Τα 5 σημαντικά βήματα μετά την αγορά του μεταχειρισμένου αυτοκίνητου

Η έρευνα για το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο της επιλογής σου ολοκληρώθηκε με επιτυχία, δηλαδή, με αγορά. Πριν φτάσεις στο τελικό σημείο, έχουν πραγματοποιηθεί όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι εγγράφων, του ιστορικού του αυτοκινήτου και των μηχανικών μερών για να διασφαλιστεί ότι το αυτοκίνητο που θα περάσει στα χέρια σου είναι μια σωστή επένδυση. Τι γίνεται, όμως, μετά;



Ασφάλιση

Κατ’ αρχάς, μόλις το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που αγοράσες μεταβιβαστεί στο όνομά σου, η πρώτη κίνηση που πρέπει να κάνεις είναι να το ασφαλίσεις, καθώς με τη μεταβίβαση παύει να ισχύει η ασφάλεια του προηγούμενου κατόχου. Συνεπώς, χρειάζεται να έχεις ήδη αποφασίσει σε ποια ασφαλιστική εταιρεία θα το ασφαλίσεις, να κλείσεις το συμβόλαιο με τον ασφαλιστή σου, ώστε με το που θα παραλάβεις το κλειδί να είσαι έτοιμος να το μετακινήσεις.

Σέρβις

Στη συνέχεια, το σέρβις είναι απαραίτητο, ώστε να ξεκινήσεις από το «σημείο μηδέν» με το νέο σου αυτοκίνητο και να γνωρίζεις εσύ ο ίδιος ακριβώς τι εργασίες έχουν πραγματοποιηθεί, τι ανταλλακτικά και τι υλικά έχουν χρησιμοποιηθεί. Πιθανώς ο προηγούμενος ιδιοκτήτης να έχει ήδη κάνει ένα σέρβις, ώστε να είναι πιο ανταγωνιστικό σε σχέση με άλλα παρόμοια μεταχειρισμένα, μπορεί όμως να έχει κάνει κάποιο πρόχειρο χαμηλού κόστους για τα βασικά. Το ιδανικό είναι εφόσον είσαι εσύ πλέον ο νέος κάτοχος να κάνεις σέρβις στο συνεργείο ή στην αντιπροσωπεία που εμπιστεύεσαι.

Απαραίτητος, λοιπόν, είναι ο έλεγχος στα σημαντικά μέρη του αυτοκινήτου, όπως αναρτήσεις, φρένα και κινητήρας, ώστε να δεις σε τι κατάσταση είναι, αν και πότε μπορεί να χρειαστεί αλλαγή σε κάτι π.χ. αμορτισέρ, τακάκια, κ.λπ., αλλά και να μάθεις τι ποιότητας υλικά έχουν χρησιμοποιηθεί.

Επίσης, αλλαγή λαδιών, φίλτρων, μπουζί, αλλά και βαλβολίνης στο κιβώτιο είναι αναγκαία, ειδικά της τελευταίας, διότι επειδή κοστίζει, αρκετοί παραλείπουν αυτό το βήμα. Όταν αλλάξεις όλα τα παραπάνω, πλέον γνωρίζεις την ποιότητα των λαδιών που χρησιμοποιούνται στο αυτοκίνητό σου, αλλά και ξεκινάς «εκ νέου» να συμπληρώνεις το βιβλίο συντήρησης, έχοντας το σέρβις αυτό ως σημείο αναφοράς. Να σημειωθεί πως λέγοντας αλλαγή φίλτρων εννοούμε λαδιού, φίλτρο αέρα για να κρατά καθαρό τον κινητήρα, εμποδίζοντας να περάσουν σκόνες, μικροσωματίδια, κ.ά. και φίλτρο καυσίμου, το οποίο αποτρέπει να μπαίνουν σκουπιδάκια στο σύστημα καυσίμου, προφυλάσσοντας έτσι και την τρόμπα βενζίνης. Στα diesel μοντέλα συναντάμε το DPF, δηλαδή το φίλτρο κατακράτησης μικροσωματιδίων, το οποίο αλλάζουμε σύμφωνα με τον κατασκευαστή, αλλά και όταν έχει προηγηθεί κακή χρήση και χαλάσει πρόωρα, ενώ η αντικατάστασή του απαιτεί σημαντικό κόστος. Μην παραλείψεις να αλλάξεις και το φίλτρο καμπίνας για να μη μυρίζει σαν… παλιά ντουλάπα. Έτσι, θα αποφύγεις μικρόβια και ρύπους που έχουν συγκεντρωθεί και συσσωρευτεί μέσω του κλιματιστικού και είναι άκρως ανθυγιεινά. Το φίλτρο αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί καθαρίζει, φιλτράρει τον αέρα που εισέρχεται στην καμπίνα, ώστε οδηγός, συνοδηγός και επιβάτες να αναπνέουν καθαρό αέρα.

Επίσης, ζήτησε να γίνει έλεγχος στο φρέον του a/c, γιατί μπορεί να χρειάζεται αναπλήρωση ή αλλαγή του φρέον. Έλεγξε ακόμα και το υγρό για τους υαλοκαθαριστήρες, αλλά και τους ίδιους τους υαλοκαθαριστήρες για να μη βρεθείς προ εκπλήξεως την ώρα που τους χρειάζεσαι.

