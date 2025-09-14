smart #1 Premium 272PS – Δοκιμή: Lifestyle και αυτονομία 400+ χλμ.

Οι καιροί αλλάζουν και όσοι προσαρμόζονται γρήγορα στα νέα δεδομένα βγαίνουν ως συνήθως κερδισμένοι. Η σαφής προτίμηση του αγοραστικού κοινού προς τα SUV μοντέλα και η στροφή των αυτοκινητοβιομηχανιών στην ηλεκτροκίνηση διαμορφώνει το τοπίο των μετακινήσεων.



Η smart έχει συνδέσει το όνομά της με την καινοτομία και την πρωτοπορία και δε φοβάται τις ριζικές αλλαγές για να δημιουργεί νέες τάσεις. Και αυτό έπραξε ξανά, όπως υποδηλώνει και το # (hashtag) στα νέα μοντέλα της. Έτσι, με διαφορετική φιλοσοφία από αυτή που γνωρίζαμε, αλλά με την ίδια παιχνιδιάρικη διάθεση δημιουργεί τρία αμιγώς ηλεκτρικά SUV, τα #1, #3 και στη συνέχεια το #5, αφήνοντας πίσω τον αυστηρά αστικό χαρακτήρας της, ο οποίος, όμως, της χάρισε εξαιρετική δημοφιλία.

To smart αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την αστική μετακίνηση και ταυτόχρονα το «lifestyle icon» των πόλεων, χάρη στην ιδιαίτερη σχεδίασή του, τον ξεχωριστό χαρακτήρα του, την ευέλικτη σιλουέτα του και τα καινοτόμα στοιχεία του. Τα smart αγαπήθηκαν παγκοσμίως, διότι προσέφεραν κάτι το διαφορετικό. Στην Ελλάδα, η απήχηση που είχε η smart ήταν τεράστια και έτσι η χώρα μας αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες αγορές της φίρμας με πωλήσεις που έφτασαν τις 33.600 μονάδες. Μάλιστα, η Ελλάδα το 2008 κατείχε ένα από τα υψηλότερα μερίδια αγοράς παγκοσμίως και ήταν μέσα στις 3 κορυφαίες αγορές του κόσμου για τη smart.

Το #1 είναι το μικρότερο από τα υπόλοιπα αδερφάκια του, αλλά ανατρεπτικό και χαρισματικό! Πρόκειται για ένα αμιγώς ηλεκτρικό B-SUV, το οποίο διατίθεται με δύο μπαταρίες χωρητικότητας 49 kWh που υπόσχεται 310 χλμ. αυτονομίας και 66 kWh, όπως αυτό της δοκιμής μας που εξασφαλίζει πάνω από 400 χλμ. αυτονομίας.



Το smart #1 παντρεύει την αισθητική της Mercedes-Benz, η οποία έχει αναλάβει τον αισθητικό τομέα, με τη γερμανική τεχνογνωσία και την κινεζική τεχνολογική αιχμή μέσω της Geely Automobile.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η smart Europe ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2020 ως 100% θυγατρική της smart Automobile, η οποία συστάθηκε ως μια παγκόσμια κοινοπραξία ανάμεσα στη Mercedes-Benz AG και την κινεζική Geely Automobile.

Το #1 βασίζεται στην αρθρωτή ηλεκτρική πλατφόρμα SEA (Sustainable Experience Architecture), την οποία μοιράζεται με το συγγενικό Volvo EX-30 και το Lynk & Co 2. Έχει μήκος 4,27 μ., πλάτος 1,83 μ., ύψος 1,56 μ. και το μεταξόνιό του φτάνει τα 2,75 μ., ενώ τα 18,5 εκ. απόστασης από το έδαφος επιβεβαιώνουν τον crossover χαρακτήρα του. H σχεδίαση του αμαξώματος και του διακόσμου είναι με την υπογραφή της Mercedes-Benz, κάτι που σημαίνει σχεδιαστική υπεροχή και ποιότητα. Για την ακρίβεια, η εμφάνιση του #1 ισορροπεί μεταξύ αισθητικής και αεροδυναμικής, με τον αεροδυναμικό συντελεστή του να είναι 0,29cd.

