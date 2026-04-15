Tesla: Φέρνει την αυτόνομη οδήγηση με επίβλεψη στην Ευρώπη

Πολύ σημαντικό ορόσημο για την αυτόνομη οδήγηση στην Ευρώπη, αποτελεί η έγκριση που έλαβε η Tesla από τις ρυθμιστικές αρχές της Ολλανδίας, για το Full Self-Driving (με επίβλεψη).

Η αμερικανική μάρκα ανακοίνωσε ότι θα δίνει τη δυνατότητα αυτή στα οχήματα της, μέσω ενημέρωσης λογισμικού over-the-air, τις προσεχείς ημέρες, ώστε να οδηγηθούν στην Ολλανδία.

Η Tesla προσπαθεί να εξασφαλίσει εγκρίσεις για τη λειτουργία FSD (με επίβλεψη) και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Με τον οδηγό πάντα πίσω από το τιμόνι, και έτοιμο να αναλάβει τον έλεγχο του οχήματος, το Full Self-Driving (με την ενεργή επίβλεψη του οδηγού) κινεί αυτόνομα το όχημα σε καθημερινές συνθήκες, με στόχο να μεγιστοποιήσει την ασφάλεια. Το FSD (με επίβλεψη) μπορεί να πλοηγείται σε δρόμους της πόλης, να κινείται σε διασταυρώσεις, να αλλάζει λωρίδες κυκλοφορίας, ενώ με τα δεδομένα οδήγησης που έχει συλλέξει, μπορεί να ανταποκρίνεται ακόμη και στα πιο σπάνια σενάρια οδήγησης.

Όταν είναι ενεργοποιημένο, το FSD (με επίβλεψη) χρησιμοποιεί κυρίως τις εξωτερικές κάμερες του οχήματος, καθώς και την τεχνητή νοημοσύνη, για να πλοηγηθεί με ασφάλεια.

Όλη η ανάλυση του περιβάλλοντος σε πραγματικό χρόνο (συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας των δεδομένων από τις κάμερες και τους αισθητήρες) εκτελείται απευθείας στον ενσωματωμένο υπολογιστή τεχνητής νοημοσύνης του οχήματος. Μάλιστα, η Tesla αξιοποιεί το σύστημα Fleet Learning για να βελτιώνει τις δυνατότητες του συστήματος μέσω ενημερώσεων λογισμικού over-the-air.

Στον πυρήνα του FSD (με επίβλεψη) βρίσκεται ένα end-to-end νευρωνικό δίκτυο, εκπαιδευμένο σε δεδομένα οδήγησης από τον πραγματικό κόσμο για να ερμηνεύει το περιβάλλον του και να λαμβάνει αποφάσεις οδήγησης σε πραγματικό χρόνο. Αντί να βασίζεται σε κωδικοποιημένους κανόνες για κάθε κατάσταση, το σύστημα μαθαίνει να κατανοεί τον τρόπο οδήγησης – από τις σημάνσεις λωρίδων και τα σήματα κυκλοφορίας έως τους πεζούς και άλλα οχήματα – και δίνει απευθείας εντολές ελέγχου του οχήματος. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει στο σύστημα να βελτιώνεται συνεχώς με περισσότερα δεδομένα, προσαρμοζόμενο σε πολύπλοκα, πραγματικά περιβάλλοντα, παρέχοντας έτσι μια ομαλή και φυσική εμπειρία οδήγησης.

Στην τρέχουσα μορφή του, το FSD (με επίβλεψη) απαιτεί την ενεργή επίβλεψη του οδηγού και δεν καθιστά το όχημα αυτόνομο. Ο οδηγός παραμένει υπεύθυνος ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του.

Όταν είναι ενεργοποιημένο το FSD (με επίβλεψη), οι πιθανότητες σύγκρουσης ανά διανυθέν χιλιόμετρο είναι έως και 7 φορές λιγότερες σε σύγκριση με την απλή μη αυτόνομη οδήγηση.

Μέχρι σήμερα, περισσότερα από 16 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα έχουν διανυθεί με το FSD (με επίβλεψη) σε όλον τον κόσμο.

Στην Ευρώπη, η Tesla διεξήγαγε εκτενείς δοκιμές, καλύπτοντας περισσότερα από 1,6 εκατομμύρια χιλιόμετρα έχοντας το FSD (με επίβλεψη) ενεργοποιημένο, ενώ σε χώρες όπως: Κροατία, Τσεχία, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Ισπανία και Ουγγαρία, έδωσε τη δυνατότητα σε περισσότερα από 13.000 άτομα να βιώσουν την εμπειρία αυτή στους ευρωπαϊκούς δρόμους.