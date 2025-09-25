Suzuki: Εναρμονισμένο με την ψηφιακή εποχή το νέο της έμβλημα

Driveit

Το τέταρτο σήμα στην ιστορία της ιαπωνικής μάρκας
Ένα σήμα που αλλάζει μπορεί να μην κάνει τη διαφορά σε κάποιον που θέλει να αγοράσει ένα νέο μοντέλο, όμως για τη Suzuki δείχνει μια μετάβαση, στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή.

Η ιαπωνική μάρκα που ιδρύθηκε το 1909 είναι ένας κατασκευαστικός κολοσσός, με αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, τετράτροχα, κινητήρες σκαφών και πόσα ακόμα, διαθέτοντας 35 εργοστάσια σε 23 χώρες και 133 κέντρα διανομής που λειτουργούν σε 192 χώρες.

Η Suzuki διατήρησε το πρώτο της σήμα μέχρι το 1958, οπότε το άλλαξε με ένα πιο σύγχρονο σε κόκκινο χρώμα και το ολόγραμμα SUZUKI σε μπλε.

Το 2003, η Suzuki με την κυκλοφορία του Wagon R τρίτης γενιάς, λανσάρισε ένα νέο σήμα, ασημί, σε τρισδιάστατη εμφάνιση, και τώρα, 22 χρόνια μετά, διατηρεί μεν το ασημί χρώμα, αλλά σε επίπεδο σχεδιασμό, που είναι κατάλληλος για την ψηφιακή εποχή. Επιπλέον, η παραδοσιακή επιχρωμίωση αντικαταστάθηκε με βαφή ασημί υψηλής φωτεινότητας, με σκοπό τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την έκφραση της μετάβασης σε μια νέα εποχή.

Το νέο έμβλημα θα παρουσιαστεί αρχικά σε πρωτότυπα μοντέλα κατά τη διάρκεια του «Japan Mobility Show 2025» και αντικατοπτρίζει το εταιρικό σύνθημα «By Your Side», που σημαίνει «στο επίκεντρο, ο πελάτης».

Η Suzuki έχει θέσει ως στόχο να εξελιχθεί σε «πάροχο λύσεων κινητικότητας υποδομών που συνδέονται στενά με την καθημερινή ζωή των ανθρώπων».

