Skoda: Προσφορά 3.000 ευρώ για αγορά ηλεκτρικού και πακέτο φόρτισης αξίας 840 ευρώ

Διαθέσιμα ποσά από το ενισχυμένο πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ» υπάρχουν ακόμα αρκετά και η Skoda προχώρησε σε μια δελεαστική κίνηση.

Συγκεκριμένα, η εισαγωγική εταιρεία Kosmocar, προσφέρει σε όσους αγοράσουν ένα από τα ηλεκτρικά SUV μοντέλα της μάρκας: Elroq, Enyaq και Enyaq Coupé, μείωση τιμής κατά 3.000 ευρώ που μαζί με την κρατική επιδότηση το όφελος αγοράς φτάνεις τις 6.000 ευρώ.

Επιπλέον, ο αγοραστής αποκτά δωρεάν το πακέτο φόρτισης αξίας 840 ευρώ, σε συνεργασία με την Protergia, που περιλαμβάνει Wallbox Elli Charger Connect και υπηρεσία μελέτης/τοποθέτησης.