Καθαρές σμιλεμένες γραμμές, καμπύλες, απουσία αιχμηρών ακμών, μεγάλα φωτιστικά σώματα που ενώνονται μεταξύ τους με μία φωτεινή λωρίδα-σήμα κατατεθέν της «νέας» smart και μοντέρνος καλίγραμμος προφυλακτήρας. Τα εντυπωσιακά στοιχεία, όπως οι πόρτες χωρίς πλαίσιο, οι κρυφές χειρολαβές που αναδύονται αυτόματα όταν πλησιάζουμε το αυτοκίνητο, τα φώτα Matrix Led, αλλά και η -standard- πανοραμική οροφή προσδίδουν τη μοναδικότητα στο χαρακτήρα του smart #1. Στο πίσω μέρος, το εφέ πυροτεχνημάτων εντυπωσιάζει όλες τις ηλικίες.

Το ίδιο μοντέρνο μοτίβο συνεχίζεται και στο εσωτερικό του #1. Ένας άψογα συνδυασμένος hi-tech και μίνιμαλ κόσμος, που αποπνέει φρεσκάδα και πολυτέλεια.

Μπαίνοντας στην καμπίνα του #1, αμέσως διακρίνουμε την premium ατμόσφαιρα, την άνεση και τη σύγχρονη αισθητική. Το εσωτερικό συνδυάζει μαλακά και σκληρά πλαστικά με δερμάτινες επιφάνειες σε επιλεγμένα σημεία, ενώ η υψηλή ποιότητα συναρμογής υπογραμμίζει το προσεγμένο επίπεδο κατασκευής. Ξεχωρίζει το φαρδύ κεντρικό τούνελ ανάμεσα σε οδηγό και συνοδηγό, το οποίο ενισχύει το αίσθημα άνεσης και προσωπικού χώρου. Ο ambient φωτισμός με τις πολλές επιλογές εξατομίκευσης για κάθε γούστο και διάθεση αναβαθμίζει το ευ ζην μέσα στην καμπίνα. Το fun ενισχύεται από το ηχοσύστημα Beats με τα 13 ηχεία, στην έκδοση Premium.

Η τεχνολογία και η συνδεσιμότητα πρωταγωνιστούν στο smart #1, αφού είναι σημαντικά στοιχεία της προσωπικότητάς του. Η κεντρική οθόνη αφής 12,8 ιντσών κυριαρχεί στο μέσο του ταμπλό μέσω της οποίας υπάρχει πρόσβαση στην πλειονότητα των λειτουργιών του αυτοκινήτου. Η πληροφόρηση είναι τεράστια, τα προγράμματα πολλά, όπως και οι λειτουργίες, με αποτέλεσμα να χρειάζεται χρόνος εξοικείωσης για να προσαρμοστούμε. Είτε εμπειρικά είτε με manual, μόλις μάθουμε τις λειτουργίες, ένας νέος κόσμος ανοίγεται και μας αρέσει πολύ. Το digital κεφάλαιο είναι σημαντικό στο προφίλ της smart, αλλά για τις βασικές ρυθμίσεις, όπως ο χειρισμός των καθρεπτών και του κλιματισμού, επιμένουμε στους φυσικούς διακόπτες.

