Suzuki: Ξεπέρασε τις 40.000 πωλήσεις σε 5 χρόνια στην Ελλάδα

Οι προοπτικές της μάρκας αναδείχθηκαν στο ετήσιο συνέδριο εμπόρων
Δημήτρης Μπαλής

Η Suzuki διαγράφει μια σταθερή πορεία στις υψηλότερες θέσεις των πωλήσεων στην Ελλάδα.

Χαρακτηριστικά, η Suzuki παρέμεινε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, 2η στις πωλήσεις λιανικής με μερίδιο αγοράς 9,1%, ενώ ήταν 4η στην αγορά, με 9.338 πωλήσεις και μερίδιο 6,5%. Αξιοσημείωτο είναι ότι τα τελευταία 5 χρόνια ξεπέρασε τις 40.000 ταξινομήσεις.

Τα στοιχεία αυτά παρουσιάστηκαν στο ετήσιο συνέδριο του δικτύου Suzuki, που πραγματοποιήθηκε προ ημερών, με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου Σφακιανάκη, Σταύρο Τάκη και τον γιό του, διευθυντή του ομίλου, Κρίστιαν Τάκη, να αναφέρονται στις προτεραιότητες και τις προοπτικές για τη νέα χρονιά.

Σημειώνουμε ότι το 2026 η Suzuki φέρνει στην Ελλάδα το πρώτο της αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο, το e Vitara, το οποίο πλαισιώνει τα Swift, Vitara και S-Cross, ενώ θα αλλάξει η εταιρική ταυτότητα των καταστημάτων.

Αιχμή του δόρατος και τη νέα χρονιά, αποτελούν η άμεση διαθεσιμότητα οχημάτων, το πρόγραμμα Suzuki Care+ με εγγύηση έως 10 χρόνια, καθώς και οι ευέλικτες λύσεις του Suzuki Leasing.

