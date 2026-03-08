Suzuki: Νέες εκδόσεις Vitara και S-Cross Special Edition

Αναβαθμίζει τις προσφερόμενες εκδόσεις των Vitara και S-Cross η Suzuki.

Οι νέες εκδόσεις Special Edition, διαθέτουν περισσότερα στοιχεία από το επίπεδο εξοπλισμού GLX, που περιλαμβάνει: Full LED φώτα, οθόνη πολυμέσων 9 ιντσών με σύστημα πλοήγησης, Adaptive Cruise Control, σύστημα Dual Sensor Brake Support II με ανίχνευση οχημάτων, πεζών και ποδηλάτων, σύστημα διατήρησης λωρίδας, σύστημα αναγνώρισης τυφλού σημείου, καθώς και κάμερα οπισθοπορείας με αισθητήρες παρκαρίσματος.

Επιπλέον αυτών, το Vitara Special Edition φέρει: μαύρες ράγες οροφής, μαύρο κάλυμμα των εξωτερικών καθρεφτών και λαβές θυρών, μαύρες ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, μαύρες διακοσμητικές λεπτομέρειες στο πίσω μέρος, και μαύρη οροφή (διχρωμία στο αμάξωμα).

Το δε Suzuki S-Cross Special Edition, φέρει: μαύρες ράγες οροφής, μαύρους καθρέφτες, μαύρες λαβές θυρών, μαύρες ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, και εμπρός προβολείς ομίχλης LED.

Στο εσωτερικό, υπάρχουν μαύρες διακοσμητικές λεπτομέρειες στην κεντρική κονσόλα, στις επενδύσεις των θυρών και στο ταμπλό, που συνδυάζονται με πορτοκαλί ραφές στα καθίσματα, στο τιμόνι και στον μοχλό επιλογής ταχυτήτων.

Και τα δύο μοντέλα εφοδιάζονται με ήπια υβριδικό κινητήρα 1.4 BOOSTERJET 48V SHVS, που συνδυάζεται είτε με μηχανικό είτε με 6άρι αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

Το Vitara προσφέρεται τόσο σε δικίνητες (2WD) όσο και σε τετρακίνητες (4WD) εκδόσεις.

Οι τιμές του Vitara Special Edition ξεκινούν από 26.680 ευρώ για την έκδοση 1.4 GLX 2WD και για το S-Cross Special Edition από 27.480 ευρώ για την έκδοση 1.4 GLX 2WD.

Η Suzuki τα συνοδεύει από 5 χρόνια εγγύηση (ή 100.000 χλμ.) για τα μηχανικά μέρη, με δυνατότητα επέκτασης έως 10 χρόνια ή 200.000 χλμ. μέσω του προγράμματος Suzuki Care+.