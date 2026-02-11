Skoda: Τελικές δοκιμές για το ηλεκτρικό Epic

Ένα πολυαναμενόμενο μοντέλο, αστικό SUV της νέας οικογένειας ηλεκτρικών οχημάτων του ομίλου Volkswagen, που θα λανσαριστεί από τη Skoda, το Epic, υποβάλλεται στις τελικές δοκιμές πριν ξεκινήσει την εμπορική του πορεία.

Όπως είχε υποσχεθεί η εταιρεία θα είναι σχετικά οικονομικό στη κτήση, με τιμές που δεν θα ξεπερνούν τις 30.000 ευρώ, και που με την ελληνική επιδότηση θα είναι ακόμα πιο προσιτό οικονομικά.

Ουσιαστικά είναι το εισαγωγικό μοντέλο στη γκάμα των ηλεκτρικών Skoda, και το πρώτο μοντέλο παραγωγής της τσεχικής μάρκας που ενσωματώνει πλήρως τη νέα σχεδιαστική γλώσσα Modern Solid.

Βασίζεται στη νέα πλατφόρμα MEB+, έχει κίνηση στους μπροστινούς τροχούς, μινιμαλιστική αισθητική στη καμπίνα, βιώσιμα υλικά, έξυπνες Simply Clever λύσεις και χώρο αποσκευών 475 λίτρων.

Το πολύ σημαντικό για το συμπαγές SUV είναι ότι θα διατίθεται με διαφορετικές εκδόσεις μπαταρίας, Epiq 35 και Epiq 40 με τεχνολογία LFP για αυξημένη αντοχή και μακροχρόνια αξιοπιστία, και Epiq 55 με μπαταρία NMC υψηλότερης ενεργειακής πυκνότητας, προσφέροντας αυξημένη αυτονομία έως 430 χλμ., ενώ η ταχεία φόρτιση DC έως 125 kW επιτρέπει επαναφόρτιση 10–80% σε περίπου 20 λεπτά, ανάλογα με την έκδοση.

Σε επίπεδο τεχνολογίας και ασφάλειας, το Epiq εξοπλίζεται με έως 9 αερόσακους και πληθώρα συστημάτων, όπως το προηγμένο σύστημα υποβοήθησης οδήγησης Travel Assist 3.0, με υποστήριξη διαμήκους και εγκάρσιας κίνησης σε όλο το φάσμα ταχυτήτων, αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας και φωτεινών σηματοδοτών, καθώς και online ενημέρωση δεδομένων, το πανοραμικό σύστημα καμερών Top View με 3D απεικόνιση διευκολύνει τους ελιγμούς σε αστικό περιβάλλον, και το νέο Cross Assist 2.0 προσφέρει επιπλέον υποβοήθηση σε τυφλές διασταυρώσεις, προειδοποιώντας για οχήματα και ποδηλάτες.