Skoda: Θα μπορούσε αυτό να είναι το μελλοντικό της pick-up

Τη στιγμή που εκλείπουν pick-up μοντέλα από την ελληνική αγορά, τα σχέδια που παρουσιάζει η Skoda θα μπορούσαν κάλλιστα να αποτελέσουν ένα μελλοντικό της μοντέλο pick-up.

Το κλασικό pick-up Felicia Fun που επανασχεδίασε ο Γάλλος στυλίστας Julien Petitseigneur, διατηρεί πολλά στοιχεία του μοντέλου που κατασκευάστηκε μεταξύ 1997 και 2000, σε μόλις 4.216 μονάδες παραγωγής, ενσωματώνοντας, παράλληλα, τη σχεδιαστική γλώσσα Modern Solid της Skoda.

Με ένα μοναδικό συρόμενο πίσω διαχωριστικό και αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα, το Felicia Fun έγινε γρήγορα ένα από τα αγαπημένα της μάρκας και σήμερα αποτελεί ένα από τα σπανιότερα αυτοκίνητα παραγωγής της Skoda.

Όλα τα μοντέλα Felicia Fun διέθεταν φωτεινό κίτρινο αμάξωμα, σε συνδυασμό με προφυλακτήρες, διακοσμητικά και σπόιλερ με χρωματισμούς σε πράσινο, πορτοκαλί ή κίτρινο, ενώ η αεροτομή στην πίσω πόρτα, σε συνδυασμό με το εντυπωσιακό χρώμα του, το έκανε άμεσα αναγνωρίσιμο. Το Fun διέθετε επίσης ένα ασυνήθιστο μοτίβο πράσινου βατράχου στην κολόνα Β, σύμβολο διασκέδασης, ελευθερίας και υπαίθρου.

Τώρα, το επανασχεδιασμένο μοντέλο διαθέτει τη μάσκα Tech-Deck Face που πλαισιώνεται από λεπτούς προβολείς LED σε σχήμα Τ – ένα χαρακτηριστικό στοιχείο Modern Solid. Το φαρδύ στήσιμο και οι αεροδυναμικές ζάντες αντισταθμίζονται από ογκώδεις μαύρους προφυλακτήρες, μαρσπιέ και επενδύσεις θόλων τροχών, όλα σε αντίθεση με το κίτρινο αμάξωμα του μοντέλου.

Πίσω διατηρείται η αεροτομή πλήρους πλάτους του πρωτότυπου, όμως η διακοσμητική λωρίδα στην πίσω πόρτα έχει αντικατασταθεί από μια φωτεινή μπάρα που εκπέμπει ροζ αντί για κόκκινο φως, ενώ νέον ροζ λεπτομέρειες έχουμε στους τροχούς και τις αποχρώσεις των κρυστάλλων.

Στο εσωτερικό, η ανανεωμένη Felicia Fun συνεχίζει το ρετρό θέμα. Μια οθόνη πλήρους πλάτους στο ταμπλό διαθέτει γραφικά παλαιού τύπου σε στυλ βιντεοπαιχνιδιών, με τις οθόνες σχεδιασμένες ώστε να μοιάζουν με μια σύγχρονη επανερμηνεία των ογκωδών οθονών CRT που είναι γνωστές από την εποχή του αρχικού αυτοκινήτου.

Αν και ο Petitseigneur επέλεξε να μην ενσωματώσει το συρόμενο πίσω διαχωριστικό του αρχικού μοντέλου και τα πρόσθετα ανοιχτά καθίσματα, οι αναλογίες του πρωτότυπου θα τα επέτρεπαν σε ένα μοντέλο έτοιμο για παραγωγή.