Subaru: Μπήκε στην παραγωγή το ηλεκτρικό E-Outback που έρχεται μετά το καλοκαίρι

Στο εργοστάσιό της Yajima στην Gunma της Ιαπωνίας, η Subaru ξεκίνησε να παράγει για πρώτη φορά, εσωτερικά, τα πρώτα της ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία (BEV).

Έπειτα από τις επενδύσεις που έγιναν στο εργοστάσιο, τροποποιήθηκαν οι γραμμές παραγωγής, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια νέα γραμμή μικτής παραγωγής μοντέλων, ώστε να κατασκευάζονται παράλληλα με τα βενζινοκίνητα (ICE) και τα υβριδικά (MHEV), και αμιγώς ηλεκτρικά (BEV) μοντέλα.

Το ολοκαίνουργιο ηλεκτρικό SUV Subaru Ε-Outback, που έτσι θα ονομάζεται στην Ευρώπη, αποτελεί το δεύτερο μοντέλο στη γκάμα BEV της Subaru που αναπτύχθηκε από κοινού με την Toyota Motor Corporation και στην Ελλάδα αναμένεται να έρθει στο δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Σημειώνουμε ότι το 2005 ιδρύθηκε η συμμαχία των δύο ιαπωνικών εταιρειών και ενισχύεται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως η ανάπτυξη, η παραγωγή και οι αλυσίδες εφοδιασμού.

Το E-Outback αποτελεί σημαντικό μέρος της γκάμας BEV της Subaru, μαζί με τα Solterra και Uncharted. Φέρει το θρυλικό σύστημα συμμετρικής τετρακίνησης (AWD) της Subaru που έχει επανασχεδιαστεί για την εποχή των ηλεκτρικών αυτοκινήτων EV, προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια, περισσότερη ροπή, καλύτερη ακρίβεια κρατήματος στο δρόμο και βελτιωμένες δυνατότητες εκτός δρόμου.

Το E-Outback θα προσφέρεται με μπαταρία 74,7 kW/h, με ισχύ 280 kW (375 HP), επιταχύνοντας σε 4,4 δευτερόλεπτα στα 0-100 χλμ./ώρα και χαρίζοντας αυτονομία άνω των 450 χλμ.

Έχει απόσταση 21 εκ. από το έδαφος, διπλό X-MODE, και δυνατότητα ρυμούλκησης 1,5 τόνων.

Στον τομέα της ασφάλειας περιλαμβάνει λειτουργία έκτακτης διακοπής οδήγησης, δευτερεύον φρενάρισμα σύγκρουσης και λειτουργίες εμπνευσμένες από το σύστημα υποβοήθησης οδήγησης EyeSight. Διαθέτει αυξημένο χώρο αποσκευών, πίσω υαλοκαθαριστήρας, ράγες οροφής, και φέρει ζάντες αλουμινίου 18 και 20 ιντσών.

Καταλήγοντας, ως προς το εργοστάσιο Gunma Yajima, η Subaru έχει επεκτείνει τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με έναν νέο ηλιακό σταθμό παραγωγής ενέργειας με εγκατεστημένη ισχύ περίπου 5,2 MW. Το εργοστάσιο Yajima, το οποίο επί του παρόντος χρησιμοποιεί πλεονάζουσα ηλεκτρική ενέργεια από το γραφείο του Τόκιο, τις ημέρες μη λειτουργίας βάσει της αρχικής συμφωνίας, θα τροφοδοτείται με περίπου 5,7 GWh ανανεώσιμης ενέργειας ετησίως, που ισοδυναμεί με περίπου το 10% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.