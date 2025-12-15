Smart: Το μικρό smart#2 βγήκε για δοκιμές

Όπως ήδη έχουμε αναφέρει, η smart που ξεκίνησε από μικρό διθέσιο μοντέλο, έφτασε να έχει και μεγαλύτερα 4θέσια, κάνοντας στη συνέχεια πλήρη στροφή στην ηλεκτροκίνηση, ετοιμάζεται να επανέλθει στα μικρά μοντέλα, διατηρώντας και τα μεγαλύτερα, αμιγώς ηλεκτρικά.

Το νέο smart#2 έρχεται να τοποθετηθεί μεταξύ των smart#1, smart#3 και smart#5, όχι σε μέγεθος, διότι θα είναι το μικρότερο και βέβαια διθέσιο, θυμίζοντας πολύ το πρώτο smart, αλλά με διαφορετικά σχεδιαστικά στοιχεία.

Βασισμένο πάνω στη νέα πλατφόρμα Electric Compact Architecture (ECA), το νέο smart #2 θα διατηρήσει βασικά χαρακτηριστικά του DNA του fortwo, όπως τη διάταξη δύο θυρών και δύο θέσεων, την πισωκίνηση και τη χαρακτηριστική θέση των τροχών στις άκρες του αμαξώματος.

Μολονότι δεν το έχουμε δει, η εταιρεία αναφέρει ότι το εσωτερικό έχει επανασχεδιαστεί πλήρως.

Η ομάδα Έρευνας και Ανάπτυξης της smart πραγματοποιεί εκτεταμένα τεστ σε δοκιμαστικό κέντρο στην Κίνα, όπου οι μηχανικοί εστιάζουν στη ρύθμιση της ανάρτησης και του χειρισμού για μέγιστη ευελιξία στην πόλη, στον έλεγχο της δομικής ακαμψίας και στη βελτιστοποίηση του συστήματος πέδησης.

Σε άλλες τοποθεσίες δοκιμών, ελέγχονται η αντοχή της ανάρτησης, η απόδοση της μπαταρίας, η λειτουργία των συστημάτων λογισμικού και αποδοτικότητας του κλιματισμού σε διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες.

Το αμιγώς ηλεκτρικό smart #2 παραμένει εντός χρονοδιαγράμματος και αναμένεται να πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα του στα τέλη του 2026.