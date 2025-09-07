Suzuki: Το Swift ξεπέρασε τις 10 εκατομμύρια πωλήσεις

Το Swift αποτελεί ένα από τα εμβληματικότερα αυτοκίνητα της Suzuki. Από την κυκλοφορία του το 2004 ως παγκόσμιο στρατηγικό αυτοκίνητο, έχει κερδίσει βραβεία «Αυτοκινήτου της Χρονιάς» στην Ιαπωνία και σε άλλες χώρες,

Το συμπαγές supermini έχει παραχθεί σε χώρες όπως η Ιαπωνία, η Ουγγαρία, η Ινδία, η Κίνα, το Πακιστάν και η Γκάνα, και έχει πωληθεί σε περισσότερες από 170 χώρες και περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Ιαπωνίας, της Ινδίας και της Ευρώπης.

Το Swift, τον περασμένο Ιούλιο έφτασε τις 10 εκατομμύρια μονάδες πωλήσεων, με το 60% να σημειώνονται στην Ινδία, το 14% στην Ευρώπη, το 8% στην Ιαπωνία και το 18% σε άλλες χώρες.

Ιστορία του Swift

Νοέμβριος 2004: Λανσάρισμα του Swift πρώτης γενιάς στην Ιαπωνία (Έναρξη παραγωγής στην Ιαπωνία)

Φεβρουάριος 2005: Έναρξη παραγωγής στην Ουγγαρία

Μάιος 2005: Έναρξη παραγωγής στην Ινδία

Ιούνιος 2005: Έναρξη παραγωγής στην Κίνα

Σεπτέμβριος 2005: Λανσάρισμα του Swift Sport πρώτης γενιάς στην Ιαπωνία (μοντέλο MT: Οκτώβριος 2005)

Νοέμβριος 2009: Έναρξη παραγωγής στο Πακιστάν

Σεπτέμβριος 2010: Λανσάρισμα του Swift δεύτερης γενιάς στην Ιαπωνία

Δεκέμβριος 2011: Λανσάρισμα του Swift Sport δεύτερης γενιάς στην Ιαπωνία (μοντέλο CVT: Ιανουάριος 2012)

Ιανουάριος 2017: Λανσάρισμα του Swift τρίτης γενιάς στην Ιαπωνία

Σεπτέμβριος 2017: Λανσάρισμα του Swift Sport τρίτης γενιάς στην Ιαπωνία

Σεπτέμβριος 2022: Έναρξη παραγωγής στην Γκάνα

Δεκέμβριος 2023: Λανσάρισμα του Swift τέταρτης γενιάς στην Ιαπωνία (μοντέλο MT: Ιανουάριος 2024)