Stellantis: Η επαναστατική μπαταρία σε πραγματικές δοκιμές

Η Stellantis, η εταιρεία που δημιουργήθηκε και διαθέτει τις μάρκες Peugeot, Citroen, Opel, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Lancia, Abarth, Maserati, σε συνεργασία με την Saft (θυγατρική της TotalEnergies), παρουσίασε ένα πρωτοποριακό πρωτότυπο όχημα που διαθέτει τεχνολογία IBIS.

Πρόκειται για ένα συνεργατικό ερευνητικό έργο με έδρα τη Γαλλία που στοχεύει στην ανάπτυξη ενός πιο αποτελεσματικού, βιώσιμου και οικονομικά αποδοτικού συστήματος αποθήκευσης ενέργειας και μετατροπής ηλεκτρικής ενέργειας.

Με τις δοκιμές σε πραγματικούς δρόμους να βρίσκονται σε εξέλιξη, αυτό το ορόσημο σηματοδοτεί ένα σημαντικό άλμα προς τα εμπρός στην προώθηση της ηλεκτροκίνησης.

Το πρώτο πλήρως λειτουργικό ηλεκτρικό όχημα μπαταρίας (BEV) εξοπλισμένο με IBIS είναι ένα νέο Peugeot E-3008. Το IBIS επαναπροσδιορίζει το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης ενσωματώνοντας λειτουργίες μετατροπέα και φορτιστή απευθείας στην μπαταρία, ανεξάρτητα από τη χημεία ή την εφαρμογή. Αυτή η αρχιτεκτονική υποστηρίζει τόσο εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) όσο και συνεχές ρεύμα (DC), παρέχοντας ηλεκτρική ενέργεια απευθείας στον κινητήρα ή το δημόσιο και ιδιωτικό δίκτυο, ενώ ταυτόχρονα τροφοδοτεί το δίκτυο 12V και τα βοηθητικά συστήματα του οχήματος.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις στον δρόμο, παρουσιάζεται βελτίωση ενεργειακής απόδοσης έως και 10% και αύξηση ισχύος 15% (172 kW έναντι 150 kW) με το ίδιο μέγεθος μπαταρίας. Παράλληλα, μειώνεται το βάρος του οχήματος κατά περίπου 40 κιλά και απελευθερώνει έως και 17 λίτρα όγκου, επιτρέποντας καλύτερη αεροδυναμική και ευελιξία σχεδιασμού.

Επίσης, τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν μείωση 15% στον χρόνο φόρτισης (π.χ., από 7 έως 6 ώρες σε φορτιστή AC 7 kW), μαζί με εξοικονόμηση ενέργειας 10%.

Κι ακόμη, η συντήρηση είναι ευκολότερη και καλύτερες οι δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης μπαταριών δεύτερης ζωής τόσο σε αυτοκινητιστικές όσο και σε σταθερές εφαρμογές.

«Αυτό το έργο αντικατοπτρίζει την πεποίθησή μας ότι η απλοποίηση είναι καινοτομία. Επανεξετάζοντας και απλοποιώντας την αρχιτεκτονική του ηλεκτρικού συστήματος μετάδοσης κίνησης, την κάνουμε ελαφρύτερη, πιο αποτελεσματική και πιο οικονομική, ώστε να παρέχουμε καλύτερα, πιο προσιτά ηλεκτρικά οχήματα στους πελάτες μας», αναφέρουν στελέχη της Stellantis η οποία -αν όλα πάνε καλά- θα ενσωματώσει την τεχνολογία IBIS σε οχήματα παραγωγής μέχρι το τέλος της δεκαετίας.