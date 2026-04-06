Skoda: Βγήκε στον δρόμο το μεγάλο ηλεκτρικό Peaq

Πρόσφατα, κατά την επίσκεψή μου στο εργοστάσιο μπαταριών για ηλεκτρικά αυτοκίνητα της Skoda, που θα χρησιμοποιούνται από όλες τις μάρκες του ομίλου VW, είδα σε στατική αποκάλυψη του νέο Peaq.

Το μεγάλο ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας, που ήδη έχει βγει στους δρόμους, καμουφλαρισμένο, για δοκιμές, βασίζεται στην πλατφόρμα Modular Electrification Toolkit (MEB) και παράγεται στο εργοστάσιο της Μλάντα Μπόλεσλαβ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για ένα πραγματικά μεγάλο και εντυπωσιακό σε διαστάσεις μοντέλο, με μήκος σχεδόν 4,9 μέτρων, ύψος 1,7 μέτρων και μεταξόνιο 2,965 μ., το οποίο διευρύνει τη νέα σχεδιαστική γλώσσα Modern Solid της μάρκας, με φωτιζόμενη γυαλιστερή μαύρη μάσκα Tech-Deck Face, οπίσθιο φωτισμό LED, και προβολείς Full LED Matrix που ενσωματώνουν 18 μονάδες φωτισμού, ενώ φέρει ζάντες αλουμινίου 19 έως 21 ιντσών.

Φέρει χωνευτές χειρολαβές, που εκτείνονται μόλις πλησιάσεις με το κλειδί, και νέα πανοραμική ηλιοροφή με σύστημα Dynamic Shade Control.

Η μεγάλη καμπίνα προσφέρει και τρίτη σειρά καθισμάτων (έως 7 θέσεις) και σε αυτή τη περίπτωση ο χώρος αποσκευών είναι 299 λίτρα, ενώ αν αναδιπλωθούν τα δύο πίσω καθίσματα ο χώρος εκτοξεύεται στα 1.010 λίτρα. Παράλληλα, κάτω από το μπροστινό καπό υπάρχει ένας πρόσθετος αποθηκευτικός χώρος (frunk) 37 λίτρων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η καμπίνα πλαισιώνεται από υλικά υψηλής ποιότητας (χρησιμοποιούνται και ανακυκλωμένα υλικά), με μαλακά πλαστικά, ύφασμα ή συνθετικό δέρμα, ενώ σε εξοπλισμό διαθέτει ατμοσφαιρικό φωτισμό και θερμαινόμενο πολυλειτουργικό τιμόνι -δύο ή τριών ακτίνων- με το λογότυπο Skoda.

Το Peaq εξοπλίζεται με το πιο πρόσφατο σύστημα infotainment βασισμένο σε Android, ντεμπούτο κάνει και το νέο digital mobile key, που επιτρέπει την αντικατάσταση του συμβατικού κλειδιού από εφαρμογή σε smartphone ή smartwatch, ενώ υπάρχουν δύο ψηφιακές οθόνες, 10 ιντσών για τον οδηγό, και 13,6 ιντσών για το infotainment.

Προαιρετικά, θα προσφέρεται το Relax Package, με καθίσματα Relax με πιστοποίηση AGR και λειτουργία μασάζ, καθώς και ένα premium ηχοσύστημα που εξελίχθηκε σε στενή συνεργασία με τη Sonos.

Το νέο ηλεκτρικό SUV θα είναι διαθέσιμο με τρεις εκδόσεις συστημάτων κίνησης: 60, 90 και 90x, με ισχύ από 150 kW έως 220 kW. Οι εκδόσεις 90 και 90x προσφέρουν αυτονομία άνω των 600 χιλιομέτρων και δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC από το 10% έως το 80% σε μόλις 28 λεπτά.

Η έκδοση 90x είναι τετρακίνητη και επιταχύνει στα 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 6,7 δευτερόλεπτα.

Εξάλλου, με τη λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L), μπορεί να παρέχει ενέργεια σε εξωτερικές συσκευές. Eισάγει νέες λύσεις Simply Clever που διευκολύνουν ακόμη περισσότερο την καθημερινή χρήση.

Καταλήγοντας, θα είναι διαθέσιμο και σε έκδοση Sportline με ιδιαίτερα σχεδιαστικά στοιχεία και εμπλουτισμένο βασικό εξοπλισμό.