Φωτιστικά σώματα

Μην αμελήσεις να τσεκάρεις τα εμπρός και πίσω φωτιστικά σώματα, τα στοπ των φρένων, καθώς και τις λάμπες στην πινακίδα του αυτοκινήτου, αφού είναι σημαντικό κομμάτι της ασφάλειας, αλλά και του ΚΟΚ. Επίσης, έλεγξε ότι λειτουργούν τα φλας και τα αλάρμ.

Έλεγχος ελαστικών

Τα ελαστικά είναι ένας τομέας καίριας σημασίας για την ασφάλεια στο δρόμο, γι’ αυτό η σωστή επιλογή τους όσον αφορά την ποιότητα και το πότε πρέπει να αλλαχθούν είναι σημαντική. Το κόστος, όμως, δεν είναι αμελητέο -εξαρτάται από τη μάρκα και από τη διάσταση των ελαστικών- και γι’ αυτό όταν κάποιος πρόκειται να πουλήσει το αυτοκίνητό του, προτιμά να μην τα αλλάξει και ας χρειάζεται. Έτσι, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να ελέγξεις τον κωδικό ημερομηνίας που αναγράφεται στο πλευρό του ελαστικού. Θα δεις τέσσερις αριθμούς, οι οποίοι υποδηλώνουν την εβδομάδα και το έτος κατασκευής τους. Πιο συγκεκριμένα, τα δύο πρώτα ψηφία υποδεικνύουν την εβδομάδα και τα δύο τελευταία το έτος παραγωγής. Επιπλέον, οι δείκτες φθοράς πάνω στο ελαστικό, δείχνουν τη χρήση που έχει γίνει. Για να είσαι, όμως, απολύτως σίγουρος διότι η ασφάλεια δεν είναι θέμα υπό διαπραγμάτευση, καλύτερα να επισκεφτείς ένα κατάστημα ελαστικών για να ενημερωθείς αναλυτικά και έγκυρα για την κατάσταση των ελαστικών, τι πίεση πρέπει να έχουν (αναγράφεται και στο εσωτερικό της πόρτας) και αν είναι ασφαλές να τα κρατήσεις ή να τα αντικαταστήσεις.

Βιολογικός καθαρισμός

Ο βιολογικός καθαρισμός της καμπίνας για εσωτερικό καθαρισμό, απολύμανση και αποστείρωση είναι απαραίτητος για την υγιεινή μέσα στο αυτοκίνητο. Με το σωστό και λεπτομερή καθαρισμό από ειδικούς… διαγράφεται ό,τι μπορεί να έχει γίνει από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη. Έτσι, με τα ειδικά καθαριστικά μικρόβια, μύκητες, μικροοργανισμοί και οποιαδήποτε μυρωδιά αποτελούν παρελθόν. Αξίζει να σημειωθεί πως για όσους έχουν παιδιά ή αλλεργίες υπάρχει και ο οικολογικός βιο-καθαρισμός κατά τον οποίο χρησιμοποιούνται οικολογικά υλικά βιοδιασπώμενα και ασφαλή για όλες τις υφασμάτινες ύλες. Επίσης, το ειδικό πλυστικό μηχάνημα αναρροφά ό,τι έφεραν στην επιφάνεια τα καθαριστικά ακόμα και στα πιο δύσκολα σημεία ανάμεσα και κάτω από τα καθίσματα, απομακρύνοντας τους λεκέδες και τα μικρόβια. Είναι σημαντικό να καθαριστούν σωστά σημεία του αυτοκινήτου που χρησιμοποιούνται και έρχονται σε άμεση επαφή με το σώμα, όπως οι ζώνες ασφαλείας και οι πόρτες.

Επιπλέον, οι αποθηκευτικοί χώροι και ειδικά το πορτ-μπαγκάζ είναι από τα μέρη του αυτοκινήτου που χρειάζονται πάντοτε έναν καλό καθαρισμό ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Ταμπλό, κεντρική κονσόλα, πάτωμα πρέπει να λάμπουν για λόγους υγιεινής, αλλά και για να δώσουν την αίσθηση ότι βρίσκεσαι στο δικό σου καινούριο αυτοκίνητο. Τέλος, το εξωτερικό πλύσιμο είναι, επίσης, σημαντικό για να ελέγξεις τυχόν μικρογρατζουνιές ή ό,τι έχει διαφύγει πριν από την αγορά και θέλεις να το επισκευάσεις.

Ολοκαίνουριο… μεταχειρισμένο

Ακολουθώντας ευλαβικά όλα τα παραπάνω βήματα, το καινούριο… μεταχειρισμένο αυτοκίνητό σου είναι έτοιμο να προσφέρει ασφαλείς και ευχάριστες διαδρομές. Επιπλέον, θα έχεις δει ακριβώς τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου κι έτσι μπορείς να κάνεις μία λίστα για το τι θέλεις να επιδιορθώσεις ή επισκευάσεις σε δεύτερη φάση, ώστε να το κάνεις σιγά σιγά σαν καινούριο!