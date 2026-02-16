smart #5 Pro – Δοκιμή: Κι όμως είναι smart, τόσο μεγάλο και ηλεκτρικό

Ποιος θα το έλεγε ότι η smart που γνωρίσαμε το 1997 στο Διεθνές Σαλόνι Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης, όταν παρουσίασε ένα μικρό και μετέπειτα θρυλικό αυτοκίνητο, ότι στη μετεξέλιξή της θα ήταν αμιγώς ηλεκτρική μάρκα, ότι θα περνούσε σε κινεζικά από γερμανικά χέρια, και ότι θα κατασκεύαζε ακόμα και SUV αμαξώματα.

Κι όμως, όλα έγιναν και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό που να κοιτούν στο δρόμο το smart #5 και να ρωτούν: «Αλήθεια είναι smart;».

Ναι, αλήθεια είναι, όσο κι αν δεν το πιστεύουν και ίσως θα αργήσουν να το αντιληφθούν πολλοί, καθώς η στρατηγική να παράγει η μάρκα μόνο ηλεκτρικά αυτοκίνητα (ίσως έρθουν και κάποια plug-in hybrid), της στερεί τη δυνατότητα των μαζικών πωλήσεων, όπως με το μικρό διθέσιο smart που έκανε θραύση εμπορικά.

Βέβαια, η εταιρεία θα βγάλει ένα πανομοιότυπο του Fortwo -άλλωστε υπήρχε λαϊκή απαίτηση-, το smart #2, όμως κι αυτό θα είναι ηλεκτρικό και θα δούμε με την τιμή του, ποια διείσδυση μπορεί να έχει στην αγορά.

Η νέα εποχή της smart είναι μια ιδιότυπη κατάσταση. Η εταιρεία ανήκει στον κινεζικό όμιλο Geely, τα νέα μοντέλα #1, #3, #5 βασίζονται σε πλατφόρμες του ομίλου, κατασκευάζονται στην Κίνα, όμως σχεδιάζονται στην Ευρώπη, στα ατελιέ της Mercedes-Benz.

Ισως γι’ αυτό διατηρούν, σχεδιαστικά, έναν ευρωπαϊκό χαρακτήρα.

Κι ενώ τα smart #1 και #3 είναι δύο supermini αυτοκίνητα της κατηγορίας Β, ήρθε το smart #5, ως το πρώτο SUV της μάρκας, να δώσει όγκο και να φτάσει σε μέγεθος τα 4,695μ. μήκος, που πράγματι αν δεν είχε το smart στο καπό θα έψαχνες να δεις ποια μάρκας είναι.

Ένα, μεσαίο, D-SUV μοντέλο λοιπόν, με πλάτος 1,92μ. και ύψος 1,7μ., που έχει τετραγωνισμένο σχήμα, αρκετά μοντέρνο, με περίτεχνα LED φωτιστικά, διακριτικά περιμετρικά προστατευτικά, ράγες οροφής, ποδιές σε στυλ μεταλλικές εμπρός και πίσω, και 19 εκ. απόσταση από το έδαφος που του προσδίδουν χαρακτήρα adventure, αν και οι 19 ιντσών ζάντες θέλουν προσοχή εκτός δρόμου.

Στην ευρύχωρη καμπίνα, με επίπεδο πάτωμα και 2,9μ. μεταξόνιο, θα χωρέσουν άνετα 5 ενήλικες επιβάτες, με πολυάριθμους αποθηκευτικούς χώρους (σταματήσαμε το μέτρημα στο 34!), ένα πορτ-μπαγκάζ 630 λίτρων και ένα έξτρα frunk μπροστά κάτω από το καπό 72 λίτρων, εκεί που θα υπήρχε θερμικός κινητήρας.

Στην καμπίνα κυρίαρχο στοιχείο είναι ο ψηφιακός διάκοσμος, με έναν πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών να προβάλλει όσα χρειάζεται ο οδηγός (κατανάλωση ενέργεια, αυτονομία, πρόγραμμα οδήγησης, συστήματα υποβοήθησης κλπ.), και μια οθόνη αφής OLED 13 ιντσών. Σε ανώτερες εκδόσεις της Pro που δοκίμασα, υπάρχει δίπλα μια ακόμα 13άρα οθόνη OLED για τον συνοδηγό, συνθέτοντας ένα πλήρως ψηφιακό ταμπλό.

Κι αν προσθέσεις και το Head-up display των 25,6 ιντσών, τότε έκλεισε το θέμα.

Χωρίς φυσικούς διακόπτες, καθώς όλες οι ρυθμίσεις -ακόμα και του κλιματισμού- γίνονται από την οθόνη αφής, το εσωτερικό είναι μίνιμαλ, με τιμόνι από συνθετικό δέρμα και σαλόνι από τεχνητό δέρμα. Αλλοι μιλούν για οικολογική προσέγγιση, όμως εγώ διαφωνώ. Συμφωνώ μόνο όταν το τεχνητό δέρμα προέρχεται από ανακυκλωμένα υλικά, που δεν πάνε χαμένα, όπως pet μπουκάλια.

Όλα τα καθίσματα είναι ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα -τα μπροστινά και θερμαινόμενα- και οι πλάτες των πίσω καθισμάτων αναδιπλώνουν και διαιρούνται 60:40, ενώ η ηλιοροφή αναβαθμίσει τη φωτεινότητα στην καμπίνα.

Θα βρούμε και υψηλής τεχνολογίας ηχοσύστημα με 9 ηχεία, θύρες USB-C για φόρτιση συσκευών, και ψηφιακό βοηθό που υποστηρίζεται από τεχνητή νοημοσύνη.

Η έκδοση Pro είναι η εισαγωγική στη γκάμα του smart #5, αποδίδει το μοτέρ 340 ίππους (250kW), και η μπαταρία LFP είναι η μικρότερη σε χωρητικότητα στη γκάμα του, με 76 kWh που χαρίζουν, ωστόσο 465 χιλιόμετρα μικτή αυτονομία.

Η κίνηση μεταδίδεται στον πίσω άξονα και στον δρόμο κινείσαι ευχάριστα. Παρά τους περίπου 2,3 τόνους βάρος, μπορείς να ξεκολλήσεις εύκολα από τον δρόμο με 6,9 δευτ. επιτάχυνσης, ενώ οι κλίσεις στις στροφές με τόσο βάρος, είναι ανεπαίσθητες.

Χρειάζεσαι εξοικείωση με το που θα μπεις στο αυτοκίνητο, διότι εκκινείς με τον μοχλό στο τιμόνι και πρέπει να σετάρεις την οθόνη, ώστε να μην χρειάζεται να κάνεις όλη τη διαδικασία να ανοίξει από την αρχή πατώντας συνέχεια το start.

Επίσης, από την οθόνη θα ρυθμίσεις τους καθρέπτες, για παράδειγμα, το κλείδωμα των θυρών για παιδιά, το άνοιγμα της πίσω πόρτας, τα φώτα, το επίπεδο ανάκτησης ενέργειας (3 ρυθμίσεις), τα προγράμματα οδήγησης Eco, Comfort και Sport.

Όταν τα μάθεις η ζωή σου θα είναι πιο εύκολη.

Με πληθώρα συστημάτων ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού, το smart #5 Pro κοστίζει 46.990 ευρώ, χωρίς την κρατική επιδότηση. Υψηλό το τίμημα, όμως το μοντέλο έχει ατού, βγάζει μεγάλη αυτονομία και διαθέτει τεράστιο εξοπλισμό.