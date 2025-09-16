Συμβαίνει τώρα:
Driveit

Skoda: Προσφορά 3.000 ευρώ για αγορά ηλεκτρικού και πακέτο φόρτισης αξίας 840 ευρώ

Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου και μαζί με την κρατική επιδότηση το όφελος φτάνει τις 6.000 ευρώ
skoda-enyaq-suv-coupe
Η γκάμα Skoda Enyaq SUV & Coupe
Δημήτρης Μπαλής

Διαθέσιμα ποσά από το ενισχυμένο πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ» υπάρχουν ακόμα αρκετά και η Skoda προχώρησε σε μια δελεαστική κίνηση.

Συγκεκριμένα, η εισαγωγική εταιρεία Kosmocar, προσφέρει σε όσους αγοράσουν ένα από τα ηλεκτρικά SUV μοντέλα της μάρκας: Elroq, Enyaq και Enyaq Coupé, μείωση τιμής κατά 3.000 ευρώ που μαζί με την κρατική επιδότηση το όφελος αγοράς φτάνεις τις 6.000 ευρώ.

skoda-elroq-rs
Skoda Elroq RS

Επιπλέον, ο αγοραστής αποκτά δωρεάν το πακέτο φόρτισης αξίας 840 ευρώ, σε συνεργασία με την Protergia, που περιλαμβάνει Wallbox Elli Charger Connect και υπηρεσία μελέτης/τοποθέτησης.

Driveit
