Skoda: Το νέο ηλεκτρικό Epiq με τιμή σαν του θερμικού Kamiq

Κατά την παρουσίαση της Οικογένειας Ηλεκτρικών Αστικών Αυτοκινήτων (EUCF) του Brand Group Core (BGC) της Volkswagen, δεν αποκαλύφτηκε μόνο το VW ID. Cross και το CUPRA Raval, αλλά και το Skoda Epic.

Το νέο, πλήρως ηλεκτρικό crossover SUV πόλης της μάρκας, που έχει προγραμματιστεί για παραγωγή το 2026 και θα είναι διαθέσιμο από το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς, θα έχει μεγάλο ατού την προσιτή τιμή, καθώς θα κοστίζει όσο και το αντίστοιχο θερμικό Kamiq!

Το Epiq έχει μήκος 4,1 μέτρα, θα χωράει άνετα πέντε επιβάτες, θα προσφέρει ένα εντυπωσιακό πορτ-μπαγκάζ 475 λίτρων και αυτονομία έως και 425 χλμ.

Στυλιστικά, είναι το πρώτο μοντέλο της Skoda που υιοθετεί πλήρως τη νέα σχεδιαστική γλώσσα Modern Solid της μάρκας, τόσο έξω όσο και μέσα.

Στο μοντέλο που παρουσίασε η μάρκα, παρατηρούμε ένα γυαλιστερό μαύρο Tech-Deck Face, πλαισιωμένο από φώτα ημέρας LED σε σχήμα Τ και φλας. Οι προβολείς είναι χαμηλότεροι, τονίζοντας τον στιβαρό μπροστινό προφυλακτήρα με την αεροτομή του σε γκρι χρώμα. Μια νέα γραμμή Tornado διαχωρίζει οπτικά τα τμήματα του αμαξώματος, δίνει στο όχημα ισχυρούς ώμους και ξεχωρίζει τη γυάλινη καμπίνα από το υπόλοιπο αυτοκίνητο.

Στο εσωτερικό, η χρηστικότητα και η καθημερινή πρακτικότητα είναι διάχυτη, με πολλές επιλογές αποθήκευσης και έξυπνες λύσεις, όπως γάντζοι για τσάντες, συνδετήρες και κρυφοί χώροι κάτω από το δάπεδο. Αντανακλώντας την προσέγγιση «Mobile First» της Skoda, το εσωτερικό είναι μινιμαλιστικό και λειτουργικό, με ασύρματη φόρτιση τηλεφώνου, χώρους Simply Clever, καθώς και φυσικά κουμπιά.

Η οικογένεια ηλεκτρικών αστικών αυτοκινήτων θα παραχθεί στην Ισπανία, στο εργοστάσιο της Volkswagen Navarra, στο πλαίσιο ενός κοινού έργου ανάπτυξης και παραγωγής εντός της BGC της Volkswagen.