάνει την εμφάνισή του με διακριτικό τρόπο.

Τελική ευθεία

Συνοψίζοντας, το Skoda Octavia Grand Coupe RS είναι ένα ποιοτικό, με όλα τα σύγχρονα συστήματα ασφαλείας και πλούσιο εξοπλισμό, γρήγορο, καλοστημένο και ολοκληρωμένο αυτοκίνητο με χώρους που θα ζήλευαν και βαν! Η πολύ καλή θέση οδήγησης, την οποία ρυθμίζουμε εύκολα για να βρούμε την ιδανική, η εξίσου πολύ καλή περιμετρική ορατότητα, το συνολικό feeling στην ατμόσφαιρα της καμπίνας και η κατανάλωση, η οποία μπορεί να κρατηθεί σε λογικό επίπεδο αν το θέλουμε, συμπληρώνουν την εξαιρετική εικόνα του Octavia RS. Ενός οικογενειακού αυτοκινήτου, που ανά πάσα στιγμή μπορεί να προσφέρει οδηγική ευχαρίστηση και ικανοποίηση.

Η τιμή του Skoda Octavia Grand Coupe RS 2.0 TSI 265 PS ξεκινάει από 55.950 ευρώ και μπορεί να ανέβει με την προσθήκη της ανάρτησης DCC. Το κόστος κτήσης δεν είναι επουδενί μικρό, αλλά σαφώς δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε με αυτό πριν από μία δεκαετία και βάλε, διότι έχουν αλλάξει, δυστυχώς, τα οικονομικά δεδομένα σήμερα. Ωστόσο, αξίζει γιατί είναι ένα αυτοκίνητο, το οποίο προσφέρει τα πάντα και δύσκολα βρίσκεις ανταγωνιστή.