Ο Full HD LCD ψηφιακός πίνακας οργάνων των 9,2 ιντσών μπροστά από τον οδηγό για τις απαραίτητες πληροφορίες είναι ευκρινής και καλαίσθητος, ενώ το head-up display των 10 ιντσών αναβαθμίζει περισσότερο την συνολική εμπειρία. Η smart συνεργάστηκε με την ECARX, μία εταιρεία εξειδικευμένη στην ενοποίηση λογισμικού και hardware για μέγιστη απόδοση. Και να μην είσαι φίλος της τεχνολογίας, η τεχνητή νοημοσύνη με το infotainment θα σε κερδίσει. Το προηγμένο σύστημα φωνητικών εντολών που ξεκινά να σε εξυπηρετεί, λέγοντας τη φράση «hello smart» θα το λατρέψεις, γιατί εξελίσσεται πραγματικά σε βοηθό σου, όπως επίσης θα αγαπήσεις και το γλυκύτατο άβαταρ αλεπού, τη… μασκότ του infotainment, το οποίο αλληλοεπιδρά με τον οδηγό και τους επιβάτες και ανταποκρίνεται στις φωνητικές εντολές. Επίσης, δε λείπει η συνδεσιμότητα μέσω Apple CarPlay, Android Auto και Bluetooth. Αξίζει να σημειωθεί ότι περισσότερα από το 75% των ηλεκτρονικών συστημάτων χειρισμού του αυτοκινήτου μπορούν να ενημερώνονται συνεχώς εξ αποστάσεως (Οver Τhe Αir).

Αν και οι συμπαγείς διαστάσεις του #1 δεν προβληματίζουν σε μανούβρες, στενά και παρκάρισμα, το smart διαθέτει μία κάμερα 360 μοιρών, η οποία προβάλλει οτιδήποτε υπάρχει περιμετρικά του αυτοκινήτου, διευκολύνοντάς μας στους ελιγμούς παρκαρίσματος, σε πολύ στενό πέρασμα και γενικότερα σε ό,τι ανεβάζει το ρίσκο μικροζημιάς ή μας καθυστερεί.

Το Adaptive Cruise Control με stop&go κάνει την οδήγηση σε μακρινά ταξίδια άνετη, ενώ το σύστημα διατήρησης λωρίδας βοηθά όχι μόνο να κρατηθεί το όχημα στο κέντρο της λωρίδας του, αλλά το υποστηρίζει σε επικίνδυνους ελιγμούς. Τα 5 ραντάρ και η μία κάμερα τεχνολογίας 5R1V παρέχουν στο #1 δυνατότητα αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 2+.

Χωροταξικά, η νέα πλατφόρμα εξασφαλίζει ευρυχωρία, κάτι που σημαίνει άνεση και πρακτικότητα. Οδηγός και συνοδηγός συμβιώνουν άνετα μπροστά, όπως και οι πίσω επιβάτες, οι οποίοι δε θα αντιμετωπίσουν κανένα θέμα με το χώρο για τα γόνατα και το κεφάλι, ακόμα και αν πρόκειται ψηλού αναστήματος. Λόγω του επίπεδου δαπέδου, ο τρίτος επιβάτης που θα… του πέσει ο κλήρος να καθίσει στο μεσαίο πίσω κάθισμα, δε θα αντιμετωπίσει ιδιαίτερο πρόβλημα για σύντομες διαδρομές. Σημειώστε ότι υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης της πλάτης των πίσω καθισμάτων για μεγαλύτερη άνεση των πίσω επιβατών.

Η πίσω σειρά καθισμάτων μετακινείται μπρος-πίσω κατά 13 εκ. και έτσι η χωρητικότητα του χώρου αποσκευών μπορεί να φτάσει από τα 273 λίτρα έως 421 λίτρα, και έως 986 λίτρα με αναδιπλωμένα τα πίσω καθίσματα. Συμπληρωματικά για μία επιπλέον αποθηκευτική επιλογή, υπάρχει frunk κάτω από το εμπρός καπό, χωρητικότητας 15 λίτρων. Χάρη στη διαμόρφωση της καμπίνας, υπάρχουν πολλές θέσεις και θήκες για αντικείμενα διαφόρων μεγεθών, στο εμπρός και στο πίσω μέρος του #1.

Τo smart #1 της δοκιμής μας, όπως αναφέραμε, διαθέτει μπαταρία νικελίου μαγγανίου οξειδίου κοβαλτίου (NMC) χωρητικότητας 66 kWh, η οποία είναι τοποθετημένη στο πάτωμα και σύμφωνα με την εταιρεία προσφέρει 440 χλμ. αυτονομίας, ενώ την κίνηση αναλαμβάνει ένας ηλεκτροκινητήρας που στέλνει 272 ίππους και 343 Nm στους πίσω τροχούς. Παρά τα 1.800 κιλά που ζυγίζει το αμάξωμα, από στάση αγγίζει τα πρώτα 100km/h σε μόλις 6,7 δλ., νούμερο που το κάνει να κοιτάει στα ίσα θερμικά SUV μεγαλύτερης ιπποδύναμης, ενώ η τελική του ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 180 χλμ./ώρα.

Σχετικά με τη φόρτιση, η έκδοση Premium διαθέτει εσωτερικό φορτιστή ισχύος 22 kW για φόρτιση με AC (αντί για τα 7,4 του βασικού #1). Αυτό σημαίνει ότι από το 10% στο 80% χρειάζονται σχεδόν 3 ώρες φόρτισης σε ένα οικιακό ή δημόσιο wallbox αντίστοιχης ισχύος με εναλλασσόμενο ρεύμα AC. Αντίστοιχα, σε ταχυφορτιστή DC συνεχόμενου ρεύματος με ισχύ έως 150 kW απαιτούνται λιγότερο από 30 λεπτά, ενώ η αντλία θερμότητας standard στην έκδοση Premium χαρίζει μεγαλύτερη αποδοτικότητα.

Έχοντας εξερευνήσει την καμπίνα, το infotainment, τους χώρους, κ.λπ., ήρθε η στιγμή να καθίσουμε στο αναπαυτικό -και με πολύ καλή πλευρική στήριξη- κάθισμα για την άκρως ενδιαφέρουσα συνέχεια. Η θέση οδήγησης προσφέρει πολύ καλή ορατότητα, ενώ χάρη στις πολλές ρυθμίσεις μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί στον κάθε σωματότυπο. Και έτσι απλά, χωρίς μπουτόν εκκίνησης, επιλέγοντας το D στο μοχλό δεξιά από το τιμόνι, το ηλεκτρικό smart ξεκινάει. Το #1 τίθεται σε λειτουργία μόλις το κλειδί τοποθετηθεί στην ειδική θέση στην κεντρική κονσόλα, η οποία λειτουργεί και ως επαγωγικός φορτιστής σε smartphone.

Αν και έχει αποτινάξει το μανδύα του city car, άλλωστε το smart #2 που αναμένεται στα τέλη του 2026, θα επαναφέρει το concept του εμβληματικού διθέσιου smart fortwo στη σύγχρονη εκδοχή του, μέσα στην πόλη το #1 τα πάει περίφημα. Είναι άνετο, ευέλικτο, πολύ ξεκούραστο, εύκολο και ευχάριστο στην οδήγηση, ενώ η διαχείριση της ενέργειας, ειδικά στο οδηγικό πρόγραμμα eco, είναι πολύ καλή. Η ανάρτηση με γόνατα MacPherson μπροστά και πολλαπλούς, συνδέσμους πίσω, κλασική συνταγή στα ηλεκτρικά μοντέλα, βοηθάει για την πολύ καλή απόσβεση των κακοτεχνιών του οδοστρώματος. Η σχετικά σφιχτή της ρύθμιση, ωστόσο, κάνει λιγότερο απαλό το πέρασμα από τις εγκάρσιες ανωμαλίες.

Το επίπεδο της ποιότητας κύλισης είναι υψηλό και δύσκολα κάποιος θόρυβος θα διαταράξει την ησυχία της καμπίνας, ενώ διακρίνεται για την άνεση και στον αυτοκινητόδρομο. Η ακαριαία επιτάχυνση προσφέρει ταχύτατες και ασφαλείς προσπεράσεις, ωστόσο, επειδή η επιτάχυνση έρχεται αμέσως με το πάτημα το δεξιού πεντάλ, ειδικά στο sport mode, θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Συν τοις άλλοις, εάν στο ταξίδι δεν υπάρχει σύνεση, οι kWh δε… χαρίζονται.

Το στιβαρό πλαίσιο και το σταθερό πάτημα κολακεύουν τα ταξίδια, ενώ στον επαρχιακό δρόμο με στροφές, διαπιστώνουμε το υψηλό επίπεδο πρόσφυσης του smart, κάτι που προσδίδει αίσθημα ασφάλειας. Η σωστά ρυθμισμένη ανάρτηση σε συνεργασία με το πλαίσιο μετατρέπουν την οδήγηση του #1 σε μία ευχάριστη εμπειρία. Στις στροφές, οι κλίσεις του αμαξώματος είναι περιορισμένες, είναι φιλικό και συνολικά η συμπεριφορά του χαρακτηρίζεται ουδέτερη, χωρίς να εγκυμονεί δυσάρεστες εκπλήξεις. Η πίσω κίνηση δεν αργεί να φέρει στην επιφάνεια τον παιχνιδιάρικο χαρακτήρα του, σε σχετικά ολισθηρό οδόστρωμα, αν και το ESP το επαναφέρει σύντομα στην… τάξη. Η αίσθηση των φρένων, όπως στα περισσότερα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, θέλει λίγο χρόνο για να τη συνηθίσεις.

Το #1 έχει δύο επίπεδα για την ανάκτηση ενέργειας, ωστόσο, ακόμα και στην πιο έντονη ρύθμιση η ισχύς ανάκτησης δεν είναι πολύ δυνατή. Μέσα από το μενού, όμως, μπορούμε να επιλέξουμε το s-pedal, δηλαδή την οδήγηση one pedal drive, με την οποία κινούμαστε κυρίως μέσα στην πόλη. Με αυτό το σύστημα ανάκτησης, εάν πραγματοποιήσεις μετακινήσεις αυστηρά μέσα στην πόλη, μπορείς να φτάσεις και τα 500 χλμ. Χρειάζεται αρκετή εξάσκηση και εξοικείωση για να το συνηθίσει κάποιος, αλλιώς είναι σχετικά απότομο.

Σε μεικτό κύκλο, με κανονική οδήγηση, συμπεριλαμβανομένης οδήγησης σε αυτοκινητόδρομο σύμφωνα με τα όρια ταχύτητας, μπορούν να ξεπεραστούν τα 350 χλμ. αυτονομίας με μία φόρτιση. Οι 14,7-14,9 kWh/100 χλμ. είναι εφικτές με σωστή και προσεκτική οδήγηση, ενώ η μέση κατανάλωση που είδαμε στο trip computer οδηγώντας με κάθε τρόπο και σε μεικτές συνθήκες έφτασε κυμάνθηκε από 16,9 έως 17,5 kWh/100 χλμ.

Το smart #1 απευθύνεται σε ένα κοινό που αναζητά κάτι παραπάνω από ένα καθημερινό ηλεκτρικό μοντέλο. Στοχεύει στο σύγχρονο οδηγό που θέλει να ξεχωρίζει και γνωρίζει πώς να το κάνει. Από το βραβευμένο με Red Dot και iF Design φρέσκο σχεδιασμό έως την πρακτικότητα, και από την τεχνολογία έως την ευχάριστη και ισορροπημένη οδηγική συμπεριφορά, το αμιγώς ηλεκτρικό compact SUV #1 δείχνει πως η νέα εποχή της smart είναι γεμάτη αυτοπεποίθηση.

Υπάρχουν 7 διαθέσιμες γραμμές εξοπλισμού για να επιλέξετε ανάλογα με το γούστο και τα χρήματα που θέλετε θα διαθέσετε. Η τιμή της βασικής έκδοσης Pure ξεκινάει από 36.950 ευρώ, η έκδοση Pro+ από 45.000 ευρώ και η Premium της δοκιμής μας 47.700 ευρώ, στην οποία πραγματικά ό,τι θέλαμε υπήρχε standard. Στις τιμές αυτές δε συμπεριλαμβάνεται η έκπτωση smart Bonus από 5.000 ευρώ ή η κρατική επιδότηση.